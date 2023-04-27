ONE DAY約會實況｜23歲JoJo混血女神名花有主 Marco慘被Friend zone
ONE DAY約會實況｜混血女神JoJo登場 Marco請軍師監場約會
昨晚（26日）一集請到23歲港大混血女神JoJo.R（姚祖恩），一出場她就開始自我介紹，她平時愛好騎馬、打網球、打哥爾夫球、仲識拉大提琴，仲自爆已有一位一見鍾情的男朋友，Marco一聽到就已打定輸數，立即向兩位好兄弟兼軍師請教約會意見。Phoebus和George查看JoJo的IG，立即被JoJo的混血美貌所震懾，仲話點解節目組只安排Marco一人參與約會無自己份，最後Phoebus和George都一同到保齡球場進行四人約會，場面相當搞笑！
混血女神JoJo名花有主 Marco慘被Friend zone
JoJo.R（姚祖恩）與Marco一見面就以甜美的笑容迷倒對方，本身熱愛運動的她，Marco選擇到保齡球場都算是一個不錯之選。不過，女神JoJo早已坦白自己名花有主，因此她一到場根本全場都只充認識新朋友的氣氛，有網友表示大感不解，為何有男友仲邀請佢上約會節目。
節目組今日更公開「網上限定彩蛋」，Marco與女神JoJo在保齡球場忽然做掌上壓，為保齡球對戰做熱身，兩人一邊甜笑對視，一邊做掌上壓，睇嚟Marco今次在JoJo身上都得到不錯的約會經驗！
身高172cm混血女神JoJo姚祖恩 係港大風頭躉
姚祖恩英文全名為Joanne Josephine Rhodes，她在社交網介紹自己的名字簡稱為JoJo R.，畢業於瑪利諾修院學校，現正在香港大學攻讀全球創意產業和藝術系學位，曾任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，以及港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員，在學校風頭躉。
JoJo姚祖恩曾主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》IG已超過3.2萬粉絲
JoJo自2018年中學畢業後，開始主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》，同時兼職做模特兒行Catwalk，並於2019年開始擔任港台節目《學界超星道》主持，入行四年人氣漸升，IG由5千Followers增加到現在已有超過3.2萬個Followers。
JoJo香港長大 識講流利廣東話
雖然是一名港英混血兒，但JoJo表示自己內心是個百分百土生土長的地道香港人，母語是廣東話，思想亦比較保守，並非所謂的「鬼妹仔性格」。不過原來JoJo已有男友，兩人仲不時在社交網上放閃，令粉絲心碎。
目前JoJo已累積了不少幕前經驗，但她表示暫時仍要以學業行先，她又透露未來想嘗試更多方面的發展，包括擔任司儀、拍戲和拍劇等。
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