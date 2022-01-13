874a7ba4-669e-4aa6-bcbb-60750892162c

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光

最新娛聞
撰文：東方新地

前女團2R成員黃婉佩Race，16年前下嫁新加坡富商David，先後誕下一對子女，雖離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗最近Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒齊齊確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]

Race嫁富商育有一子一女

40歲黃婉佩Race五年前結婚後誕下一子一女，最近Race與家人及親友到歐洲度聖誕及新年，一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但Race卻在社交網透露她和4歲女兒確診新冠肺炎，只能留在三層法國超豪別墅休養﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race未中招前與家人滑雪，浸住浴欣賞雪景。（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race母女中招前四圍遊覽。（圖片來源：[email protected]

Race女兒連續三晚發燒

Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受要跟病毒同存﹗

Race和4歲囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗（圖片來源：IG@missracewong）
Race和4歲囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大女中招連續三晚發燒，Race很擔心﹗幸好康復進度良好令她稍為放下心頭大石﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
獨立屋外貌，據知日租約一萬港元﹗（圖片來源：[email protected]

獨立屋對正日內瓦河

Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
正在休養的Race火爐邊看書，好寫意﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大廳偌大，獨立屋可容納十人﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
對正河景，景色優美，度假一流﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
從屋內可欣賞外面放煙花﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
有大型廚房﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
獨立屋內設計簡潔又有格調﹗以木及皮傢俬為主﹗（圖片來源：[email protected]

Race再婚升呢新加坡名媛

馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十六年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗

Race和家姐Rosanne（右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗ （圖片來源：IG@missracewong）
Race和家姐Rosanne（右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗ （圖片來源：[email protected]
Race入行後曾被揭04 年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於 2009 年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗ （圖片來源：IG@missracewong）
Race入行後曾被揭04年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於2009年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗ （圖片來源：[email protected]
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗（圖片來源：IG@missracewong）
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗（圖片來源：[email protected]
Race不時在社交網晒恩愛﹗（圖片來源：IG@missracewong）
Race不時在社交網晒恩愛﹗（圖片來源：[email protected]
40歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗（圖片來源：IG@missracewong）
40歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 