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Now派女記者登大帽山實測嚴寒天氣凍足兩個鐘 網民戥陰功嘆搵食艱難

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近日香港天氣嚴寒，市區氣溫跌至6度左右，大帽山更一度只得-2.4度，日前Now新聞就派出女記者陳樂陶登上大帽山，現場報導嚴寒天氣，睇見女記者凍到鼻都紅晒，連頭髮都結埋冰，網民都紛紛戥佢陰功，大歎搵食艱難！

Now新聞女記者陳樂陶 被凍到頭髮都結冰

Now新聞日前派出記者陳樂陶到大帽山感受嚴寒天氣，當日早上7時半，現場氣溫只得零度左右，陳樂陶表示已在山上逗留了超過兩小時，即使她身上穿著羽絨褸、戴住頸巾同手襪，仍然覺得凍，她在報道中說：

「大帽山有幾凍，睇我頭髮就知，我哋企喺度大約兩小時，頭髮已經結冰，所以大家都係聽消防處呼籲，千祈唔好登山。」

女記者 不只頭髮結冰，陳樂陶的鼻哥亦凍到紅晒。
不只頭髮結冰，陳樂陶的鼻哥亦凍到紅晒。（圖片來源：Now新聞截圖）
女記者 陳樂陶指山上的樹枝、樹葉亦都結咗冰。
陳樂陶指山上的樹枝、樹葉亦都結咗冰。（圖片來源：Now新聞截圖）

網民大讚陳樂陶勇敢：睇見都覺得凍

網民睇完陳樂陶實測大帽山嚴寒天氣的報道，紛紛表示：「搵食艱難」、「記者很勇敢，Support her」、「睇新聞見到呢個女記者，真係覺得佢好陰功」、「睇見都覺得凍」、「凍到變雪條」、「我見猶憐」等等。

女記者 陳樂陶展示結冰的外套同頭髮。
陳樂陶展示結冰的外套同頭髮。（圖片來源：Now新聞截圖）
女記者 睇番早前颱風「蘇拉」襲港，陳樂陶都有去鯉魚門報道打風消息，當日她亦被橫風橫雨搞到眼都擘唔大。
睇番早前颱風「蘇拉」襲港，陳樂陶都有去鯉魚門報道打風消息，當日她亦被橫風橫雨搞到眼都擘唔大。（圖片來源：Now新聞截圖）

TVB派高級記者梁永祥到大帽山採訪

而TVB則派出高級記者梁永祥到大帽山採訪，雖然係男記者，不過他「單薄」的衣著亦引起網民關注，畫面所見，他冇戴帽亦冇著羽絨褸，只穿著一件絨褸，以及戴上頸巾和手套，而其頭髮亦出現了結冰的現象。

女記者 未有戴帽的梁永祥表示頭髮結咗冰。
未有戴帽的梁永祥表示頭髮結咗冰。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民質疑梁永祥貪靚著絨褸

網民對梁永祥登大帽山議論紛紛：「-2.2度貪靚著絨褸？」、「帽都唔戴」、「陰功豬，凍到眼鏡都戴唔到」、「連眼鏡都除埋，唔通驚起霧？」、「慘過做財經」、「畀人整蠱？」等，亦有網民大讚其表現好專業。

女記者 前明珠台主播鄧詩穎在IG動態中表揚老公及攝影師報道嚴寒天氣的辛勞，又放閃指老公所戴的手套正是她所送。
前明珠台主播鄧詩穎在IG動態中表揚老公及攝影師登山報道嚴寒天氣，又放閃指老公所戴的手套正是她所送。（圖片來源：IG@sharontangsw）

梁永祥由財經記者轉型跑港聞

梁永祥由2017年入職TVB，由財經記者做到主播，2022年4月曾過檔有線，成為助理編輯及採訪主任（地產），有份主持節目《每日樓市》，到去年11月其擔任明珠台主播的太太鄧詩穎離巢TVB，不久後梁永祥就重返TVB，擔任港聞組高級記者。

女記者 新聞女王 鄧詩穎與老公梁永祥在TVB相識相戀。
梁永祥與太太鄧詩穎在TVB相識相戀，於2022年11月拉埋天窗。（圖片來源：IG@sharontangsw）

《東張》派男主持黃耀英上山訪問蓮姐

此外TVB節目《東張西望》在氣溫回升到7.4度後，亦有派男主持黃耀英上到大帽山進行採訪，畫面所見他穿著絨褸、頸巾加冷帽，仍表示因為有微雨的關係，令他凍到騰騰震。

女記者 黃耀英上大帽山採訪茶水亭蓮姐，蓮姐表示著咗五件衫、兩件褸，已足夠溫暖。
黃耀英上大帽山採訪茶水亭蓮姐，蓮姐表示著咗五件衫、兩件褸，已足夠溫暖。（圖片來源：《東張西望》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：Now新聞截圖、無綫新聞截圖、IG@sharontangsw、《東張西望》截圖

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