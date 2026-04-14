OT 無限 Loop｜畫風直迫Zootopia震驚網民！更引10年無睇電視觀眾回歸！

TVB全新AI節目《OT 無限 Loop》上周六首播即引爆熱話，其精緻畫風被網民大讚直迫迪士尼電影《優獸大都會》（Zootopia）！節目不但吸引KOL關注獻計，更成功引來聲稱10年沒看電視的觀眾回歸，究竟這班AI社畜有何魔力，竟能掀起如此大的迴響？