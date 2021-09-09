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Regen張惠雅爆遭神秘男子纏擾多年 長洲cafe跟縱「女友」等收工

東方新地 - 娛聞

前女子組合HotCha成員之一的張惠雅（Regen），去年和男友分手後，受情傷的她開始暴瘦，最輕時只剩84磅，情緒和健康狀況令人擔心。早前她在長洲開cafe重新出發，可是日前她忽然在IG Story中，透露長期被一位男子騷擾，該男子更試過在cafe等她，此事令她感到心寒，擔心人身安全受威脅。

編輯：東方新地｜圖片來源：Regen IG、新傳媒圖片庫｜原文：新Monday

Regen自爆長期被騷擾 神秘男子：你一定有代價

Regen在IG轉貼神秘男的私訊，該男子留言說：「你怕咩畀人知？怕畀傳媒hack你手機，知道我哋嘅嘢？……話你哋三個都中(鍾)意同一個男仔？好心你啦，做明星做到咁，唔好X做啦，你一定有代價……咁其他人點approach你？拍咁多次拖，啲仔點搵你？怕畀人知道，話我係狂迷，你有幸福先算啦。」

（圖片來源：Regen IG）
9月7日生日的Regen，日前剛踏入33歲。（圖片來源：Regen IG）
Regen在ViuTV《吃掉前男友》提到與年輕8歲的男友分手
Regen在ViuTV節目《吃掉前男友》中，曾提到與年輕8歲的男友分手後，體重一度暴跌。（圖片來源：Regen IG ）
Rgene經常會在自己經營的長洲cafe打躉。（圖片來源：Regen IG）
Rgene經常會在自己經營的長洲cafe打躉。（圖片來源：Regen IG）
Regen貼出男子的私訊，希望公開事件令對方停止騷擾。（圖片來源：Regen IG）
Regen貼出男子的私訊，希望公開事件令對方停止騷擾。（圖片來源：Regen IG）

身邊朋友同樣受滋擾

對此Regen在IG留言說：「好大段時間畀呢個痴X佬騷擾，完全唔識但係幻想好多無發生過嘅事，好恐怖，block完一個acc又一個新嘅，仲會騷擾我身邊嘅人，inbox佢哋或者whatsapp佢哋鬧佢哋。」Regen透露該男子曾到長洲cafe等她及看著她離開，令她感到膽戰心驚。有傳媒事後聯絡Regen，她就此事回應指該男子已騷擾她多年，起初以為是fans，但之後對方不但誤認她做女友，還覺得Regen曾背叛他，事件令Regen十分困惑，一度以為自己是否和對方相識。她又指該男士不時對她粗言穢語，令她不勝其煩，希望自己公開事件，可以令他停止騷擾行為。

暴瘦的Regen，我見猶憐。（圖片來源：Regen IG）
暴瘦的Regen，我見猶憐。（圖片來源：Regen IG）
Regen早前晒出自己佈滿黑斑的腳，觸目驚心。（圖片來源：Regen IG）
Regen早前晒出自己佈滿黑斑的腳，觸目驚心。（圖片來源：Regen IG）
Regen張惠雅分享食腸照網友驚發現手傷痕
Regen分享食腸照時，網友亦發現她滿手傷痕，她解釋是去年到越南時被昆蟲所咬。（圖片來源：張惠雅Regen IG ）
又試過因炒車仆崩牙。（圖片來源：Regen IG）
又試過因炒車仆崩牙。（圖片來源：Regen IG）
Regen在IG所貼的照片中，笑得最開心莫過於抱着小動物。（圖片來源：Regen IG）
Regen在IG所貼的照片中，笑得最開心莫過於抱着小動物。（圖片來源：Regen IG）
Regen 自19歲 加 入 組 合 HotCha， 期間曾推出過《Hot's Walk@Malaysia》、《On The Move》及《3×39°C》三本寫真集，直到組合在2014年解散。
Regen自19歲加入組合HotCha，期間曾推出過《Hot’s [email protected]》、《On The Move》及《3×39°C》三本寫真集，直到組合在2014年解散。（圖片來源：新傳媒圖片）
Regen 曾在2013年簽入無綫，拍過《 貓屎媽媽 》、《 潮拜武當 》及《 末代御醫 》等劇，2017年她約滿離開無綫後，曾為 ViuTV主持過節目《 豆釘去旅行 》。
Regen又曾在2013年簽入無綫，拍過《貓屎媽媽》、《潮拜武當》及《末代御醫》等劇，直到2017年她約滿離開無綫，之後曾為ViuTV主持過節目《豆釘去旅行》及《吃掉前男友》等節目。（圖片來源：新傳媒圖片）

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