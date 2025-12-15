《新聞女王2》大結局｜佘詩曼晒幕後花絮照表不捨 激咀高海寧場面爆笑
佘詩曼發文表達莫名不捨之情
佘詩曼在社交網貼出20張與劇組台前幕後演員的花絮照後，發表長文坦言對《新聞女王2》完結有一種莫名其妙的不捨。她寫道：「眨吓眼『新聞女王2』聽晚就大結局喇～雖然好多人同我講，其實喺網上面已經睇晒，但對我嚟講，始終都係一個完結（or maybe暫別，who knows）。忽然間有一種莫名嘅不捨，係唔捨得Man姐、唔捨得晚晚午夜凶靈監製執劇本、唔捨得張主播枱、定係唔捨得一班共處咗咁耐嘅合作夥伴，我自己都分唔清。」佘詩曼的真情流露令人感動，可見她對這個角色和劇組的深厚感情。
視后祝福演員保持初心繼續追夢
佘詩曼在文末將不捨之情轉化為對所有合作夥伴的衷心祝福，她寫道：「唯有將我嘅不捨轉化成衷心嘅祝福，願每一個合作過嘅你，保持住一顆演員嘅初心，繼續努力追夢，為大家帶嚟更好嘅作品！聽晚見。」這番話充分展現了佘詩曼作為資深演員的專業態度和對演戲事業的熱誠。她曾在訪問中分享心得，表示要掌握不同形象需要「好劇本、好對手，保持演員的初心」，更坦言「我本身是十分喜歡演戲的，所以我是可以用生命來演」。
高海寧激咀佘詩曼場面搞笑爆燈
在劇中飾演許詩晴的高海寧亦上載了煞科時拍攝的短片，片中她跟一眾台前幕後開心自拍，還搞笑指住自己塊面讓對方咀咀。當中最搞笑的是佘詩曼衝上前咀高海寧塊面，表現相當肉緊，王敏奕更上前抱住她激吻，場面十分搞笑。高海寧對此笑指「親到模糊」，可見劇組氣氛融洽，大家相處愉快。她在貼文中表示：「一眨眼，女王2已經播到尾聲，回想起拍攝時的一幕幕，仍深深烙印在腦海中。」
監製鍾澍佳感性回應稱佘詩曼是重要工作夥伴
總監製鍾澍佳看到佘詩曼的貼文後，亦留下感性回應：「從新聞女王1開始，到正義女神，以至新聞女王2，好像已經習慣了妳的午夜凶鈴了！沒有了總是覺得有點缺失，有點寂聊！也許妳已不只是一個演員了？妳已經成為了我的一個重要的工作伙伴。我們一定要和其他伙伴們，一起好好享受這個結局篇。」監製的話充分肯定了佘詩曼在劇集製作過程中的重要貢獻，可見她不只是演員，更是製作團隊的重要一員。
演員紛紛留言表達不捨網民激讚真情流露
佘詩曼的貼文引來一眾演員留言回應，何廣沛表示「永遠記得Man姐的好」，陳曉華亦謂「Man姐嘅祝福」，鄧智堅更留言「期待再次遇上你，再次相討如何報導，示範新聞嘅極致」。不少網民亦表示不捨，留言「真係好唔捨得，晚晚都追新聞女王」、「唔想同Man姐講再見」、「今晚大結局啦，有啲失落」。觀眾的熱烈反應證明《新聞女王2》成功俘虜人心，佘詩曼的真情流露更令人感動，網民激讚她的專業精神和對演戲的熱誠。