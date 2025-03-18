One Trip約會實況｜米姬鴛鴦戲水畫面超出色 網友大讚勁有觀眾緣
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ViuTV真人騷《One Trip約會實況》由P1X3L成員Marco（葉振弘）主持，並會邀來多位女神級嘉賓孖住Marco飛去外地旅遊兼約會。日前（17日）播出嘅最新一集中，就邀請咗人氣KOL Maggie（米姬）現身，大派福利之餘仲成功迷倒Marco……
One Trip約會實況｜Maggie鴛鴦戲水畫面超吸睛
在日前播出嘅最新一集中，Maggie孖住Marco齊齊飛去峇里島，Maggie在節目中仲大派水著放題，兼同海豚零距離接觸。Maggie冧爆同海豚互動連Marco都直言睇到好滿足：「望到佢好開心、好興奮嗰個樣，我都好滿足」，搞到網民同製作組都忍唔住爆笑稱Marco「沉曬」！
One Trip約會實況｜Maggie勁有觀眾緣兼被指撞樣造星「咖喱」
Maggie與海豚互動時嘅甜美樣子更引來唔少網民留言大讚：「個女仔有觀眾緣 睇佢好舒服」、「Maggie真係靚X到」、「佢笑起身好純，唔怪得Marco咁鍾意」、「算唔算係近年最靚KOL之一？」、「One Trip好睇 足球都好睇」
不過亦有人直言Maggie撞樣《造星4》參賽者「咖哩」（黃雅慧）：「以為咖哩2.0」、「第一眼望以為係咖哩」、「兩個都係甜美路線。」
足球女將｜24歲米姬形象健康陽光五官精緻 獲網民封為「港版子瑜」
ViuTV真人騷《足球女將》即將有24位參加者，除了有大家熟悉的面孔蘇皓兒、郭思和梁庭欣等人之外，亦有不少新面孔，包括有「港版子瑜」KOL米姬都有份參加，叫網民們都非常好奇！
米姬（Maggie）（[email protected] 年紀：24歲 職業：KOL）
現年24歲的米姬（Maggie）以其清新脫俗的外貌、健康陽光的形象以及親和力十足的個性，在IG擁13萬粉絲喜愛。她曾因酷似韓國女團TWICE成員周子瑜，而被網友封為「港版子瑜」。米姬曾經為有做過幾年YouTuber，但近年都沒有再更新其Channel。
親自回應「港版子瑜」稱號
至於被指同TWICE成員周子瑜撞樣，米姬都曾經有親自作出回應：「其實有時候我睇Comment都會見到，但其實我覺得只係角度問題，最重要係化妝品令我嘅輪廓同五官得以提升，但我自己就唔覺得唔係好似，人哋靚咁多，我嗰樣咁肥，不過都多謝大家咁睇得起我。」
一起睇米姬靚相：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV、ig@curry_wnw資料或影片來源：原文刊於新假期