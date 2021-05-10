Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

32歲的前HotCha成員Regen（張惠雅）喜歡在社交平台分享晚安照，與網友互動，不過近年因為情傷搞到情緒欠佳，狀態真係好差，日前她貼出一張食住腸仔的相，有網友驚訝發現她的手滿佈傷痕……

編輯：東方新地｜原文：New Monday丨圖片：張惠雅@Facebook、張惠雅@IG