NowTV女主播崛起 蘇雯慧被捧為最索新聞之花 粉絲日日cap圖觀賞

自爆出歌手林家謙和NowTV女主播呂德琳（Vicky）關係曖昧後，大批網民即人肉熱搜該台一眾女主播，更引發了最新熱話，還從眾多靚女主播中，力捧浸大新聞系畢業的蘇雯慧(Sarena)，成為新一代新聞小花。蘇雯慧之所以跑出，全因其清純靚樣，再加上在鏡頭前報道新聞時表現專業，更有網民日日CAP圖放上社交網慢慢欣賞。