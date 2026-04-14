OT 無限 Loop｜畫風直迫Zootopia震驚網民！更引10年無睇電視觀眾回歸！
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TVB全新AI節目《OT 無限 Loop》上周六首播即引爆熱話，其精緻畫風被網民大讚直迫迪士尼電影《優獸大都會》（Zootopia）！節目不但吸引KOL關注獻計，更成功引來聲稱10年沒看電視的觀眾回歸，究竟這班AI社畜有何魔力，竟能掀起如此大的迴響？
首播即獲激讚畫風媲美Zootopia
《OT 無限 Loop》播出後，最引起網民關注的是其高水準的動畫製作。不少觀眾對節目畫風給予高度評價，認為角色設計生動可愛，場景細節豐富，完全超出對本地電視製作的預期。有看過節目的觀眾在網上興奮表示，畫面的精緻程度，完全可以媲美荷里活動畫大片，更直接點名：「大讚《OT 無限 Loop》的畫風直迫卡通電影《優獸大都會》（Zootopia）的水準。」
KOL飛天爺爺秒速獻計吸金
節目不止在一般觀眾間引起討論，連網絡紅人（KOL）亦有留意。KOL飛天爺爺在節目首播後，便於其社交平台分享觀後感，更從商業角度提出建議，認為節目中的辦公室場景極具廣告潛力。他直接指出：「部售賣機其實可以賣廣告㗎喎」。這個提議迅速獲得其他網民認同，認為這個植入式廣告的想法非常有創意，可見節目的潛在商機已引起關注。
網民洗版式討論：10年無睇電視都返嚟
節目成功在網絡上洗版，不少網民認為TVB今次嘗試非常有新意。當中最令人驚訝的，是成功吸引已棄追電視多年的觀眾回巢。有自稱10年沒有看電視的網民留言表示，因為三大原因決定「回歸」，寫道：「三樣嘢鍾意返睇電視︰唱錢、周嘉洛、胖虎配音員……」其他網民亦紛紛留言力撐：「TVB終於有啲新意，呢個concept幾好！」、「深夜睇住隻貓做嘢，好治癒。」、「希望可以加多啲角色互動！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期