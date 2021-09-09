Regen張惠雅爆遭神秘男子纏擾多年 長洲cafe跟縱「女友」等收工
前女子組合HotCha成員之一的張惠雅（Regen），去年和男友分手後，受情傷的她開始暴瘦，最輕時只剩84磅，情緒和健康狀況令人擔心。早前她在長洲開cafe重新出發，可是日前她忽然在IG Story中，透露長期被一位男子騷擾，該男子更試過在cafe等她，此事令她感到心寒，擔心人身安全受威脅。
編輯：東方新地｜圖片來源：Regen IG、新傳媒圖片庫｜原文：新Monday
Regen自爆長期被騷擾 神秘男子：你一定有代價
Regen在IG轉貼神秘男的私訊，該男子留言說：「你怕咩畀人知？怕畀傳媒hack你手機，知道我哋嘅嘢？……話你哋三個都中(鍾)意同一個男仔？好心你啦，做明星做到咁，唔好X做啦，你一定有代價……咁其他人點approach你？拍咁多次拖，啲仔點搵你？怕畀人知道，話我係狂迷，你有幸福先算啦。」
身邊朋友同樣受滋擾
對此Regen在IG留言說：「好大段時間畀呢個痴X佬騷擾，完全唔識但係幻想好多無發生過嘅事，好恐怖，block完一個acc又一個新嘅，仲會騷擾我身邊嘅人，inbox佢哋或者whatsapp佢哋鬧佢哋。」Regen透露該男子曾到長洲cafe等她及看著她離開，令她感到膽戰心驚。有傳媒事後聯絡Regen，她就此事回應指該男子已騷擾她多年，起初以為是fans，但之後對方不但誤認她做女友，還覺得Regen曾背叛他，事件令Regen十分困惑，一度以為自己是否和對方相識。她又指該男士不時對她粗言穢語，令她不勝其煩，希望自己公開事件，可以令他停止騷擾行為。