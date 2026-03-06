PAWS女團騷長腿拍攝新歌MV 自爆追夢血淚史 韓國地獄特訓慘遭「虐待」？
Shirley一餐飯氹掂Asha落疊圓歌手夢
原來PAWS嘅成軍過程充滿戲劇性！Shirley坦言組團完全係出於私心，佢話：「我自己一直覺得，呀，我好鍾意唱歌呀，好想嘗試，亦都好想享受下好似其他人咁有個舞台嘅感覺。但好似入咗行之後，一直可能做其他主持嘅工作、綜藝等等啦，一直未有呢個機會。」到咗30幾歲嘅關口，佢覺得再唔試就太遲，於是大膽提出邀請。而Asha就透露，當時Shirley只係用一餐飯就成功氹掂佢：「佢話『Asha你有無興趣？』我笑到傻咗嗰一刻，因為覺得你講笑呀？」點知一個月後就真係要開會飛韓國，夢想竟然成真！
零下14度韓國拍攝MV險凍傷手指
為咗拍攝高質素嘅MV，PAWS特登飛去韓國取景，點知遇上極端天氣！Asha回憶話：「超級凍，我哋最凍嗰日係零下14、15度。」Shirley更加無奈咁講：「偏偏就係負14度最凍嗰日就係我哋要出去外景嘅時候，永遠都係咁樣。」面對咁惡劣嘅天氣，兩人只能「頂硬上」，Asha仲話：「真係好離譜嗰陣凍，同埋覺得唔抵呀，因為又無落雪。」雖然環境咁辛苦，但佢哋都堅持完成拍攝，展現出專業精神。拍攝期間，佢哋仲嘗試同當地人互動，希望「衝出國際」提升知名度！
地獄式特訓練到周身骨痛要貼藥膏
作為新手女團，PAWS要面對嘅挑戰絕對唔簡單！Shirley坦言跳舞係佢最大嘅困難：「我自己平時手腳唔係好協調，同埋真係無乜接觸過跳舞呢樣嘢。」而Asha就對唱歌感到恐懼：「我絕對係唱歌，直情係恐懼嚟嘅。」為咗克服呢啲困難，佢哋進行高強度訓練，每日都要跳舞唱歌。Shirley無奈咁講：「未到抽筋，但累囉。我唔想講年紀，但真係好累呀。腰痛呀，有啲基本生理反應。」Asha更加要貼撒隆巴斯緩解痛楚：「之前明明恢復得好快，但依家真係累，要貼撒隆巴斯。個精神又累，但又想做好佢。」
專業PT操fit身形前後判若兩人
除咗要特訓唱歌跳舞，節目組仲為PAWS安排專業健身教練進行體能訓練！Asha興奮咁講：「未去韓國之前都已經收緊，好努力去想嗰件事大家出到嚟好睇，同埋對自己嘅身體都有返啲自信。」經過一輪魔鬼式訓練後，效果相當顯著。Shirley透露：「因為我哋節目我哋有一個位係紀錄住，有一個PT（健身教練），所以就有個checkpoint。而嗰個checkpoint我哋好大反應嘅。由第一集到第十五集，應該係兩個人嚟。」呢個驚人嘅身形變化，令佢哋對即將到嚟嘅Showcase更有信心！
3月15日Showcase中期驗收緊張到震
經過咁多辛苦嘅準備，PAWS終於要喺3月15日舉行首場Showcase！Shirley形容呢個係「人生大事」同「中期驗收」：「雖然我哋係百日女團，但係我哋都會舉辦我哋嘅Showcase！我覺得算係我哋呢個百日女團嘅中期驗收，一個發佈會，小型迷你音樂會。畢業禮！」不過對於要現場唱跳，兩人都相當緊張。Shirley坦言：「對於自己真係唱live嘅跳唱，我哋都非常之緊張。」為咗準備呢場演出，佢哋嘅schedule相當密集：「基本上每日都要跳舞，每一日都要唱歌。」
網民熱烈支持期待姐姐級偶像表現
PAWS嘅社交平台短時間內已經突破10,000個followers，網民對呢個「姐姐」級女團反應熱烈！佢哋定期舉辦小型fans meeting，仲有集印仔活動，Shirley話：「我哋有啲卡仔呀，每次嚟我哋活動都可以吸印仔，集齊印仔會有神秘禮物。」Asha亦都好享受同fans嘅互動：「我哋好似年宵咁，我哋嗰種真係落到街同人『Hello我哋係PAWS呀』，我哋個IG嗰種互動好緊要。」網民紛紛留言支持，表示好期待睇到佢哋喺Showcase嘅表現，更有人話：「姐姐追夢真係好勵志！」對於未來會否延續呢個女團，Shirley就話：「過咗Showcase之後，就睇下我哋仲有無第二次嘅百日啦！睇下觀眾覺唔覺得我哋需要有第二個百日。」