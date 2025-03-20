One Trip約會實況｜熊仔頭卡姐震撼登場曬招牌水著 超自律連健身教練牌都考埋
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ViuTV 節目《One Trip約會實況》，由P1X3L成員葉振弘（Marco）主持，並在節目中與6位女神親臨海外約會聖地，展開浪漫之旅。最新播出嘅集數中，就邀請到YouTube Channel 《熊仔頭FHProductionHK》旗下人氣女藝人卡姐（Rebecca）登場，2人更棒飛往巴厘島甜蜜約會，而卡姐更在節目中大派福利，福利指數爆燈！
卡姐招牌水著上陣騷魔鬼身材
卡姐一向以天使面孔，魔鬼身材聞名，樣靚身材正嘅卡姐Ig更坐擁超過22萬Fans，人氣十分強勁！今次更係卡姐初登電視螢幕，節目內卡姐仲以貼身灰色裙及泳裝造型上陣，大騷fit到漏身形，性感指數爆燈！卡姐透露拍攝節目前未有特意減肥，只是保持日常習慣，不過因拍節目前心情頗為緊張，休息不足，擔心上鏡有浮腫，請觀眾多多見諒。
卡姐超自律連健身教練牌都考埋
卡姐嘅個人社交平台經常大派福利，當中更不乏三點式泳衣照，福利十足！而身材fit到爆嘅卡姐更係十分自律，熱愛運動嘅佢亦經常曬出做Gym嘅照片。卡姐於2024年考獲健身教練牌照，亦有參加不同馬拉松及HYROX體能耐力賽NASM-CPT，現時亦正繼續進修健身相關課程，鑽研更多專業知識，為keep住好身材相當努力！
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、ViuTV、ig@becalouest資料或影片來源：原文刊於新假期