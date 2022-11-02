NowTV女主播崛起 蘇雯慧被捧為最索新聞之花 粉絲日日cap圖觀賞
小花蘇雯慧初開IG
NowTV的新晉新聞小花蘇雯慧，在今年10月12日才開設其個人社交網賬戶，現時為止只有一個發文，除了在自我介紹寫上自己是NowTV主播外，就只有兩張身穿畢業袍影的靚相，蘇雯慧露出一雙白滑美腿加燦爛笑容，兩個酒凹迷到不少粉絲，更有新加入的粉絲開心留言：「成為第三個follow𡃁妹嘅粉絲。」蘇雯慧單憑一張相已有如此威力，小花實力真是不容小覷。
忠實粉絲每天關注
蘇雯慧被封新一代最索新聞之花，非常受粉絲愛戴，更有忠粉在IG為她開設「每天關注NowTV蘇雯慧」帳戶，由8月初開始，每日定時紀錄蘇雯慧報導新聞，除了CAP晒圖，還把她身穿的服飾以顏色分類，小碎花、黑、白、灰、藍、綠、紅等，只要蘇雯慧重複穿同一件衫出鏡，便十分顯眼。
另一童顏主播林善懿
人肉熱搜又點會得一個發現，還有一位備受網民喜愛就是林善懿(Sinyi），她是有線主播出身，因為擁有童顏被封為「學生妹主播」，隨後轉去開電視再於2019年加盟NowTV。林善懿的個人社交網至今已達過萬追蹤人數，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的成熟露腰古典旗袍清純大頭造型，全部深得網民喜愛。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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