PAWS女團騷長腿拍攝新歌MV 自爆追夢血淚史 韓國地獄特訓慘遭「虐待」？

30+歲追夢竟然成真！由Shirley沈殷怡同Asha徐㴓喬組成嘅「百日女團」PAWS，自公佈成軍以嚟就成為全城熱話，兩位「姐姐」級女神不但要挑戰唱跳，更要面對身體同心理嘅雙重考驗！最新曝光嘅訪問片段顯示，佢哋為咗3月15日嘅首場Showcase，竟然進行地獄式特訓，仲要飛去韓國零下14度嘅極地環境拍攝MV，過程之辛酸令人心疼！更令人震撼嘅係，經過專業健身教練嘅魔鬼訓練後，兩人嘅身形變化大到「判若兩人」，完全展現咗「姐姐」級偶像嘅驚人毅力！

Shirley一餐飯氹掂Asha落疊圓歌手夢

原來PAWS嘅成軍過程充滿戲劇性！Shirley坦言組團完全係出於私心，佢話：「我自己一直覺得，呀，我好鍾意唱歌呀，好想嘗試，亦都好想享受下好似其他人咁有個舞台嘅感覺。但好似入咗行之後，一直可能做其他主持嘅工作、綜藝等等啦，一直未有呢個機會。」到咗30幾歲嘅關口，佢覺得再唔試就太遲，於是大膽提出邀請。而Asha就透露，當時Shirley只係用一餐飯就成功氹掂佢：「佢話『Asha你有無興趣？』我笑到傻咗嗰一刻，因為覺得你講笑呀？」點知一個月後就真係要開會飛韓國，夢想竟然成真！

零下14度韓國拍攝MV險凍傷手指

為咗拍攝高質素嘅MV，PAWS特登飛去韓國取景，點知遇上極端天氣！Asha回憶話：「超級凍，我哋最凍嗰日係零下14、15度。」Shirley更加無奈咁講：「偏偏就係負14度最凍嗰日就係我哋要出去外景嘅時候，永遠都係咁樣。」面對咁惡劣嘅天氣，兩人只能「頂硬上」，Asha仲話：「真係好離譜嗰陣凍，同埋覺得唔抵呀，因為又無落雪。」雖然環境咁辛苦，但佢哋都堅持完成拍攝，展現出專業精神。拍攝期間，佢哋仲嘗試同當地人互動，希望「衝出國際」提升知名度！

地獄式特訓練到周身骨痛要貼藥膏

作為新手女團，PAWS要面對嘅挑戰絕對唔簡單！Shirley坦言跳舞係佢最大嘅困難：「我自己平時手腳唔係好協調，同埋真係無乜接觸過跳舞呢樣嘢。」而Asha就對唱歌感到恐懼：「我絕對係唱歌，直情係恐懼嚟嘅。」為咗克服呢啲困難，佢哋進行高強度訓練，每日都要跳舞唱歌。Shirley無奈咁講：「未到抽筋，但累囉。我唔想講年紀，但真係好累呀。腰痛呀，有啲基本生理反應。」Asha更加要貼撒隆巴斯緩解痛楚：「之前明明恢復得好快，但依家真係累，要貼撒隆巴斯。個精神又累，但又想做好佢。」

專業PT操fit身形前後判若兩人

除咗要特訓唱歌跳舞，節目組仲為PAWS安排專業健身教練進行體能訓練！Asha興奮咁講：「未去韓國之前都已經收緊，好努力去想嗰件事大家出到嚟好睇，同埋對自己嘅身體都有返啲自信。」經過一輪魔鬼式訓練後，效果相當顯著。Shirley透露：「因為我哋節目我哋有一個位係紀錄住，有一個PT（健身教練），所以就有個checkpoint。而嗰個checkpoint我哋好大反應嘅。由第一集到第十五集，應該係兩個人嚟。」呢個驚人嘅身形變化，令佢哋對即將到嚟嘅Showcase更有信心！

3月15日Showcase中期驗收緊張到震

經過咁多辛苦嘅準備，PAWS終於要喺3月15日舉行首場Showcase！Shirley形容呢個係「人生大事」同「中期驗收」：「雖然我哋係百日女團，但係我哋都會舉辦我哋嘅Showcase！我覺得算係我哋呢個百日女團嘅中期驗收，一個發佈會，小型迷你音樂會。畢業禮！」不過對於要現場唱跳，兩人都相當緊張。Shirley坦言：「對於自己真係唱live嘅跳唱，我哋都非常之緊張。」為咗準備呢場演出，佢哋嘅schedule相當密集：「基本上每日都要跳舞，每一日都要唱歌。」

網民熱烈支持期待姐姐級偶像表現

PAWS嘅社交平台短時間內已經突破10,000個followers，網民對呢個「姐姐」級女團反應熱烈！佢哋定期舉辦小型fans meeting，仲有集印仔活動，Shirley話：「我哋有啲卡仔呀，每次嚟我哋活動都可以吸印仔，集齊印仔會有神秘禮物。」Asha亦都好享受同fans嘅互動：「我哋好似年宵咁，我哋嗰種真係落到街同人『Hello我哋係PAWS呀』，我哋個IG嗰種互動好緊要。」網民紛紛留言支持，表示好期待睇到佢哋喺Showcase嘅表現，更有人話：「姐姐追夢真係好勵志！」對於未來會否延續呢個女團，Shirley就話：「過咗Showcase之後，就睇下我哋仲有無第二次嘅百日啦！睇下觀眾覺唔覺得我哋需要有第二個百日。」

paws shirley沈殷怡 （圖片來源：IG@ViuTV）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：Viu1HK）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：Viu1HK）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：Viu1HK）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：Viu1HK）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：Viu1HK）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：threads）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：threads）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：threads）
paws shirley沈殷怡 2人曾經一起合作過《貓之旅神》（圖片來源：ViuTV）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：ViuTV）
paws shirley沈殷怡 （圖片來源：IG@viutv）
