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Race黃婉佩除罩遊紐約 興奮大叫耳目一新 母女月前歐遊齊確診

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前女團2R成員黃婉佩Race，16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，去年尾Race一家歐洲旅行度聖誕及新年，她與四歲多女兒在旅途確診新冠肺炎，大部分時間只能留在歐洲大屋內養病﹗近日Race又再遠行，今次目的地是美國紐約，Race分享片中見到她除罩在人潮中穿插，坦言感覺耳目一新﹗

參觀911博物館感受特別深 憶述當年和家姐正在當地

Race黃婉佩日前到美國紐約旅遊，連日分享到過的地方，她參觀911國家紀念博物館，並透露2001年同家姐Rosanne到正在紐約旅遊，9月11日一早收到父母的電話轟炸，醒來打開電視才知道發生何事，父母當時相當擔心﹗所以Race去到911博物館參觀時感受特別深，令她好難過，並指本來無意到來，只是同行老公要求﹗

黃婉佩 Race Race同老公參觀911博物館﹗
Race同老公參觀911國家紀念博物館﹗（圖片來源：[email protected]

除罩在人群中穿梭

Race又夜訪紐約街頭，並把片段放上社交網分享，當時她沒有戴上口罩，用電話自拍四圍環境，Race留言指兩年沒有看過這麼熱鬧的人群，兩年沒有見過不用戴口罩的人在街上，感覺好耳目一新﹗在片中Race穿梭在人群中，毫無畏懼，不過有網民留勸請她小心為上。

黃婉佩 Race Race夜訪紐約街頭，全程無戴罩﹗
Race夜訪紐約街頭，全程無戴罩﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 並在人群中穿插﹗
並在人群中穿插﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race話兩年未試過無戴口罩在街上行走﹗
Race話兩年未試過無戴口罩在街上行走，街上市民都除下口罩，Race更在人堆中穿梭﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race除罩遊紐約，網民替她擔心。
Race除罩遊紐約，網民替她擔心。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 亦有網民指Race戴番口罩「唔好害人害物」。
有網民叫曾中招的Race戴番口罩「唔好害人害物」。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 戶外戶內都不用戴口罩，Race大叫好爽﹗
戶外戶內都不用戴口罩，Race大叫好爽﹗（圖片來源：[email protected]

Race嫁富商育有一子一女

Race黃婉佩雖離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗去年尾Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒先後確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國三層別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗ 39歲黃婉佩Race中招前一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但其後Race卻在社交網透露她和4歲多女兒確診新冠肺炎﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race未中招前與家人滑雪，浸住浴欣賞雪景。（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race母女中招前四圍遊覽。（圖片來源：[email protected]

Race女兒連續三晚發燒

Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受跟病毒同存﹗

黃婉佩 Race和4歲囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗
Race和4歲多囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大女中招連續三晚發燒，Race很擔心﹗幸好康復進度良好令她稍為放下心頭大石﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
獨立屋外貌，據知日租約一萬港元﹗（圖片來源：[email protected]

獨立屋對正日內瓦河

Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
正在休養的Race火爐邊看書，好寫意﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大廳偌大，獨立屋可容納十人﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
對正河景，景色優美，度假一流﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
從屋內可欣賞外面放煙花﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
有大型廚房﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
獨立屋內設計簡潔又有格調﹗以木及皮傢俬為主﹗（圖片來源：[email protected]

母女康復全面復工復課

Race一月中已返回新加坡，並報平安指她和4歲多女兒已康復，同時女兒已重返校園生活，而Race亦已復工﹗Race之前投資與胞妹Rhonda合作經營地產公司﹗Race並感謝大家的慰問及祝福﹗

黃婉佩 Race已返回新加坡地產公司，繼續做其地產女王﹗
Race已返回新加坡地產公司，繼續做其地產女王﹗（圖片來源：IG＠missracewong）
黃婉佩 Race抱住細仔合照，並指幸好歐遊後兒子沒有忘記她﹗
Race抱住細仔合照，並指幸好歐遊後10個月大的兒子沒有忘記她﹗（圖片來源：IG＠missracewong）

Race再婚升呢新加坡名媛

馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗

黃婉佩 Race和家姐Rosanne右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗
Race和家姐Rosanne（右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗ （圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race入行後曾被揭04 年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於 2009 年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗
Race入行後曾被揭04年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於2009年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗ （圖片來源：[email protected]
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race不時在社交網晒恩愛﹗
Race不時在社交網晒恩愛﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 40歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗
39歲歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗（圖片來源：[email protected]

常見問題：

問：Race黃婉佩母女歐遊確診後有什麼徵狀？
答：Race提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較…詳情請看。

問：Race黃婉佩母女正在那裡休養？
答：Race黃婉佩一家及友人正在法國別墅內休養，超豪三層別墅曝光…詳情請看。

問：Race黃婉佩母女歐遊確診後有什麼徵狀？

答：Race提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較…詳情請看

問：Race黃婉佩母女正在那裡休養？

答：Race黃婉佩一家及友人正在法國別墅內休養，超豪三層別墅曝光…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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