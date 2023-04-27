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ONE DAY約會實況｜23歲JoJo混血女神名花有主 Marco慘被Friend zone

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ViuTV又推約會節目《One Day 約會實況》為「A0」的P1X3L成員Marco（葉振弘）搵來15位不同類型的女神，分別進行一日約會。昨晚（26日）一集請到港英混血女神JoJo R（姚祖恩），一出場自我介紹已令Marco感到卻步，愛騎馬、打高爾夫球，仲讀緊香港大學，Marco緊張到要搵埋兩個兄弟來個double dating！

JoJo 《One Day 約會實況》昨晚26日）一集請到港英混血女神JoJo.R姚祖恩）
《One Day 約會實況》昨晚（26日）一集請到港英混血女神JoJo.R（姚祖恩）（圖片來源：ViuTV節目截圖）

ONE DAY約會實況｜混血女神JoJo登場 Marco請軍師監場約會

昨晚（26日）一集請到23歲港大混血女神JoJo.R（姚祖恩），一出場她就開始自我介紹，她平時愛好騎馬、打網球、打哥爾夫球、仲識拉大提琴，仲自爆已有一位一見鍾情的男朋友，Marco一聽到就已打定輸數，立即向兩位好兄弟兼軍師請教約會意見。Phoebus和George查看JoJo的IG，立即被JoJo的混血美貌所震懾，仲話點解節目組只安排Marco一人參與約會無自己份，最後Phoebus和George都一同到保齡球場進行四人約會，場面相當搞笑！

JoJo Marco緊張到要搵埋兩個兄弟來個double dating
Marco緊張到要搵埋兩個兄弟來個double dating（圖片來源：ViuTV節目截圖）
JoJo Phoebus和George查看JoJo的IG，立即被JoJo的混血美貌所震懾
Phoebus和George查看JoJo的IG，立即被JoJo的混血美貌所震懾（圖片來源：ViuTV節目截圖）
JoJo 身高172cm混血女神JoJo熱愛運動，當然保齡球難不倒她
身高172cm混血女神JoJo熱愛運動，當然保齡球難不倒她（圖片來源：ViuTV節目截圖）
JoJo Phoebus和George都一同到保齡球場進行四人約會，場面相當搞笑
Phoebus和George都一同到保齡球場進行四人約會，場面相當搞笑（圖片來源：ViuTV節目截圖）

混血女神JoJo名花有主 Marco慘被Friend zone

JoJo.R（姚祖恩）與Marco一見面就以甜美的笑容迷倒對方，本身熱愛運動的她，Marco選擇到保齡球場都算是一個不錯之選。不過，女神JoJo早已坦白自己名花有主，因此她一到場根本全場都只充認識新朋友的氣氛，有網友表示大感不解，為何有男友仲邀請佢上約會節目。

節目組今日更公開「網上限定彩蛋」，Marco與女神JoJo在保齡球場忽然做掌上壓，為保齡球對戰做熱身，兩人一邊甜笑對視，一邊做掌上壓，睇嚟Marco今次在JoJo身上都得到不錯的約會經驗！

JoJo 節目組今日更公開「網上限定彩蛋」，Marco與女神JoJo在保齡球場忽然做掌上壓
節目組今日更公開「網上限定彩蛋」，Marco與女神JoJo在保齡球場忽然做掌上壓（圖片來源：ViuTV節目截圖）
JoJo 兩人一邊甜笑對視，一邊做掌上壓
兩人一邊甜笑對視，一邊做掌上壓（圖片來源：ViuTV節目截圖）
JoJo 睇嚟Marco今次在JoJo身上都得到不錯的約會經驗
睇嚟Marco今次在JoJo身上都得到不錯的約會經驗（圖片來源：ViuTV節目截圖）

身高172cm混血女神JoJo姚祖恩 係港大風頭躉

姚祖恩英文全名為Joanne Josephine Rhodes，她在社交網介紹自己的名字簡稱為JoJo R.，畢業於瑪利諾修院學校，現正在香港大學攻讀全球創意產業和藝術系學位，曾任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，以及港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員，在學校風頭躉。

JoJo擁有一副甜美的笑容，獲網友激讚貌似昔日女神鍾楚紅。
JoJo擁有一副甜美的笑容，獲網友激讚有永遠女神鍾楚紅影子，亦有網友指她似港姐冠軍謝嘉怡。（圖片來源：JoJo IG）
熱愛運動的JoJo既識跨欄又識打網球和棍網球，著起泳衣時隱約可以見到有六嚿腹肌。
熱愛運動的JoJo既玩跨欄又熱愛打網球和棍網球，著起泳衣時可以見到有六嚿腹肌。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo喜歡同陽光玩遊戲。
JoJo喜歡同陽光玩遊戲。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo身材fit爆。
JoJo身材fit爆。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo JoJo身材fit爆
JoJo身材fit爆（圖片來源：JoJo IG）
棍網球（Lacrosse）係港大傳統運動，將於明年大學畢業的JoJo是校內女子棍網隊一員。
棍網球（Lacrosse）係港大傳統運動，JoJo曾是校內女子棍網隊一員。（圖片來源：JoJo IG）

JoJo姚祖恩曾主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》IG已超過3.2萬粉絲

JoJo自2018年中學畢業後，開始主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》，同時兼職做模特兒行Catwalk，並於2019年開始擔任港台節目《學界超星道》主持，入行四年人氣漸升，IG由5千Followers增加到現在已有超過3.2萬個Followers。

JoJo自2018年開始為ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。
JoJo自2018年開始為ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
身形高䠷的JoJo曾多次在時裝騷中行Catwalk，收起笑容的她原來都好有台型。
身形高䠷的JoJo曾多次在時裝騷中行Catwalk，收起笑容的她原來都好有台型。（圖片來源：JoJo IG）
除了行Catwalk外JoJo亦曾以模特兒身份出席過不少活動，仲曾經在活動上遇見過周柏豪，變身小粉絲同對方集郵。
除了行Catwalk外JoJo亦曾以模特兒身份出席過不少活動，仲曾經在活動上遇見過周柏豪，變身小粉絲同對方集郵。（圖片來源：JoJo IG）

JoJo香港長大 識講流利廣東話

雖然是一名港英混血兒，但JoJo表示自己內心是個百分百土生土長的地道香港人，母語是廣東話，思想亦比較保守，並非所謂的「鬼妹仔性格」。不過原來JoJo已有男友，兩人仲不時在社交網上放閃，令粉絲心碎。

JoJo已經有個男朋友。
JoJo已經有個男朋友。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo經常在社交網分享自己的靚相。
JoJo經常在社交網分享自己的靚相。（圖片來源：JoJo IG）
身高172cm的JoJo擁有一對大長腿。
身高172cm的JoJo擁有一對大長腿。（圖片來源：JoJo IG）

目前JoJo已累積了不少幕前經驗，但她表示暫時仍要以學業行先，她又透露未來想嘗試更多方面的發展，包括擔任司儀、拍戲和拍劇等。

JoJo經常行山做運動。
JoJo經常行山做運動。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo 跳舞亦得﹗多才多藝﹗
跳舞亦得﹗多才多藝﹗（圖片來源：JoJo IG）
JoJo 有逆天長腿。
有逆天長腿。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo 身形高䠷健美。
身形高䠷健美。（圖片來源：JoJo IG）
JoJo 有樣有仙氣身材有學歷，package好﹗
有樣有仙氣身材有學歷，package好﹗（圖片來源：JoJo IG）
JoJo 笑起上來仲超Sweet！
笑起上來仲超Sweet！（圖片來源：JoJo IG）

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圖片來源：ViuTV節目截圖、JoJo IG

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