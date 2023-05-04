ONE DAY約會實況｜KB旗下「公仔女」劉穎琳著旗袍誘Marco 獲讚超有Feel
《One Day 約會實況》Marco X穎琳 「估唔到咁有火花！」
Marco第13個約會對象係「公仔女」穎琳，節目中穎琳著上性感旗袍同Marco影靚靚寫真，攝影師仲要求Marco對穎琳壁咚又攬腰，搞到Marco超尷尬，唔只心跳加速，仲手都震埋！
穎琳收3朵花承諾會繼續同Marco相處
而穎琳似乎亦好欣賞Marco，大讚其反應好得意，仲直言：「我應該鍾意Marco嗰種小男孩嘅怕醜感覺！」最後Marco更送了3朵玫瑰花給穎琳，令穎琳面都紅晒，話好似求婚一樣，好尷尬！事後穎琳話會同Marco繼續嘗試相處和溝通下去，所以才會3朵花都收晒，更直言對Marco有70分心動。
Marco直言係「難以想象的夢幻約會」
Marco事後亦表示對今集好滿意，話今次係一個難以想象、夢幻的約會。最後Marco更寫下對穎琳的「真情剖白」：「好開心今日可以遇到你，同你相處真係好開心好chill，Thank You！」
網民：Sica勁敵出現
而網民這集亦睇得好開心，紛紛留言大讚：「估唔到咁有火花，好sweet」、「今集真係超有feel」、「Macro搞到穎琳面都紅哂，有料」、「好有戀愛感，可以收工了」、「睇到發自內心既喜歡，笑到停唔到口」、「咁多集入面最有戀愛感嘅一集」、「似動咗真情，好襯！」、「真。沉。船。」、「Sica勁敵出現」等等。
穎琳獲讚又靚又可愛
網民亦指穎琳真人同她平日在社交網上展現的Cool爆形象判若兩人，大讚她：「估唔到穎琳幾可愛」、「兩個人都好QQ，winglam性格同佢IG啲相有好大反差」、「頴琳又靚又可愛，好有愛好sweet的一集」、「穎琳真心正，睇KB《彫爆你》已經有留意，個樣好似寸寸貢，但同佢傾過計，性格真心好Nice」等等。
ViuTV仲特別為Marco同穎琳推出咗輯「高質海量甜蜜照」，影到十足結婚相一樣：
公仔女穎琳 曾被KB睇中拍紋身節目《彫爆你》
穎琳自20歲出道成為網紅主持兼模特兒，2021年因拍攝KB以紋身做主題的YouTube節目《彫爆你》，而開始為網民所認識，並成為KB「The Baddies Factory」旗下藝人，2022年，她更孖KB一齊主持ViuTV節目《玩X爆香港地》，擔任「導遊」角色。
《E娃鬼叫》大膽探靈 IG狂騷噴血相
此外穎琳又曾主持AMM亞洲心動娛樂的網台靈探節目《E娃鬼叫》，在節目中進行不同的探靈活動，展現出大膽的一面，而她的社交網更有大量騷身材騷紋身的噴血照片，吸引到Marco、他的隊友George和ERROR成員保錡等，都Follow了她的IG。
即睇《One Day 約會實況》 穎琳性感旗袍上陣：
睇埋穎琳IG其他靚相：
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