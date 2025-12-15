《新聞女王2》何廣沛生死成謎結局揭盅 公開剃頭過程一原因感不捨
《新聞女王2》今晚播出大結局，何廣沛飾演的潘志傲Ivan生死成謎成為最大懸念！這位為證明自己而自薦入「3U園」做臥底的角色，最終失去聯絡令觀眾極為擔心。何廣沛更在微博貼出剃頭全過程，直言「床寶進3U園被剃頭全紀錄」，並轉發佘詩曼長文表示「快點拍3，我捨不得」，展現對角色的不捨之情。
何廣沛潘志傲生死未卜成最大懸念
根據官網公布的大結局劇情簡介，潘志傲Ivan為了證明自己，自薦入「3U園」做臥底，最終卻一如所料失去聯絡，令文慧心等人極為擔心。胡志城更幹脆拿出潘志傲被毒打的視頻威脅文慧心，令她於心不忍只好按照要求念稿。這個生死未卜的情節設計，讓觀眾對Ivan的命運牽腸掛肚，成為大結局最扣人心弦的懸念之一。
潘志傲被毒打畫面曝光震撼全場
張家妍見文慧心態度奇怪，便讓後台通過監控查詢胡志城給出的手機畫面，發現潘志傲被毒打的照片立刻投屏演播室。胡志城不承認自己所為，反而責備文慧心不顧同事安危，派遣去往危險的地方。這個轉折令現場氣氛瞬間緊張，觀眾終於看到Ivan在「3U園」遭受的痛苦，為角色的遭遇感到心痛不已。
文慧心醫院探望潘志傲溫馨重聚
最後文慧心到醫院找潘志傲，潘志傲見到文慧心如見到親人，感覺所有的辛苦都值得。這個重聚場面溫馨感人，讓觀眾終於鬆一口氣，確認Ivan成功死裏逃生。
何廣沛微博曝剃頭過程展現不捨之情
何廣沛在微博貼出剃頭過程，並直言表示不捨。他在微博留言「床寶進3U園被剃頭全紀錄」，記錄下角色為了臥底任務而犧牲形象的過程。當見到佘詩曼貼長文表示不捨時，何廣沛也轉發表示「快點拍3，我捨不得」，展現出對這個角色和整個劇組的深厚感情。這種真情流露令粉絲們更加期待第三季的到來。
網民熱議何廣沛演技獲激讚
網民紛紛留言讚賞何廣沛在劇中的精彩演出，「何廣沛演技真係進步好多」、「Ivan呢個角色好有血有肉」、「睇到佢被打真係好心痛」。不少觀眾表示對潘志傲這個角色印象深刻，認為何廣沛成功詮釋了一個為了證明自己而不惜冒險的年輕記者形象。劇迷們更期待第三季能夠看到更多何廣沛的精彩表現，紛紛留言支持「快啲開拍第三季」。
圖片來源：佘詩曼微博、何廣沛微博資料或影片來源：原文刊於新假期