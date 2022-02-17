On仔@C AllStar確診要居家隔離 「MV群組」擴大樂壇恐爆疫

近日有份參與MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）及Alton（王智德）新歌MV拍攝的C AllStar成員On仔（陳健安），今天（2月17日）於社交網上宣布自己確診新冠肺炎，現正居家隔離，而同樣有份參與MV拍攝的樂隊ONE PROMISE，亦有兩位成員Anton(馮卓然)和天衡中招，「MV群組」逐步擴大。