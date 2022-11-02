蘇雯慧

NowTV女主播崛起 蘇雯慧被捧為最索新聞之花 粉絲日日cap圖觀賞

最新娛聞
東方新地

廣告

自爆出歌手林家謙和NowTV女主播呂德琳（Vicky）關係曖昧後，大批網民即人肉熱搜該台一眾女主播，更引發了最新熱話，還從眾多靚女主播中，力捧浸大新聞系畢業的蘇雯慧(Sarena)，成為新一代新聞小花。蘇雯慧之所以跑出，全因其清純靚樣，再加上在鏡頭前報道新聞時表現專業，更有網民日日CAP圖放上社交網慢慢欣賞。

蘇雯慧 浸大新聞系畢業的蘇雯慧，因為林家謙謙緋聞女友帶挈，成為熱捧新聞之花。
浸大新聞系畢業的蘇雯慧，因為林家謙謙緋聞女友帶挈，成為熱捧新聞之花。 (圖片來源：[email protected]_smw)

小花蘇雯慧初開IG

NowTV的新晉新聞小花蘇雯慧，在今年10月12日才開設其個人社交網賬戶，現時為止只有一個發文，除了在自我介紹寫上自己是NowTV主播外，就只有兩張身穿畢業袍影的靚相，蘇雯慧露出一雙白滑美腿加燦爛笑容，兩個酒凹迷到不少粉絲，更有新加入的粉絲開心留言：「成為第三個follow𡃁妹嘅粉絲。」蘇雯慧單憑一張相已有如此威力，小花實力真是不容小覷。

蘇雯慧 蘇雯慧一開IG只有兩張身穿畢業袍的照片已備受關注，相中的她被風吹起畢業袍，露出一雙白滑美腿。
蘇雯慧一開IG只有兩張身穿畢業袍的照片已備受關注，相中的她被風吹起畢業袍，露出一雙白滑美腿。 (圖片來源：[email protected]_smw)
蘇雯慧 蘇雯慧畢業唔夠半年便成為熱捧主播，就連她自己都未習慣。
蘇雯慧畢業唔夠半年便成為熱捧主播，就連她自己都未習慣。（圖片來源：[email protected]_smw）
蘇雯慧 蘇雯慧的個人IG剛開設，但已迷倒不粉網民成為其粉絲，還留言表示支持。
蘇雯慧的個人IG剛開設，但已迷倒不粉網民成為其粉絲，還留言表示支持。 (圖片來源：[email protected]_smw)

忠實粉絲每天關注

蘇雯慧被封新一代最索新聞之花，非常受粉絲愛戴，更有忠粉在IG為她開設「每天關注NowTV蘇雯慧」帳戶，由8月初開始，每日定時紀錄蘇雯慧報導新聞，除了CAP晒圖，還把她身穿的服飾以顏色分類，小碎花、黑、白、灰、藍、綠、紅等，只要蘇雯慧重複穿同一件衫出鏡，便十分顯眼。

蘇雯慧 蘇雯慧在限時動態貼出與其係主播的合照。
蘇雯慧在限時動態貼出與其係主播的合照。（圖片來源：[email protected]_smw）
蘇雯慧 有熱心粉絲為蘇雯慧開設「每天關注NowTV蘇雯慧」IG，上載她每日出鏡的衣著。
有熱心粉絲為蘇雯慧開設「每天關注NowTV蘇雯慧」IG，上載她每日出鏡的衣著。 (圖片來源：[email protected])
蘇雯慧 大家在鏡頭前所見的蘇雯慧斯文端莊，報道新聞時顯得十分專業。
大家在鏡頭前所見的蘇雯慧斯文端莊，報道新聞時顯得十分專業。 (圖片來源：[email protected]_smw)

另一童顏主播林善懿

人肉熱搜又點會得一個發現，還有一位備受網民喜愛就是林善懿(Sinyi），她是有線主播出身，因為擁有童顏被封為「學生妹主播」，隨後轉去開電視再於2019年加盟NowTV。林善懿的個人社交網至今已達過萬追蹤人數，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的成熟露腰古典旗袍清純大頭造型，全部深得網民喜愛。

蘇雯慧 林善懿Sinyi）都備受網民喜愛。
林善懿(Sinyi）都備受網民喜愛。（圖片來源：[email protected]
蘇雯慧 另一位新聞之花林善懿Sinyi），原來她剛入行時已被封為「學生妹主播」。
另一位新聞之花林善懿(Sinyi），原來她剛入行時已被封為「學生妹主播」。 (圖片來源：[email protected])
蘇雯慧 惜日的學生妹主播林善懿，今日已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。
惜日的學生妹主播林善懿，今日已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。 (圖片來源：[email protected])
蘇雯慧 身穿旗袍的林善懿散發另一種韻味。
身穿旗袍的林善懿散發另一種韻味。 (圖片來源：[email protected])
蘇雯慧 林善懿個樣非常甜美，難怪得到網民愛戴。
林善懿個樣非常甜美，難怪得到網民愛戴。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_smw、[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 