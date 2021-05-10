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Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

東方新地

32歲的前HotCha成員Regen（張惠雅）喜歡在社交平台分享晚安照，與網友互動，不過近年因為情傷搞到情緒欠佳，狀態真係好差，日前她貼出一張食住腸仔的相，有網友驚訝發現她的手滿佈傷痕……

編輯：東方新地｜原文：New Monday丨圖片：張惠雅@Facebook、張惠雅@IG

Regen
Regen張惠雅在社交網分享食腸照，網友驚發現其左右手都有傷痕。
Regen
Regen仲話自己食腸個樣好意淫。

網友發現Regen手有傷痕

Regen在長洲開食店，日前她在社交平台貼出一張食住腸仔的相，留言提到：「老闆娘親身推介店裡面的台灣腸，很淫，來西灣嘗一口包你流連忘返。」相中見到她食得十分開心，相當滋味。不過有眼利網友發現她的手滿佈傷痕：「隻手搞咩傷晒？」看相有點似濕疹又有點似舊傷。也有網友搞笑回覆：「睇到張相，好想去老闆娘度瘋狂食臺灣腸。」

Regen
第二日再出post，Regen手上最大範圍的傷痕已經貼上膠布。

Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

Regen張惠雅晒「食腸照」網友驚見滿手傷痕 力勸：有病真係要睇醫生…

Regen
Regen近年喜歡在社交平台分享晚安照，不過每次個樣都好唔精神。

Regen唔夠精神入廚

Regen傷痕纍纍惹來無限揣測，不過她就曾公開自己入廚被灼傷的照片，指因為唔夠精神而受傷。然而無論Regen是甚麼理由受傷，網民都非常擔心她，甚至建議她去睇醫生。

Regen
Regen曾展示手臂上被灼傷的傷口。
Regen
Regen承認自己冇精神。

Regan長期受情緒壓力影響

Regen曾在社交網提到自己十分大頭蝦與冇記性，長期受情緒壓力困擾多年，亦因為這個問題影響工作，好多時候急需聯絡的工作她都無辦法回覆，因此她請了一個助手以協助自己工作。

Regen
Regen表示自己長期受情緒壓力。
Regen
因為長期受壓搞到好冇記性，Regen最終請了助手。

Regen紋黑狗紋身

Regen一早承認自己情緒有問題，更患了抑鬱症11年，她早前更紋了一隻黑狗在身上，告訴自己抑鬱症似隻狗，唔怕同佢共存。Regen不像其他藝人，她完全不介意形象，又常常貼出素顏相與網友就晚安，曾有人留言叫她：「有病睇醫生。」Regen也有貼出該留言回應，似乎沒有因此而影響心情。

Regen
Regen一早承認自己情緒有問題。
早前崩牙
Regen早前崩牙仲拍近鏡放上社交網。

Regen瘦到得棚骨

Regen從不隱瞞自己有情緒病，除了工作壓力，主要原因是受情傷影響。早前在ViuTV《吃掉前男友》節目中，Regen自爆在拍攝前與年輕8年的男朋友分手，更瘦到只剩下84磅。除了近年暴瘦，在幾年前的訪問中，她也表示自己曾很不喜歡自己，更試過用刀𠝹大腿，幸好家人及時發現。

Regen
Regen曾因情傷瘦到只剩下84磅。
Regen
Regen承認自己有情緒病，更試過用刀𠝹大腿。

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