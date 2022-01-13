Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光

前女團2R成員黃婉佩Race，16年前下嫁新加坡富商David，先後誕下一對子女，雖離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗最近Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒齊齊確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗