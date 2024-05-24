盤點11位「唔P都靚」女藝人 位位有樣有身材 有人唔化妝出鏡仲靚？

今時今日大家的P圖效果可說是鬼斧神工，不少人「相前相後」更係兩個樣。雖然P圖的技術日新月異，但係娛樂圈中其實仍有唔少女藝人真金不怕洪爐火，仲會大方晒素顏相上社交平台！以下將會為大家整理11位360度零死角女神，齊齊鑑定係唔係素顏靚過化妝！

