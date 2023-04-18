One Day約會實況｜A0 Marco約19歲Hazel返屋企一秒即縮 對象曾係「賦女郎」

ViuTV全新節目《One Day 約會實況》為身為A0的P1X3L成員Marco（葉振弘）搵來15位不同類型的女神，分別進行一日約會，首集Marco約會的對像，就係給人「GFable」感覺的Hazel（林熙彤），年僅19歲的她，原來仲做過「賦女郎」！