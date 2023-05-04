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ONE DAY約會實況｜KB旗下「公仔女」劉穎琳著旗袍誘Marco 獲讚超有Feel

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出名擁有滿身紋身，而被封為「公仔女」的劉穎琳（winglam），本身是人氣網紅主持，亦是KB李健宏旗下藝人，近日她現身ViuTV約會節目《One Day 約會實況》，同身為「A0」的P1X3L成員Marco（葉振弘），結果大受觀眾讚賞！

穎琳 Marco在節目中對穎琳又壁咚又攬腰。
Marco在節目中對穎琳又壁咚又攬腰。（圖片來源：[email protected]
穎琳 被攝影師踢爆cut咗機都唔肯放手！
被攝影師踢爆cut咗機都唔肯放手！（圖片來源：[email protected]

《One Day 約會實況》Marco X穎琳 「估唔到咁有火花！」

Marco第13個約會對象係「公仔女」穎琳，節目中穎琳著上性感旗袍同Marco影靚靚寫真，攝影師仲要求Marco對穎琳壁咚又攬腰，搞到Marco超尷尬，唔只心跳加速，仲手都震埋！

穎琳 Marco對穎琳施展壁咚。
Marco對穎琳施展壁咚。（圖片來源：[email protected]
穎琳 穎琳忍唔住笑，被網民指真情流露，暈晒船！
穎琳忍唔住笑，被網民指真情流露，暈晒船！（圖片來源：[email protected]
穎琳 Marco就手都震晒！
Marco就手都震晒！（圖片來源：[email protected]

穎琳收3朵花承諾會繼續同Marco相處

而穎琳似乎亦好欣賞Marco，大讚其反應好得意，仲直言：「我應該鍾意Marco嗰種小男孩嘅怕醜感覺！」最後Marco更送了3朵玫瑰花給穎琳，令穎琳面都紅晒，話好似求婚一樣，好尷尬！事後穎琳話會同Marco繼續嘗試相處和溝通下去，所以才會3朵花都收晒，更直言對Marco有70分心動。

穎琳 Marco送上3朵玫瑰花，穎琳3朵都收晒，話會畀機會同Marco發展！
Marco送上3朵玫瑰花，穎琳3朵都收晒，話會畀機會同Marco發展！（圖片來源：[email protected]
穎琳 收花時穎琳面都紅晒！
收花時穎琳面都紅晒！（圖片來源：[email protected]

Marco直言係「難以想象的夢幻約會」

Marco事後亦表示對今集好滿意，話今次係一個難以想象、夢幻的約會。最後Marco更寫下對穎琳的「真情剖白」：「好開心今日可以遇到你，同你相處真係好開心好chill，Thank You！」

穎琳 事後穎琳po約會相，Marco秒速以心心眼回應。
事後穎琳po約會相，Marco秒速以心心眼回應。（圖片來源：[email protected]_ip）

網民：Sica勁敵出現

而網民這集亦睇得好開心，紛紛留言大讚：「估唔到咁有火花，好sweet」、「今集真係超有feel」、「Macro搞到穎琳面都紅哂，有料」、「好有戀愛感，可以收工了」、「睇到發自內心既喜歡，笑到停唔到口」、「咁多集入面最有戀愛感嘅一集」、「似動咗真情，好襯！」、「真。沉。船。」、「Sica勁敵出現」等等。

穎琳 網民都話估唔到Marco同穎琳會咁夾。
網民都話估唔到Marco同穎琳會咁夾。（圖片來源：[email protected]
穎琳 穎琳亦笑得好甜！
穎琳亦笑得好甜！（圖片來源：[email protected]

穎琳獲讚又靚又可愛

網民亦指穎琳真人同她平日在社交網上展現的Cool爆形象判若兩人，大讚她：「估唔到穎琳幾可愛」、「兩個人都好QQ，winglam性格同佢IG啲相有好大反差」、「頴琳又靚又可愛，好有愛好sweet的一集」、「穎琳真心正，睇KB《彫爆你》已經有留意，個樣好似寸寸貢，但同佢傾過計，性格真心好Nice」等等。

穎琳 兩個人愈影愈有默契。
兩個人愈影愈有默契。（圖片來源：[email protected]
穎琳 非常Sweet！
非常Sweet！（圖片來源：[email protected]

ViuTV仲特別為Marco同穎琳推出咗輯「高質海量甜蜜照」，影到十足結婚相一樣：

公仔女穎琳 曾被KB睇中拍紋身節目《彫爆你》

穎琳自20歲出道成為網紅主持兼模特兒，2021年因拍攝KB以紋身做主題的YouTube節目《彫爆你》，而開始為網民所認識，並成為KB「The Baddies Factory」旗下藝人，2022年，她更孖KB一齊主持ViuTV節目《玩X爆香港地》，擔任「導遊」角色。

穎琳 KB去年推出全新節目，內容全部圍繞紋身。
KB在2021年推出節目《彫爆你》，內容全部圍繞紋身。 （圖片來源：[email protected]
穎琳 KB
KB在節目中聲稱搵穎琳是因為與對方之前合作過節目又拍過賀年MV，覺得她很專業，卻被踢爆平時愛看穎琳社交網內的性感照，公器私用。（圖片來源：[email protected]

《E娃鬼叫》大膽探靈 IG狂騷噴血相

此外穎琳又曾主持AMM亞洲心動娛樂的網台靈探節目《E娃鬼叫》，在節目中進行不同的探靈活動，展現出大膽的一面，而她的社交網更有大量騷身材騷紋身的噴血照片，吸引到Marco、他的隊友George和ERROR成員保錡等，都Follow了她的IG。

穎琳 穎琳在網台節目《E娃鬼叫》中展現出大膽的一面，曾到有靈異傳說的幼稚園及戲院等地進行不同的靈探活動。
穎琳在網台節目《E娃鬼叫》中展現出大膽的一面，曾到有靈異傳說的幼稚園及戲院等地進行不同的靈探活動。（圖片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong）
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穎琳的身體有大量紋身。（圖片來源：[email protected]
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穎琳身形甚fit，難怪會被KB睇中。（圖片來源：[email protected]

即睇《One Day 約會實況》 穎琳性感旗袍上陣：

睇埋穎琳IG其他靚相：

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穎琳社交網內的性感照絕對引死人。（圖片來源：IG[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_ip、[email protected][email protected][email protected][email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong資料或影片來源：[email protected]

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