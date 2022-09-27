29歲Rose Ma馬俊怡突然曬出海泳裝照 公開自爆做手術動過刀
再以白色泳裝示人
Rose Ma昨日上載了與好友一同出海玩的清涼照，她穿上白色比堅尼並站在夕陽前擺甫士，不過褲頭鈕無扣好，據說是因為在船上食得太飽。她又換上另一套交叉帶的一件頭泳衣，若隱若現令人好多聯想，大批網民隨即派心心，同時估係咪重返性感路線？更加追問「幾時出寫真？」
自爆做手術
該輯相片有網民讚她靚到腳趾尾，不過這時Rose Ma自己卻大爆自己秘密，更指「唔靚，做過手術！」讓在場網民十分震驚！在追問後才知道原來是腳趾手術，至於是什麼類型的病患導致要開刀就未有透露。
曾被七師傅指條命唔紅得
七師傅曾經在《七救星》中幫Rosa Ma算過命，指她命中注定唔可以太紅太出名，一紅就身弱受不起財，就會惹來很多麻煩，命格吸引爛桃花。唔知道係咪因爲咁所以近年好低調？
更多Rose Ma清涼相片：
Rose Ma曾選大專校花
現年29歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。不過後來她因為「公審」同「處刑」連登仔，惹來不滿，更因為曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。
被封日系女模
Rose Ma於3年前推出的寫真，拉大隊去東京取景。Rose Ma努力 Keep fit 保持最良好體態，最令人為之一振的是其團隊竟然諗到去男人最熟悉嘅泳池 「That Pool」影相，哈哈唔知喺呢個泳池游水有咩感覺呢？
Rose Ma VS明日花綺羅
Rosa Ma(馬俊怡) 擁有34D豐滿上圍，出席活動時例必狂騷火辣身材，近年大受宅男歡迎，曾在書展出寫真！不過更多人討論的是，Rose Ma同日本神級女優明日花綺羅好鬼似樣，網民仲封Rose Ma為「暗黑明日花」！
早前明日花來港同Rose Ma合作拍廣告，片中「兩姊妹」齊齊白色tube top上陣，狂騷事業線，睇到大家鼻血狂流！Rose Ma就謙稱身材唔及明日花，又大讚對方五官精緻好靚女。