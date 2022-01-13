Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
前女團2R成員黃婉佩Race，16年前下嫁新加坡富商David，先後誕下一對子女，雖離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗最近Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒齊齊確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
Race嫁富商育有一子一女
40歲黃婉佩Race五年前結婚後誕下一子一女，最近Race與家人及親友到歐洲度聖誕及新年，一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但Race卻在社交網透露她和4歲女兒確診新冠肺炎，只能留在三層法國超豪別墅休養﹗
Race女兒連續三晚發燒
Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受要跟病毒同存﹗
獨立屋對正日內瓦河
Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗
Race再婚升呢新加坡名媛
馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十六年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗