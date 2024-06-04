One Love Asia Festival 香港 2024 場地、日期演出陣容變更 門票更換安排
由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，我們借鑑最近两場在中環海濱活動空間舉辦的大型演唱會，所以決定將音樂節移至室內舉行。這確保尊貴的粉絲們，無論在任何天氣條件下都能夠充分享受他們最喜歡的藝人的表演。
One Love Asia Festival 香港場地日期更改：亞洲國際博覽館 Runway 11
One Love Asia Festival將由原定的6月21日至23 日在中環海濱活動空間更改為 6月29 日至7月1日，於亞洲國際博覽館，Runway 11 舉行 很遺憾，日期的調整將影響藝人的演出陣容。
One Love Asia Festival香港站演出陣容變更：容祖兒取代孫燕姿
原定出席音樂節的孫燕姿、動力火車和徐佳瑩將未能參與新的演出日期，並將由容祖兒、Gareth.T 湯令山和理想混蛋取代。原陣容中的其他藝人保持不變。
新的演出陣容將在本公告中提供。對於這次改變帶來的不便，我們深表歉意，但同時，我們相信此變動會提升觀眾的觀演體驗。有關門票安排，現有門票持有人可選擇以下其中一個選項：
1. 保留門票觀看原本的場次；
2. 將門票更換成其他場次；
3. 獲得全額退款活動的官方票務平臺，SISTIC,TRIP及KKTIX,將於短期內通知門票持有人，以辦理更改日期或申請退款手續。
感謝大家一直以來對One Love Asia Festival香港 2024 的支持。如有任何疑問，歡迎電郵至 [email protected] 與我們聯絡。
One Love Asia Festival 2024 香港演出陣容
2024年6月29日
SICA & WINWIN 楊安妮，NICKTHEREAL 周湯豪，
HEBE 田馥甄，SHOW LO 羅志祥，
JOEY YUNG 容祖兒
2024年6月30日
BESTARDS 理想混蛋，AGA 江海迎，WEIBIRD 韋禮安，
GARETH.T 湯令山,ANSON LO @ MIRROR,
JER LAU @ MIRROR, JEREMY LEE @ MIRROR,
KEUNG TO @ MIRROR
2024年7月1日
VIVA, JANICE YAN 間奕格，831八三天，
EVE AI 艾怡良，RUBBERBAND,
HINS CHEUNG 張敬軒
1. One Love Asia Festival 香港 2024 何時舉行？
One Love Asia Festival 香港2024 改期，由6月21至23 日改為 6月29日至 7月1日
原定日期
6月21日（週五）
6月22日（週六）
6月23日（调日)
新演出日期
6月29日（週六）
6月30日（週日）
7月1日（週一）
2. 音樂節的陣容會有所改變嗎？
很遺憾，日期的調整將影響藝人的演出陣容。最新音樂節陣容如下：
2024年6月29日：
SICA & WINWIN 楊安妮，NICKTHEREAL周湯豪，HEBE 田馥甄，
SHOW LO 羅志祥,JOEY YUNG 容祖兒
2024年6月30日：
BESTARDS 理想混蛋，AGA 江海迦，WEIBIRD 韋禮安，GARETH.T 湯令山，
ANSON LO @ MIRROR, JER LAU @ MIRROR, JEREMY LEE @
MIRROR, KEUNG TO @ MIRROR
202447818
VIVA, JANICE YAN 間奕格，831八三天，EVE Al 艾怡良,RUBBERBAND,
HINS CHEUNG 張敬軒
3.One Love Asia Festival 香港2024 舉行地點會有改變嗎？
會，為了提供一個更好的音樂節體驗，One Love Asia Festival 香港2024的地點將會更換到亞洲國際博覽館，Runway 11o場地的詳細地址是香港大嶼山香港國際機場 亞洲國際博覽館。
4. One Love Asia Festival 持票者有哪些選擇？
所有持票人都有以下選擇：
• 選擇一：保留您的門票
您無需採取任何行動。您將在接下來的2周內收到一套新的電子門票。
原定日期
6月21日（週五）
6月22日（週六)
6月23日（週日）
新演出日期
6月29日（週六）
6月30日（週日）
7月1日（週一）
• 選擇二：申請更改日期
如果您無法在新的日期參加音樂節，您可以要求將日期更改為另一場演出日期。
請在2024年6月9日中午12點(CMT +8) 前提交以下表格：
SISTIC: https://bit.ly/OLAFHK24-RFSIS
KKTIX: https://bit.ly/OLAFHK24-RFKKT
TRIP: https://bit.ly/OLAFHK24-RFTRIP
攜程: https://bit.Iy/OLAFHK24-RFCTRIP
• 選擇三：申請全額退款
如果您無法在任何新日期參加音樂節，您可以申請全額退款（包括手續費）。
請在2024年6月9日中午12點（CMT +8) 前提交以下表格：
SISTIC:https://bit.ly/OLAFHK24-RFSIS
KKTIX:https://bit.ly/OLAFHK24-RFKKT
TRIP: https://bit.ly/OLAFHK24-RFTRIP
攜程: https://bit.Iy/OLAFHK24-RFCTRIP
請注意，票務公司只接受全額退款。我們將盡快處理所有退款請求。實際退款時間將取決於不同支付銀行的處理時間。退款將退回至您購買時使用的同一張信用卡。