ONE DAY約會實況｜23歲JoJo混血女神名花有主 Marco慘被Friend zone

ViuTV又推約會節目《One Day 約會實況》為「A0」的P1X3L成員Marco（葉振弘）搵來15位不同類型的女神，分別進行一日約會。昨晚（26日）一集請到港英混血女神JoJo R（姚祖恩），一出場自我介紹已令Marco感到卻步，愛騎馬、打高爾夫球，仲讀緊香港大學，Marco緊張到要搵埋兩個兄弟來個double dating！