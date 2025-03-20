One Trip約會實況｜熊仔頭卡姐震撼登場曬招牌水著 超自律連健身教練牌都考埋

ViuTV 節目《One Trip約會實況》，由P1X3L成員葉振弘（Marco）主持，並在節目中與6位女神親臨海外約會聖地，展開浪漫之旅。最新播出嘅集數中，就邀請到YouTube Channel 《熊仔頭FHProductionHK》旗下人氣女藝人卡姐（Rebecca）登場，2人更棒飛往巴厘島甜蜜約會，而卡姐更在節目中大派福利，福利指數爆燈！