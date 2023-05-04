ONE DAY約會實況｜KB旗下「公仔女」劉穎琳著旗袍誘Marco 獲讚超有Feel

出名擁有滿身紋身，而被封為「公仔女」的劉穎琳（winglam），本身是人氣網紅主持，亦是KB李健宏旗下藝人，近日她現身ViuTV約會節目《One Day 約會實況》，同身為「A0」的P1X3L成員Marco（葉振弘），結果大受觀眾讚賞！