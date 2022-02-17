On仔@C AllStar確診要居家隔離 「MV群組」擴大樂壇恐爆疫
On仔成「MV群組」首位中招藝人
AK和Alton的新歌MV於上周五（2月11日）進行拍攝，周三（2月16日）傳出現場有兩名ViuTV工作人員確診，周四（2月17日）On仔於社交網上宣布自己確診了新冠肺炎，據知當日共有逾100人參與MV拍攝，當中客串演出MV的歌手除了On仔和樂隊ONE PROMISE外，還有MIRROR隊長Lokman（楊樂文）、成員Frankie（陳瑞輝）、Yanny（陳穎欣）、麗英、Nowhere Boys及洪嘉豪等。
靠食panadol做瑜伽好番一半
On仔在社交網分享他在確診後的症狀：第一天喉嚨痕，第二天味覺無咁敏感，但有乾咳和頸痛，第三天則有少少發冷、發熱出汗、頭痛、無胃口，今日就有喉嚨痛和乾咳。他說︰「食panadol同不停按摩攢竹穴就無咁頭痛，一攰就瞓，期間不停做深呼吸做meditation，食維他命、食粥，臨瞓浸腳、做肌筋膜放鬆、做瑜伽放鬆，好番一半。多謝朋友們同大家關心，正居家隔離，唔使擔心，今次真閉關。」
「好好與病毒共存」
曾做過實習護士的On仔不忘為醫護人員打氣：「各位醫護朋友我都唔知講咩好，知你哋爆晒廠，好大壓力，辛苦晒，各位加油，互相幫助，溫柔啲。好好與病毒共存。好番晒再報平安，繼續瞓。」並貼出溫馨的防疫提示，包括政府的支援熱線，以及7間可以接收初步確診且輕症病徵病人的指定診所地址等，最後又提醒患者：「若果有呼吸困難及急促，記得call白車」。此外C AllStar成員梁釗峰亦有在社交網上報平安。
ONE PROMISE 叫大家撐住
而樂隊ONE PROMISE的成員Anton和天衡亦宣布初步確診，兩人都正在各自居家隔離，ONE PROMISE在社交網表示：「收到各方好友嘅慰問，多謝你哋，大家唔使太擔心我哋，同時向所有前線嘅醫護人員講聲『辛苦晒，多謝你哋嘅付出！』，加油！大家記得保重身體，多喝水，多吃生果，多做運動，多聽音樂。撐住，一定會過的。」
Alton＠MIRROR：still GING
MIRROR經理人花姐（黃慧君）在得悉有工作人員確診後，已即時自行做快速檢測，結果呈陰性，同時表示會安排MIRROR及ERROR成員做檢測。Alton其後亦有在社交網向粉絲報平安，表示：「I am okay, stay safe, still GING.」而AK就為在IG STORY中上載雙眼與戴口罩emoji解畫，表示︰「我只係眼唔舒服去睇醫生覆診，大家唔洗擔心，最近疫情嚴重，希望大家小心，身體健康。」
麗英 Nowhere Boys 報平安
麗英則於IG STORY寫上：「大家放心，我無事！多謝大家關心～同埋大家保重身體呀！」Nowhere Boys亦在官方社交網中報平安。Yanny就向傳媒表示已同時在家及去化驗所做檢測，結果全部都係negative（即未有確診）。