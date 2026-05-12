KOL QQ Lam疫情創業親自做Model｜轉型鋼管舞服裝背後原因曝光
Queenie Lam疫情創業賣情趣內衣親自做模特兒
三年前疫情爆發期間，Queenie看準大眾因為留在家中的特殊需求，決定開設網店銷售從台灣、大陸及日本等地搜羅的情趣內衣。為了提升產品的吸引力和親和力，她更親自上陣擔任模特兒拍攝產品照片，她解釋「香港女生的性感圖對本地市場更具親和力」。這個大膽的創業決定不僅展現了她的商業觸覺，更體現了她敢於嘗試的性格特質。令人意外的是，她的客群相當廣泛，甚至曾經遇過男性顧客主動要求購買相關產品。
疫情結束轉型鋼管舞服裝市場競爭較小
隨著疫情逐漸結束，社會恢復正常運作，Queenie選擇結束情趣內衣生意，開始尋找新的商機。她敏銳地觀察到鋼管舞愛好者對演出與練習服裝有極大需求，而且這個市場的競爭相對瑜伽服裝來說較小，因此決定轉而研發與設計自己的鋼管舞服裝品牌。這個轉型決定不僅展現了她的市場洞察力，更反映出她善於捕捉小眾市場機會的商業頭腦。目前她正朝著品酒師和演員的方向發展，甚至開始嘗試寫劇本，展現出多元化的斜槓人生。
曾讀演藝苦練半年鋼管舞因腰傷暫停
在個人發展方面，Queenie曾經就讀演藝學院，但她坦言在學習期間覺得自己的表演技巧不夠好，因此決定轉而苦練半年鋼管舞來提升自己的身體表現力。她展現出極強的體力與毅力，全心投入這項需要大量體能和技巧的運動。不過，由於訓練過程中不慎造成腰部受傷，她被迫暫停鋼管舞的練習。儘管如此，這段經歷讓她更深刻理解身體與表演藝術之間的關係，也為她日後的創業方向奠定了基礎。
網民大讚敢於嘗試「開心是可以選擇的」
不少網民對Queenie的多元發展和敢於嘗試的精神表示讚賞，有人留言「真係好勇敢，咩都肯試」、「斜槓人生好inspiring」。她在訪談中展現出開朗且帶點幽默感的性格，更分享了自己的人生哲學「開心是可以選擇的」，表示現在更懂得珍惜與家人相處的微小幸福感。對於演藝事業，她理想中的演員狀態是「自由自在」，認為與其追求成為一個「很厲害」或「精準」的演員，她更嚮往能自由表達的狀態，並深信「最好的東西是從錯誤中產生的」。