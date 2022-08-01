PSY演唱會意外｜27歲工作人員墜20米高台送院前心臟停頓
27歲男工作人員不治身亡
韓國男歌手PSY（朴載相）一首《江南Style》騎馬舞紅遍全球，今個7月更舉行多場演唱會。可惜，日前不幸發生意外，一名男工作人員在清拆舞台照明燈時，由20米高台墜下，心臟即時停頓，送院後宣告不治。據韓國警方透露，該名工作人員為一名27歲蒙古藉男子，暫時推斷意外是因地面濕滑不慎滑倒所致。對於慘劇，Psy所屬事務所已向死者家屬致哀，並承諾會採取相應措施，以防止同類事件再次發生。
PSY演唱會被狠批浪費食水
韓國夏天同香港一樣樣熱辣辣，Psy每場「Summer Swag 2022」演唱會會用上大量食水做舞台效果，Psy更曾自爆每場要用大約300噸食水。對於正面對嚴重乾旱的韓國市民來說，Psy真係好難唔被網民批評浪費食水。
MIRROR演唱會嚴重意外 舞蹈員阿Mo被列為情況危殆
MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，在演唱《Elevator》期間，一個吊於高空的螢光幕突然倒冧，壓倒兩名舞蹈員。及後政府發出聲明要求腰斬餘下8場演唱會，而其中一名受傷舞蹈員為[email protected]男朋友阿Mo（李啟言）。有指阿Mo昨晚通宵進行手術，需等待神經線復原，最壞情況可能會令下半身癱瘓。
阿Mo父母已抵港
阿Mo父母今早（31日）抵港，已乘坐專車前往隔離酒店，據知二人只要做多一次檢測便可進醫院探望阿Mo，為兒子打氣。
阿Mo被列為情況危殆維生指數穩定
伊利沙伯醫院發言人指，阿Mo昨晚（7月29日）已完成手術，現正在深切治療部留醫，由於接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨床情況分，暫被列為情況危殆，現時維生指數穩定。醫療團隊會持續為傷者作臨床評估，並繼續監察傷者情況。
阿Mo通宵進行手術 有指最壞情況下半身癱瘓
MIRROR演唱會昨晚（28日）發生嚴重意外，表演期間一塊大型video wall下墮撃中兩名舞者，需要緊急送院，官方宣布取消之後所有場次。其中傷勢較重的Dancer李啟言（阿Mo）通宵完成手術，其父母亦從加拿大趕返香港。MakerVille行政總裁魯庭暉昨晚現身交代阿Mo傷勢時，表示他清醒能夠溝通，但據悉阿Mo有腦出血外，同時第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動。有指阿Mo通宵完成手術後，目前需等待神經線復原，而最壞情況有機會下半身癱瘓，暫時評估日後的影響。至翌日（29日）晚上，阿Mo已完成第二次手術，但情況仍然嚴重。
阿Mo父親為教育界著名牧師李盛林
阿Mo父親是教育界著名的牧師李盛林，曾任牧職神學院院長，而牧職神學院Facebook亦發出禱告文，寫道：「演唱會中釀嚴重意外，大屏幕跌落舞台政2名舞蹈員受傷。求主憐憫醫治傷者，也記念在場目睹及看意外過程影片的朋友有主的平安同在。切切記念傷者及其家屬。」一眾教會亦有留言祈禱。李盛林牧師目前身處加拿大，於當地不同華人教會講道，得悉兒子發生意外，現正趕返香港。
舞者被擊中頭部
MIRROR 第４場紅館演唱會不幸發生意外，在演唱《Elevator 》期間，其中一部吊於高空嘅螢光幕突然跌落台，據知熒光幕壓倒兩名舞蹈員，其中一位疑似被擊中頭部。據消息指，其中一位意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo，消息傳開後，大批網民湧入SoChing及阿Mo的IG留言送上慰問和祈求平安。SoChing於凌晨抵達醫院，神情哀傷，而另一名受傷的舞蹈員為Tsz Fung Chang。
阿Mo是MIRROR御用伴舞
阿Mo是第一季《全民造星》參賽者，與Anson Lo識於微時，在大學時期已經認識，之後更一起參賽，最終55強止步。比賽之後，阿Mo成為MIRROR的御用Dancer，經常現身於MIRROR演出，而且他亦亮相於Anson Lo 《Megahit》、姜濤與肥仔@ERROR的《特務肥姜2.0》、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》等MV。而其女友SoChing參加《全民造星4》決賽時，他亦有份伴舞。
阿Mo當時拉小提琴作賽：
Mirror演唱會製作公司被起底！第四場發生嚴重意外 製作公司協興隆、菱藝即被起底
SoChing高調認愛
SoChing曾與其他隊友任《Stephen．傾》第100集的嘉賓，被陳志雲追問與舞蹈員男友的感情生活，SoChing指最初沒有打算高調公開關係，但由於「紙包唔住火」，擔心被爆戀情會成大眾焦點，故選擇公開關係。高調公開關係後，猜不到會得到眾人支持，更開設二人專頁 ，繼續甜蜜放閃，又感謝男朋友令她成長不少。
常見問題
PSY演唱會事故最大原因是什麼?
暫時推斷意外是因地面濕滑不慎滑倒所致，Psy更曾自爆……詳情請看
MIRROR演唱會有什麼後續安排？
在Mirror第四場演唱會中，So [email protected]男友Mo，在與Edan 及Anson Lo 表演Elevator 時，台上空中的60尺屏幕突然意外跌下而擊中。Mirror演唱會全部暫停…點擊即看：最新相關報導
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