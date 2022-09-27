29歲Rose Ma馬俊怡突然曬出海泳裝照 公開自爆做手術動過刀

現年29歲的「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）過去以性感形象登場，曾經推出過《初次First Rose Ma》和《2nd Impact》兩本寫真集，近年卻轉行文青風不再性感，不過近日她上傳了多幅清涼照，令粉絲大感意外，在一輪讚賞之下，Rose Ma竟突然以「lol唔靚，做過手術」回覆網民，令所有人十分驚訝！