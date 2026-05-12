KOL QQ Lam疫情創業親自做Model｜轉型鋼管舞服裝背後原因曝光

斜槓女生Queenie Lam早前在社交媒體上分享自己的創業轉型經歷，從疫情期間經營情趣內衣網店，到現在專注發展鋼管舞服裝品牌，這位擁有72,000名Instagram粉絲的KOL坦言自己是個喜歡不斷嘗試新事物的人。她更透露曾親自擔任模特兒拍攝產品照片，認為香港女生的性感圖對本地市場更具親和力，但背後的創業心路歷程卻充滿意想不到的轉折。