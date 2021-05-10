Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…
32歲的前HotCha成員Regen（張惠雅）喜歡在社交平台分享晚安照，與網友互動，不過近年因為情傷搞到情緒欠佳，狀態真係好差，日前她貼出一張食住腸仔的相，有網友驚訝發現她的手滿佈傷痕……
編輯：東方新地｜原文：New Monday丨圖片：張惠雅@Facebook、張惠雅@IG
網友發現Regen手有傷痕
Regen在長洲開食店，日前她在社交平台貼出一張食住腸仔的相，留言提到：「老闆娘親身推介店裡面的台灣腸，很淫，來西灣嘗一口包你流連忘返。」相中見到她食得十分開心，相當滋味。不過有眼利網友發現她的手滿佈傷痕：「隻手搞咩傷晒？」看相有點似濕疹又有點似舊傷。也有網友搞笑回覆：「睇到張相，好想去老闆娘度瘋狂食臺灣腸。」
Regen唔夠精神入廚
Regen傷痕纍纍惹來無限揣測，不過她就曾公開自己入廚被灼傷的照片，指因為唔夠精神而受傷。然而無論Regen是甚麼理由受傷，網民都非常擔心她，甚至建議她去睇醫生。
Regan長期受情緒壓力影響
Regen曾在社交網提到自己十分大頭蝦與冇記性，長期受情緒壓力困擾多年，亦因為這個問題影響工作，好多時候急需聯絡的工作她都無辦法回覆，因此她請了一個助手以協助自己工作。
Regen紋黑狗紋身
Regen一早承認自己情緒有問題，更患了抑鬱症11年，她早前更紋了一隻黑狗在身上，告訴自己抑鬱症似隻狗，唔怕同佢共存。Regen不像其他藝人，她完全不介意形象，又常常貼出素顏相與網友就晚安，曾有人留言叫她：「有病睇醫生。」Regen也有貼出該留言回應，似乎沒有因此而影響心情。
Regen瘦到得棚骨
Regen從不隱瞞自己有情緒病，除了工作壓力，主要原因是受情傷影響。早前在ViuTV《吃掉前男友》節目中，Regen自爆在拍攝前與年輕8年的男朋友分手，更瘦到只剩下84磅。除了近年暴瘦，在幾年前的訪問中，她也表示自己曾很不喜歡自己，更試過用刀𠝹大腿，幸好家人及時發現。