《新聞女王2》何廣沛生死成謎結局揭盅 公開剃頭過程一原因感不捨

《新聞女王2》今晚播出大結局，何廣沛飾演的潘志傲Ivan生死成謎成為最大懸念！這位為證明自己而自薦入「3U園」做臥底的角色，最終失去聯絡令觀眾極為擔心。何廣沛更在微博貼出剃頭全過程，直言「床寶進3U園被剃頭全紀錄」，並轉發佘詩曼長文表示「快點拍3，我捨不得」，展現對角色的不捨之情。