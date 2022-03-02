Race黃婉佩除罩遊紐約 興奮大叫耳目一新 母女月前歐遊齊確診

前女團2R成員黃婉佩Race，16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，去年尾Race一家歐洲旅行度聖誕及新年，她與四歲多女兒在旅途確診新冠肺炎，大部分時間只能留在歐洲大屋內養病﹗近日Race又再遠行，今次目的地是美國紐約，Race分享片中見到她除罩在人潮中穿插，坦言感覺耳目一新﹗