PTGF出租女友｜十女登場 鄧月平 娜美扮黑寡婦小丑女搶鏡
鍾培生有份投資、由新導演鄭峰嵐編劇及執導之本土獵奇式輕喜劇電影《#PTGF出租女友》，正式宣布在9月22日中秋節上畫，官方宣傳片中有對市民進行街訪對於「ptgf」有何睇法，同時介紹電影內的10位「ptgf」，包括鄧月平（Larine）、秦楚瀅（娜美）、程美段、張沛樂（沙律）、郭奕芯（Ashina）、馬俊怡（Rose Ma）及從招募選出的新演員葉俙賢（Amber）、素凱琳（Erena）、曾嘉晴（Angel）和陳莉寶。
撰文：東方新地 圖片：《#PTGF出租女友》劇照及宣傳片
《#PTGF出租女友》重女陣容
《#PTGF出租女友》將於中秋上映，電影公司發出的劇照及宣傳片中，展示了10個女仔的角色各有不同性格，除了Rose Ma、郭奕芯和陳莉寶打扮性感外，飾演ptgf好姊妹的鄧月平和娜美亦更有學生look，在堂上被老師問「可唔可以介紹一下咩叫打飛X加800？」一語篤爆兩人身份。
Cosplay私影造型曝光
另外鄧月平與娜美又會以cosplay造型於黑夜現身街頭，鄧月平戴短髮、全身貼身黑衫，cool到爆扮黑寡婦，她路經街頭時更偶遇男主角趙善恆（恆仔）；而娜美則扮小丑女，一頭白髮緊身look，原來兩人cosplay接私影，供龍友拍照賺錢。
鄧月平挑戰做打女
鄧月平在戲中飾演ptgf「芷純」，她覺得扮演黑寡婦那場戲很特別，因她一直想挑戰不同角色的演出，而當日拍的cosplay更有打戲，鄧月平說：「套戲服係度身訂造同埋要入電令到套衫著燈，服裝方面造型同個頭妝都好有心思，港產片入面見到黑寡婦，好佩服導演嘅創意。」她更指導演為了效果更好，不惜重拍，令成本增加，「效果出嚟係嘩然，我覺得黑寡婦直頭可以拍一部戲，拍得好好睇。」
娜美太入戲變粗口妹
娜美飾演「芷純」的ptgf好友「Wing」，角色係個MK妹，任性大花筒、但對朋友很有義氣，戲中娜美要講粗口，她笑言自己都要適應：「拍戲嗰段時間好投入喺角色入面，日常生活特別多粗口，有次我同屋企人食飯，同媽咪講咗句粗口，嚇親媽咪。」她指角色跟自己最相似的地方係錫朋友，「Wing」很維護「芷純」，娜美看「Wing」這個角色時，都覺得她有時為義氣幾蠢。