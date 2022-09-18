Race黃婉佩40歲豪華生日會曝光 富豪老公錫到燶 一家四口幸福放閃

前女團2R成員Race黃婉佩16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，不時在社交網放閃。擁有幸福家庭與成功事業的Race剛度過40歲生日，有老公錫到燶為她包場宴客，Race保養得宜靚過做女時，真係羨煞旁人。