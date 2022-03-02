Race黃婉佩除罩遊紐約 興奮大叫耳目一新 母女月前歐遊齊確診

前女團2R成員黃婉佩Race，16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，去年尾Race一家歐洲旅行度聖誕及新年，她與四歲多女兒在旅途確診新冠肺炎，大部分時間只能留在歐洲大屋內養病﹗近日Race又再遠行，今次目的地是美國紐約，Race分享片中見到她除罩在人潮中穿插，坦言感覺耳目一新﹗
參觀911博物館感受特別深 憶述當年和家姐正在當地
Race黃婉佩日前到美國紐約旅遊，連日分享到過的地方，她參觀911國家紀念博物館，並透露2001年同家姐Rosanne到正在紐約旅遊，9月11日一早收到父母的電話轟炸，醒來打開電視才知道發生何事，父母當時相當擔心﹗所以Race去到911博物館參觀時感受特別深，令她好難過，並指本來無意到來，只是同行老公要求﹗
除罩在人群中穿梭
Race又夜訪紐約街頭，並把片段放上社交網分享，當時她沒有戴上口罩，用電話自拍四圍環境，Race留言指兩年沒有看過這麼熱鬧的人群，兩年沒有見過不用戴口罩的人在街上，感覺好耳目一新﹗在片中Race穿梭在人群中，毫無畏懼，不過有網民留勸請她小心為上。
Race嫁富商育有一子一女
Race黃婉佩雖離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗去年尾Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒先後確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國三層別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗ 39歲黃婉佩Race中招前一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但其後Race卻在社交網透露她和4歲多女兒確診新冠肺炎﹗
Race女兒連續三晚發燒
Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受跟病毒同存﹗
獨立屋對正日內瓦河
Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗
母女康復全面復工復課
Race一月中已返回新加坡，並報平安指她和4歲多女兒已康復，同時女兒已重返校園生活，而Race亦已復工﹗Race之前投資與胞妹Rhonda合作經營地產公司﹗Race並感謝大家的慰問及祝福﹗
Race再婚升呢新加坡名媛
馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗
常見問題：
問：Race黃婉佩母女歐遊確診後有什麼徵狀？
答：Race提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較…詳情請看。
問：Race黃婉佩母女正在那裡休養？
答：Race黃婉佩一家及友人正在法國別墅內休養，超豪三層別墅曝光…詳情請看。
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