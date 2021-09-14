PTGF出租女友｜沙律張沛樂自認PTGF始祖 為戲飲真酒打爆煙灰缸
張沛樂（沙律）在新片《#PTGF出租女友》中飾演一名PTGF，原來早於三年前沙律已拍過話題劇《向西聞記》單元《PTGF & PTBF》，因此今次已是她第二次扮演PTGF，沙律笑認自己都算係PTGF「始祖」，但她指雖然角色職業相同，但性格有異，《向西》角色較為中性柔和，電影《#PTGF》的角色就較為巴渣、剛烈，更屬一個隱藏角色。
文：東方新地｜圖：沙律IG、《#PTGF出租女友》劇照及預告片截圖、《向西聞記新春sp》宣傳片截圖、《一秒拳王》劇照
《#PTGF出租女友》沙律 出席活動拒飲醉
電影《#PTGF出租女友》中有場戲講述沙律同恆仔（趙善恆）邊飲酒邊傾偈，沙律在現場亦飲真酒，她說：「劇組有問我拍呢場戲少少哋飲啤酒係咪ok，我話冇問題，入戲啲，因為飲酒同飲茶係唔同feel，啤酒唔會咁易醉，而且我都飲得嘅！」
而講到平日飲酒，沙律就話會睇心情，同朋友開心飲酒Relax當然好，但如果出席活動時，就不會飲太多，她笑言：「出席活動我就會揸杯酒做樣，唔會畀自己有控制唔到嘅情況出現。」
爆同恆仔冇親熱戲
沙律和恆仔在片內有不少對手戲，沙律透露兩人以往曾合作拍過網片，今次相隔幾年再在電影中碰頭，沙律形容大家都感覺到對方無太大轉變，至於兩人在片內的關係，沙律打趣說：「我哋好親密但冇親熱關係，講太多唔好啦，入場睇啦。」
沙律又提到覺得恆仔早前為拍《一秒拳王》操Fit後，人瘦了而且「乾身好多」，而恆仔亦有大讚沙律演技有進步，但她覺得自己仍有好大進步空間，因為自己演戲經驗始終不多，只是在學行階段。
連續打爛兩個煙灰缸
此外沙律又拍了一場「動作戲」，獲讚打得似模似樣，亦相當兇狠，她笑言：「我好開心自己有啲身手，我一直都好期待自己拍戲有動作場面，今次剪片後睇落感覺好型，一定冇專業咁勁，但有少少動作戲拍我都好開心。」
沙律以前有打拳，又玩過武術堂，今次正好大派用場，因她要擸煙灰缸擊向一位男演員對手，劇組特別帶來三個膠製的煙灰缸給沙律「打人」，豈料她連續打爛兩個，到剩最後一個道具時，劇組人員提她再打爛就要用真煙灰缸，沙律說：「對手係呆咗望住我，好驚，話『你唔好呀！』但最後佢都冇受傷，我又冇撞瘀嘅。」