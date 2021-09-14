PTGF出租女友｜沙律張沛樂自認PTGF始祖 為戲飲真酒打爆煙灰缸

張沛樂（沙律）在新片《#PTGF出租女友》中飾演一名PTGF，原來早於三年前沙律已拍過話題劇《向西聞記》單元《PTGF & PTBF》，因此今次已是她第二次扮演PTGF，沙律笑認自己都算係PTGF「始祖」，但她指雖然角色職業相同，但性格有異，《向西》角色較為中性柔和，電影《#PTGF》的角色就較為巴渣、剛烈，更屬一個隱藏角色。

文：東方新地｜圖：沙律IG、《#PTGF出租女友》劇照及預告片截圖、《向西聞記新春sp》宣傳片截圖、《一秒拳王》劇照