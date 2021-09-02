PTGF出租女友｜十女登場 鄧月平 娜美扮黑寡婦小丑女搶鏡

鍾培生有份投資、由新導演鄭峰嵐編劇及執導之本土獵奇式輕喜劇電影《#PTGF出租女友》，正式宣布在9月22日中秋節上畫，官方宣傳片中有對市民進行街訪對於「ptgf」有何睇法，同時介紹電影內的10位「ptgf」，包括鄧月平（Larine）、秦楚瀅（娜美）、程美段、張沛樂（沙律）、郭奕芯（Ashina）、馬俊怡（Rose Ma）及從招募選出的新演員葉俙賢（Amber）、素凱琳（Erena）、曾嘉晴（Angel）和陳莉寶。

撰文：東方新地 圖片：《#PTGF出租女友》劇照及宣傳片