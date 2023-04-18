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One Day約會實況｜A0 Marco約19歲Hazel返屋企一秒即縮 對象曾係「賦女郎」

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ViuTV全新節目《One Day 約會實況》為身為A0的P1X3L成員Marco（葉振弘）搵來15位不同類型的女神，分別進行一日約會，首集Marco約會的對像，就係給人「GFable」感覺的Hazel（林熙彤），年僅19歲的她，原來仲做過「賦女郎」！

約會實況 Marco首次單拖主持節目。
Marco首次單拖主持節目。（圖片來源：ViuTV提供）

《One Day 約會實況》22歲Marco 約會19歲Hazel

約會女神前，Marco曾向193（郭嘉駿）取經，由於女神曾透露喜歡吃辣，因此193建議二人去吃麻辣火鍋，更叫Marco要趁機展現自己「暖男」的一面：「為咗表示你夠細心，到時記得叫鴛鴦鍋，話就算佢覺得麻辣湯底太辣，都可以食吓另一邊唔辣嘅湯底。」當時Marco曾大讚193高招，但到真正開始同Hazel約會，Marco卻將193的提點拋諸腦後，只按Hazel的提議，叫了一款湯底。

約會實況 首兩集節目搵來193做Marco的「約會軍師」，據知之後仲會有Phoebus吳啟洋、George歐鎮灝、Sica何洛瑤、Alice許寶恆等輪番上陣，為Marco出謀獻策。
首兩集節目搵來193做Marco的「約會軍師」，據知之後仲會有Phoebus吳啟洋、George歐鎮灝、Sica何洛瑤、Alice許寶恆等輪番上陣，為Marco出謀獻策。（圖片來源：ViuTV提供）
約會實況 不過Marco正式約會女神時，就完全將193的建議拋諸腦後，咩嘢「鴛鴦鍋」都唔記得晒。
不過Marco正式約會女神時，就完全將193的建議拋諸腦後，咩嘢「鴛鴦鍋」都唔記得晒。（圖片來源：[email protected]

Marco約女返屋企有條件

待到食物上桌後，Marco問到：「你通常打邊爐係同邊個打？」Hazel回答：「屋企人、朋友囉，我會邀請我嘅朋友嚟我屋企打邊爐。」這時Marco表示：「但我自己對打邊爐已經係麻木咗，因為我屋企開邊爐店。」Hazel即說：「好開心喎！可以成日打邊爐。」Marco趁機問：「你要唔要過嚟試吓？」

約會實況 Marco以打邊爐同Hazel打開話題，似乎同Hazel傾偈傾得好順暢。
Marco以打邊爐同Hazel打開話題，似乎同Hazel傾偈傾得好順暢。（圖片來源：YouTube[email protected]
約會實況 講講吓Hazel突然幫Marco夾嘢食，果然係好「GFable」！
講講吓Hazel突然幫Marco夾嘢食，果然係好「GFable」！（圖片來源：[email protected]

竟然要熟啲先？！

正當大家以為Marco原來咁識把握機會，而Hazel亦回答他：「可以呀！你係咪邀請我過嚟試吓？」的時候，Marco卻彈出一句：「但嚟我屋企打邊爐有一個條件，就係要熟啲先！」

約會實況 Hazel都主動問到：「你係咪邀請我過嚟試吓？」
Hazel都主動問到：「你係咪邀請我過嚟試吓？」（圖片來源：[email protected]
約會實況 但Marco竟然縮沙，話要同Hazel熟啲先！
但Marco竟然縮沙，話要同Hazel熟啲先！（圖片來源：[email protected]

網民大讚：單身唔係咁易做到㗎

Marco這句說話一出，即令網民笑爆肚，紛紛留言指Marco不愧係「憑實力單身」、「呢啲真A0，扮唔嚟」、「真A0冇誤」、「單身唔係咁易做到㗎」、「肯定可以繼續保持A0」等，亦有網民大讚Marco「好好仔，唔係亂約女仔」、「佢係一個好純嘅男仔」、「同到佢拍拖啲女仔會幾幸福」等等。

約會實況 節目組對Marco嘅評價係：捉到鹿唔識脫角，嘥晒！
節目組對Marco嘅評價係：捉到鹿唔識脫角，嘥晒！（圖片來源：[email protected]
約會實況 連Hazel都忍唔住笑！
連Hazel都忍唔住笑！（圖片來源：[email protected]

Marco解釋：一嚟就見家長會好尷尬

不過Marco隨即都有「補鑊」解釋：「間邊爐店通常我媽媽都喺度！」Hazel的回應係：「哦～」Marco再補一句：「咁如果一嚟就見家長呢，就會好尷尬！」令Hazel都忍唔住笑出聲。最後Marco總結：「咁所以呢，一定要做咗close friend，先可以嚟我度！」Hazel都好「畀面」地表示：「明白。」

約會實況 Hazel嘅反應係笑到見牙唔見眼。
Hazel嘅反應係笑到見牙唔見眼。（圖片來源：[email protected]
約會實況 Marco自己都愈講愈尷尬。
Marco自己都愈講愈尷尬。（圖片來源：[email protected]
約會實況 約會過後二人都有開心合照，唔知佢哋以後有冇機會變close friend呢？
約會過後二人都有開心合照，唔知佢哋以後有冇機會變close friend呢？（圖片來源：[email protected]

網店模特兒出身 19歲Hazel被封「小李麗珍」

今次在節目首集就同Marco約會的Hazel（林熙彤）年僅19歲，2021年已簽約Cool Style Management，成為古天樂旗下藝人，也是ANSONBEAN（陳毅燊）、Anjaylia（陳嘉寶）、盧慧敏（Amy）等的同門師妹。原來Hazel在16歲時已膽粗粗應徵做網店模特兒，因此累積了不少粉絲，現時IG已有超過12萬位Followers。前年8月，她在人氣YouTube頻道《試當真》謝票場初現身，已引來不少網民關注，並憑著甜美笑容，獲網民封為「小李麗珍」。

約會實況 張天賦 試當真
前年8月的一集「試當真謝票場」中，Hazel（右二）首度現身參與遊戲，被誤以為是《試當真》新幕前成員，由於樣子甜美聲音嬌嗲，極速引起網民關注。（圖片來源：試當真影片截圖）
約會實況 張天賦 Hazel曾多次上Now體育台節目《Football Party Room》同其他嘉賓等一齊睇波。
Hazel不時會上Now體育台節目《Football Party Room》，同其他嘉賓等一齊睇波。（圖片來源：[email protected]
約會實況 張天賦 此外去年11月Hazel曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。
此外Hazel又曾衝出香港，為越南歌手Vũ.的歌曲《BƯỚC QUA NHAU》擔任MV女主角，這也是她的MV處女作。（圖片來源：[email protected]

乖女Hazel幫手湊細佬

現時Hazel正修讀有關平面設計的副學士課程，她曾透露自己出身單親家庭，家中有兩個弟弟，最細的弟弟比她細13歲，身為大家姐的她要不時幫手湊B。Hazel曾公開有個拍拖兩年的初戀男友，但有指兩人現在已分手，Hazel社交網上曾經晒出的二人合照，現在亦已全部「被消失」。

約會實況 張天賦 Hazel與母親及兩個弟弟感情非常好。
Hazel與母親及兩個弟弟感情非常好。（圖片來源：[email protected]
約會實況 張天賦 小時候的Hazel已有一對精靈大眼，非常可愛。
小時候的Hazel已有一對精靈大眼，非常可愛。（圖片來源：[email protected]
約會實況 細路女都愛扮大個，Hazel表示這條大露背晚裝裙是屬於其母的。
細路女都愛扮大個，Hazel表示這條大露背晚裝裙是屬於其母的。（圖片來源：[email protected]

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Hazel與MC張天賦曾兩度合作

原來Hazel早在去年尾已經拍過MC同藍仔頭合唱《聖誕很忙》MV，當時MV中的女角仲有兩位「熊女郎」夢雨同AhGi，所以Hazel只算係三分之一女主角，仲係戲份最少的一個，只有數秒鏡頭，但也有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。去年Hazel再與MC合作拍《老派約會之必要》MV，終於可以擔正，成為MV的唯一女主角，同MC大玩民初時代大小姐同下人的浪漫戀情，當中仲有Hazel餵MC食飯的情節，非常Sweet，網民更紛紛大讚Hazel清純又可愛，十分GFable！

約會實況 張天賦 MC的《老派約會之必要》MV上架僅約一日，已有近50萬view數。
MC的《老派約會之必要》MV上架僅約一日，已有近50萬view數。（圖片來源：[email protected]
約會實況 張天賦 MC指雖然同Hazel合作過，但不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯情節，令二人感覺好尷尬，最後要拍了10多take導演才收貨。
MC指雖然同Hazel合作過，但不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯情節，令二人感覺好尷尬，最後要拍了10多take導演才收貨。（圖片來源：[email protected]
約會實況 張天賦 去年尾的《聖誕很忙》MV中，Hazel曾有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。
去年尾的《聖誕很忙》MV中，Hazel曾有被MC攬頸及與MC共舞的戲份。（圖片來源：[email protected]
約會實況 張天賦 而今次《老派約會之必要》MV中Hazel就要餵MC食飯同一齊踩單車。
而今次《老派約會之必要》MV中Hazel就要餵MC食飯同一齊踩單車。（圖片來源：[email protected]張天賦）
約會實況 張天賦 MV中Hazel有兩款民初造型，獲網民紛紛大讚「個樣好甜」、「MC揀親都有質素」等等。
MV中Hazel有兩款民初造型，獲網民紛紛大讚「個樣好甜」、「MC揀親都有質素」等等。（圖片來源：[email protected]張天賦）

即睇MC張天賦《老派約會之必要》MV：

仲有《One Day 約會實況》與Hazel約會！Friend Zone之邊爐！

A0 Marco 憑實力單身！

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV提供、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]張天賦資料或影片來源：[email protected][email protected]張天賦

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