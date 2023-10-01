張天穎首談與Phoebus不涉及第三者 眼濕濕維護前男友：佢講咩我都信
張天穎眼濕濕避談分手涉及第三者
首次為「分訊」開腔回應的張天穎，坦言近期心情起伏大，正在學習和消化近期所發生的一切，不過就希望能夠盡快「企返起身」，繼續向前行。當被問到二人是否同因Alice的介入而分手時，張天穎就回應指不知情，自己同Alice亦毫無交情：「佢冇同我講，我唔知，佢地嘅事我諗就交畀佢地啦。」至於被問到知唔知Phoebus和Alice同遊長龍一事，張天穎突然臉色一沉，並回應道：「我唔知道佢地去咗邊㗎喇其實。」
苦笑維護前男友Phoebus：佢講咩我都信
對於被問到二人的分手原因，張天穎一直欲言又止，未有詳細解釋。張天穎又指無論Phoebus「講咩都信」，二人的關係一直建基於信任，奈何分手消息來得突然，自己需要時間慢慢消化。當被問到為何如此維護前男友時，張天穎就解釋不想被感情事影響工作，所以想將一切低調處理。
自爆近排身材消瘦：喺個台到好似筷子咁
張天穎在接受訪問時有自稱最近身材消瘦，不過就否認是為情消瘦：「我不嬲都瘦嘅，但係上台跳舞好似筷子咁，個美觀上就好似冇咁靚，所以我就想增肥。」她又表示最近都有照顧自己身體，多做運動和多吃雞胸肉，叫大家不用擔心。
有網民怒斥對Alice唔公平 遭其他網民反駁圍剿
雖然張天穎在回應分手問題上小心翼翼，但依然有網民認為張天穎模稜兩可的回應對Alice唔公平：「Jamie 作為女仔，女仔人家仲要公眾人物清白好緊要嫁嘛，係唔係？」不過大部分網民都撐張天穎，表示覺得張天穎回應得好得體：「對A有咩唔公平? A覺得被屈嘅，咪出嚟自己澄清同Phoebus 無曖昧囉，佢可以維護自己。A都唔係第1次有呢啲新聞。風穴來風未必無因，A對男人的態度行為一定有令人懷疑的地方」、「其實Jamie 咁樣答已經知唔係拉人入黎啦。明顯A係第三者 你睇埋Phoebus 嘅訪問就知」、「真係睇得出佢未recover曬 個句「我唔知佢地去邊架啦」 聽得出好hurt」等。
Phoebus否認Alice介入感情 聲稱有相作證
早前Phoebus接受訪問時亦表示二人分手不涉及第三者，多次否認與Alice介入二人感情有關。Phoebus更堅稱去廣州長隆玩並非只得佢地二個人，還有其餘二位朋友同伴，並聲稱有影相做證。
傳二人台灣拍攝2個月火速撻着
ViuTV早前播出的《P1X3L 5G上台計劃》中，邀請了P1X3L以及5位《造星IV》的參賽者，而許寶恆（Alice）就是其中一位。據稱Alice與Phoebus在台灣拍攝時關係十分親近，Phoebus的隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）更一度以為他已經回復單身。因為拍攝長達2個月，Phoebus被指被進擊的Alice的熱情攻勢俘虜，火速撻着。
MakerVille發聲明強調2人並非情侶
今日（14日）再有傳媒公開數張Phoebus和Alice於今年7月底到廣州長隆歡樂世界玩樂的照片，報道指2人為了避開耳目而在內地暗自約會。MakerVille隨即為Phoebus和Alice的緋聞發聲明否認：「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille現作出澄清，二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」
造星時期曾公開戀情
Phoebus於2019年參加《全民造星II》獲得冠軍，隨後組成男子組合P1X3L並展開演藝活動，當年Phoebus在奪得冠軍後曾在社交平台上載過Jaime的背影照，更寫道：「這是我特別鳴謝的人」，正式公開2人的戀情。
正牌女友入院零關心 慶功宴齊齊玩失蹤
有指Phoebus在台灣拍攝時，女友張天穎曾因為身體不適入院，但是Phoebus卻不聞不問，對女友零關心，更在回港後不久向女友張天穎提出分手。甚至有人看不過眼曾告知張天穎，Phoebus與Alice在台灣打得火熱，更齊齊在節目的慶功宴上玩失蹤。而張天穎於上月在社交平台上載了一篇長文放負，並表示：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷」，「甚至重新明白了被人珍惜/重視的感覺」，疑似暗示與Phoebus的5年情已逝。
點讚雙人舞蹈片 事後嬲爆unfollow二人
Phoebus與Alice除了在綜藝上有合作，二人亦曾經在社交平台上分享合作舞蹈的影片，更獲得張天穎的點讚。不過Phoebus疑似暗撻Alice後，張天穎便火速unfollow二人，只剩Phoebus及Alice仍有follow張天穎，更令人確認他們「情變」的傳聞。
Alice被指是「小三慣犯」
Alice在參加造星IV時已經被指介入MIRROR成員柳應廷（Jer）的感情，Jer曾擔任造星IV 25強的導師，而作為Jer粉絲的Alice亦十分積極向男方示好，最終令Jer與女友Kelly的5年情以分手收場。今次再被傳介入Phoebus的感情，另不少網民狠批Alice是慣犯！
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