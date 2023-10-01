張天穎首談與Phoebus不涉及第三者 眼濕濕維護前男友：佢講咩我都信

張天穎（Jaime）與P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）二人拍拖多年，一直愛得低調，不過早前二人傳出分手一事，令5年情玩完！有指是《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice）介入二人感情，昨日（30日）張天穎首度開腔點應…