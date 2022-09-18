黃婉佩

Race黃婉佩40歲豪華生日會曝光 富豪老公錫到燶 一家四口幸福放閃

最新娛聞
東方新地

廣告

前女團2R成員Race黃婉佩16年下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，先後誕下一對子女，不時在社交網放閃。擁有幸福家庭與成功事業的Race剛度過40歲生日，有老公錫到燶為她包場宴客，Race保養得宜靚過做女時，真係羨煞旁人。

黃婉佩 Race Race剛度過40歲生日，在生日會上一家四口非常幸福。
Race剛度過40歲生日，在生日會上一家四口非常幸福。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race留言多謝大家的生日祝福。
Race留言多謝大家的生日祝福。（圖片來源：[email protected]

Race每年一次難忘生日

Race黃婉佩自嫁給富豪老公David Loh後，過住童話般的女皇生活，當年曾花2,500萬舉行夢幻婚禮，兩年前為Race包下有巨型水族館的聖淘沙酒店，為Race慶祝38歲生日，去年更把1億豪宅悉心豪宅佈置成兒童遊樂園般，讓Race每年都有一個難忘生日。

黃婉佩 Race 兩年前Race生日在水族館酒店慶生。
兩年前Race生日在水族館酒店慶生。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 新加坡富豪David Loh每年都為Race花心思慶生。
新加坡富豪David Loh每年都為Race花心思慶生。（圖片來源：[email protected]

40歲生日會極盡豪華

今年是Race40歲生日，其富豪老公更加隆重其事，為Race搞了一個以粉紅色為主的夢幻生日會，宴請一班親朋好友。Race把生日會的靚相放上IG，可見場地經過悉心佈置，場面非常豪華，前來為Race慶生的好友都配合主題打扮一番，40歲的Race穿上粉紅的晚裝依然少女味甚重，完全不像兩孩之母，當晚一家四口的合照幸福滿瀉。

黃婉佩 Race Race的生日會上有無限名貴香檳供應。
Race的生日會上有無限名貴香檳供應。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 有特製的生日請柬與菜單。
有特製的生日請柬與菜單。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race的胞妹Rhonda帶埋混血囝囝出席，不過未見家姐Rosanne。
Race的胞妹Rhonda帶埋混血囝囝出席，不過未見家姐Rosanne。（圖片來源：[email protected]

30位員工送上驚喜

Race除了有老公愛錫，她早年開了一間地產公司，旗下30位員工更為她送上驚喜慶生，令老闆娘喜出望外。其實Race嫁得咁好絕對可以印印腳做少奶奶，但她不想與社會脫節，所以非常努力發展地產事業，與妹妹Rhonda攜手把公司做到有聲有色，成為新一代女強人！

黃婉佩 Race Race投資的地產公司30位員工為她慶生，看來她是位得人心的老闆娘。
Race投資的地產公司30位員工為她慶生，看來她是位得人心的老闆娘。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race收到員工送的驚喜禮物。
Race收到員工送的驚喜禮物。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race與囡囡一齊切蛋糕。
Race與囡囡一齊切蛋糕。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race婚後先後生了一女一仔，湊個「好」
Race婚後先後生了一女一仔，湊個「好」（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race 當年的2R姊妹花都已做人妻人母，不過二人都凍齡有方，索過做女時。
當年的2R姊妹花都已做人妻人母，不過二人都凍齡有方，索過做女時。（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race Race無論身形與樣貌都keep得非常好。
Race無論身形與樣貌都keep得非常好。（圖片來源：[email protected]

Race歐遊曾確診

Race黃婉佩雖已離開幕前，但不時在社交網更新生活點滴﹗去年尾Race一家及友人歐遊滑雪度假，卻和女兒先後確診新冠肺炎，Race嘆只能留在法國三層別墅內休養，令超豪別墅全曝光﹗ 40歲黃婉佩Race中招前一行人去過法國巴黎主題公園，又去滑雪，相當盡興，但其後Race卻在社交網透露她和4歲多女兒確診新冠肺炎﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race未中招前與家人滑雪，浸住浴欣賞雪景。（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
Race母女中招前四圍遊覽。（圖片來源：[email protected]sracewong）

Race女兒連續三晚發燒

Race在社交網提到女兒沒有接種疫苗，連續三晚發燒，病情嚴重，而自己有打疫苗故症狀明顯較輕微，Race又透露身邊不少朋友及同事都曾中招，指大家要接受跟病毒同存﹗

黃婉佩 Race和4歲囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗
Race和4歲多囡囡齊齊在歐遊度假期間中招﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大女中招連續三晚發燒，Race很擔心﹗幸好康復進度良好令她稍為放下心頭大石﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
獨立屋外貌，據知日租約一萬港元﹗（圖片來源：[email protected]

獨立屋對正日內瓦河

Race母女中招只能留在法國日內瓦河畔的三層木製獨立屋養病，別墅內有五間睡房四個浴室，可容納十人，對正河景以置身被大自然一樣，廳及房間都望見河景，景緻一流﹗

Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
正在休養的Race火爐邊看書，好寫意﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
大廳偌大，獨立屋可容納十人﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
對正河景，景色優美，度假一流﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
從屋內可欣賞外面放煙花﹗（圖片來源：[email protected]
Race黃婉佩母女歐遊齊確診 超豪法國別墅曝光
有大型廚房﹗（圖片來源：[email protected]

母女康復全面復工復課

Race一月中已返回新加坡，並報平安指她和4歲多女兒已康復，同時女兒已重返校園生活，而Race亦已復工﹗Race之前投資與胞妹Rhonda合作經營地產公司﹗Race並感謝大家的慰問及祝福﹗

黃婉佩 Race已返回新加坡地產公司，繼續做其地產女王﹗
Race已返回新加坡地產公司，繼續做其地產女王﹗（圖片來源：IG＠missracewong）
黃婉佩 Race抱住細仔合照，並指幸好歐遊後兒子沒有忘記她﹗
Race抱住細仔合照，並指幸好歐遊後10個月大的兒子沒有忘記她﹗（圖片來源：IG＠missracewong）

Race再婚升呢新加坡名媛

馬來西亞出生的Race，02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，成為人氣偶像組合，03年擔演《當四葉草碰上劍尖時》，歌影視三線發展，07年與環球唱片約滿後解散。Race曾以個人名義推出寫真集《R for Race》，其後淡出幕前並轉行金融市場策劃﹗16年宣布下嫁比她年長十九年的新加坡富商David Loh，翌年誕下大女Cara，21年3月再誕下兒子Dayton湊成好字﹗

黃婉佩 Race和家姐Rosanne右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗
Race和家姐Rosanne（右一）組成2R，組合解散後Rosanne與外籍牙醫Derek結婚，而Race對下還有一個妹妹Rhonda，三姊妹顏值高﹗有報道指Race科水妹妹Rhonda在新加坡開設地產公司，細妹坐鎮主理生意，Race則樂於享受生活﹗ （圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race入行後曾被揭04 年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於 2009 年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗
Race入行後曾被揭04年曾跟另一新加坡商人陳靖諧結婚，於2009年離婚。再婚的Race成為新加坡名媛，家住一億豪宅，生活富泰﹗ Race婚後育有一對子女，湊成好事﹗ （圖片來源：[email protected]
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗
黃婉佩Race婚後不時周遊列國，過住闊太生活﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 Race不時在社交網晒恩愛﹗
Race不時在社交網晒恩愛﹗（圖片來源：[email protected]
黃婉佩 40歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗
39歲歲的Race身形及外貌都keep得好好﹗（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 