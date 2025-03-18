One Trip約會實況｜米姬鴛鴦戲水畫面超出色 網友大讚勁有觀眾緣

ViuTV真人騷《One Trip約會實況》由P1X3L成員Marco（葉振弘）主持，並會邀來多位女神級嘉賓孖住Marco飛去外地旅遊兼約會。日前（17日）播出嘅最新一集中，就邀請咗人氣KOL Maggie（米姬）現身，大派福利之餘仲成功迷倒Marco……