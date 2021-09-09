Regen張惠雅爆遭神秘男子纏擾多年 長洲cafe跟縱「女友」等收工

前女子組合HotCha成員之一的張惠雅（Regen），去年和男友分手後，受情傷的她開始暴瘦，最輕時只剩84磅，情緒和健康狀況令人擔心。早前她在長洲開cafe重新出發，可是日前她忽然在IG Story中，透露長期被一位男子騷擾，該男子更試過在cafe等她，此事令她感到心寒，擔心人身安全受威脅。

編輯：東方新地｜圖片來源：Regen IG、新傳媒圖片庫｜原文：新Monday