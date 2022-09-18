Race黃婉佩40歲豪華生日會曝光 富豪老公錫到燶 一家四口幸福放閃

前女團2R成員Race黃婉佩16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，不時在社交網放閃。擁有幸福家庭與成功事業的Race剛度過40歲生日，有老公錫到燶為她包場宴客，Race保養得宜靚過做女時，真係羨煞旁人。
Race每年一次難忘生日
Race黃婉佩自嫁給富豪老公David Loh後，過住童話般的女皇生活，當年曾花2,500萬舉行夢幻婚禮，兩年前為Race包下有巨型水族館的聖淘沙酒店，為Race慶祝38歲生日，去年更把1億豪宅悉心豪宅佈置成兒童遊樂園般，讓Race每年都有一個難忘生日。
40歲生日會極盡豪華
今年是Race40歲生日，其富豪老公更加隆重其事，為Race搞了一個以粉紅色為主的夢幻生日會，宴請一班親朋好友。Race把生日會的靚相放上IG，可見場地經過悉心佈置，場面非常豪華，前來為Race慶生的好友都配合主題打扮一番，40歲的Race穿上粉紅的晚裝依然少女味甚重，完全不像兩孩之母，當晚一家四口的合照幸福滿瀉。
30位員工送上驚喜
Race除了有老公愛錫，她早年開了一間地產公司，旗下30位員工更為她送上驚喜慶生，令老闆娘喜出望外。其實Race嫁得咁好絕對可以印印腳做少奶奶，但她不想與社會脫節，所以非常努力發展地產事業，與妹妹Rhonda攜手把公司做到有聲有色，成為新一代女強人！
Race歐遊曾確診
Race黃婉佩雖已離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗去年尾Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒先後確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國三層別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗ 40歲黃婉佩Race中招前一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但其後Race卻在社交網透露她和4歲多女兒確診新冠肺炎﹗
Race女兒連續三晚發燒
Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受跟病毒同存﹗
獨立屋對正日內瓦河
Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗
母女康復全面復工復課
Race一月中已返回新加坡，並報平安指她和4歲多女兒已康復，同時女兒已重返校園生活，而Race亦已復工﹗Race之前投資與胞妹Rhonda合作經營地產公司﹗Race並感謝大家的慰問及祝福﹗
Race再婚升呢新加坡名媛
馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗