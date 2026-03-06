PAWS女團騷長腿拍攝新歌MV 自爆追夢血淚史 韓國地獄特訓慘遭「虐待」？

30+歲追夢竟然成真！由Shirley沈殷怡同Asha徐㴓喬組成嘅「百日女團」PAWS，自公佈成軍以嚟就成為全城熱話，兩位「姐姐」級女神不但要挑戰唱跳，更要面對身體同心理嘅雙重考驗！最新曝光嘅訪問片段顯示，佢哋為咗3月15日嘅首場Showcase，竟然進行地獄式特訓，仲要飛去韓國零下14度嘅極地環境拍攝MV，過程之辛酸令人心疼！更令人震撼嘅係，經過專業健身教練嘅魔鬼訓練後，兩人嘅身形變化大到「判若兩人」，完全展現咗「姐姐」級偶像嘅驚人毅力！