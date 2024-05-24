盤點11位「唔P都靚」女藝人 位位有樣有身材 有人唔化妝出鏡仲靚？
盤點11位360度零死角女神
1. 鍾欣潼
43歲的阿嬌五官標致，瓜子臉加上水汪汪的大眼睛，在出道初期已是公認的美女。不論是甚麼角度的照片，甚至是素顏運動照都拍得很好看。而阿嬌今年更與阿Sa齊齊喺紅館開足8場演唱會，狀態大勇嘅阿嬌更被不少網民大讚超凍齡！
2. 何超蓮
現年33歲的何超蓮被喻為「全球最索千金」，擁有天使面孔與魔鬼般身材的何超蓮，於去年與內地藝人竇驍拉埋天窗，生活可謂十分美滿。樣子標致的超蓮天生麗質加上招牌的甜美笑容，當然不用P圖也很好看！而且她年紀小小已非常熱心公益，果然心善人美呀！
3. 林嘉欣
45歲的林嘉欣雖然已是兩位女兒的媽媽，但樣子依然keep的十分好，即便以素顏上陣影相亦完全冇壓力！林嘉欣在社交平台上有不少照片都以素顏相示人，不少網民都表示林嘉欣淺淺的梨窩超可愛，簡直係輕輕一笑都可以「殺死人」！
4. 張曦雯
34歲的張曦雯是2012年華姐冠軍，除咗外貌討好、身材火辣，性格大方外，更因為她在網上直播打機，真情流露大爆粗口，被一眾網民追捧為「打機女神」。張曦雯常常於社交網站分享自己的生活照，當中不乏淡妝素顏相，妝前妝後簡直係零分別，照舊靚爆鏡！
5.陳法拉
42歲的陳法拉是2004年的國際華裔小姐亞軍，而陳法拉其中一個最吸引人的地方莫過於笑起來時的兩個酒窩。陳法拉在2014年淡出幕前，並前往紐約攻讀讀戲劇碩士課程，可謂美貌與智慧並重！雖然陳法拉已經係2孩之母，但係佢分享在社交平台的照片仍然少女感十足，就算素顏都睇得出皮膚超好！
6. 袁澧林
30歲的袁澧林擁有可愛清新的臉孔，更因此而被稱為「文青女神」。袁澧林在社交平台上的日常照多數以自然風為主，靚樣配上淡淡的妝容已經十分好看，真的連P圖這步驟都可以省卻，無論鏡頭多近也不用怕！
7.陳瀅
34歲的陳瀅擁有性感和甜美的外表，近年陳瀅亦在不少劇集中有亮眼的表現，在劇集《美麗戰場》播出後更令她的人氣再推至高峰。而陳瀅亦不吝嗇與大家分享各種美照，面尖尖、高挺的鼻子加上好身材，拍出來的張張都是女神相！
8.李佳芯
41歲的視后李佳芯（Ali）向來是不少觀眾力讚的女神，Ali在社交平台上不時都會大方分享素顏照，素顏出鏡的她與化妝後的樣子幾乎冇分別，照舊都係仙氣十足！更有不少網民都大讚李佳芯素顏仲靚過化妝，仲表示佢根本可以素顏去拍劇！
9.朱千雪
35歲的朱千雪於2017年淡出後轉投法律界，與醫生老公拉埋天窗4年的朱千雪更在今年初宣布懷孕！朱千雪亦有keep住更新社交平台，就算大肚都仍然唔影響朱千雪的靚樣，經常被網民大讚係「大肚婆天花板」！
10.楊偲泳
30歲的楊偲泳入行9年，在不少電影中都有精彩的演出。而楊偲泳除了演技出眾外，其實靚樣同身材都同樣超搶fo！楊偲泳在社交平台亦有不少素顏相，卸妝後的楊偲泳與平時上鏡的樣子沒有分別，依然係十分靚女！
11.鄧麗欣
40歲的鄧麗欣（Stephy）2000年入行，24年來樣貌的變化唔大，近年更加入凍齡女神的行列，靚樣根本睇唔出真實年齡！鄧麗欣在社交平台上的日常照片大多數都以素顏同淡妝為主，就算近鏡都冇壓力！