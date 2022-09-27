Rose Ma

29歲Rose Ma馬俊怡突然曬出海泳裝照 公開自爆做手術動過刀

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現年29歲的「電競女神」Rose Ma（馬俊怡）過去以性感形象登場，曾經推出過《初次First Rose Ma》和《2nd Impact》兩本寫真集，近年卻轉行文青風不再性感，不過近日她上傳了多幅清涼照，令粉絲大感意外，在一輪讚賞之下，Rose Ma竟突然以「lol唔靚，做過手術」回覆網民，令所有人十分驚訝！

Rose Ma 都好耐冇見過佢性感打扮
都好耐冇見過佢性感打扮（圖片來源：[email protected]

再以白色泳裝示人

Rose Ma昨日上載了與好友一同出海玩的清涼照，她穿上白色比堅尼並站在夕陽前擺甫士，不過褲頭鈕無扣好，據說是因為在船上食得太飽。她又換上另一套交叉帶的一件頭泳衣，若隱若現令人好多聯想，大批網民隨即派心心，同時估係咪重返性感路線？更加追問「幾時出寫真？」

自爆做手術

該輯相片有網民讚她靚到腳趾尾，不過這時Rose Ma自己卻大爆自己秘密，更指「唔靚，做過手術！」讓在場網民十分震驚！在追問後才知道原來是腳趾手術，至於是什麼類型的病患導致要開刀就未有透露。

Rose Ma
（圖片來源：[email protected]

曾被七師傅指條命唔紅得

七師傅曾經在《七救星》中幫Rosa Ma算過命，指她命中注定唔可以太紅太出名，一紅就身弱受不起財，就會惹來很多麻煩，命格吸引爛桃花。唔知道係咪因爲咁所以近年好低調？

七師傅直指Rose Ma人紅是非多，犯上J禍。
七師傅直指Rose Ma人紅是非多，犯上J禍。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Rose Ma Rose表示近年收過百張男性的下體自拍照。
Rose表示近年收過百張男性的下體自拍照。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Rose Ma 而且全部都是近鏡，非常噁心。
而且全部都是近鏡，非常噁心。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

更多Rose Ma清涼相片：

Rose Ma曾選大專校花

現年29歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。不過後來她因為「公審」同「處刑」連登仔，惹來不滿，更因為曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。

Rose Ma ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Rose Ma早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。（圖片來源：MV截圖）
Rose Ma ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Rose Ma 2020年曾演出電影《我的筍盤男友》，21年亦有份參演話題港產片《#PTGF出租女友》。（圖片來源：Rose Ma IG）

被封日系女模

Rose Ma於3年前推出的寫真，拉大隊去東京取景。Rose Ma努力 Keep fit 保持最良好體態，最令人為之一振的是其團隊竟然諗到去男人最熟悉嘅泳池 「That Pool」影相，哈哈唔知喺呢個泳池游水有咩感覺呢？

寫真, 2018書展, Rose Ma, 沙律, Kimi, 楊思琦
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
寫真, 2018書展, Rose Ma, 沙律, Kimi, 楊思琦
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）
七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose Ma寫真集）

Rose Ma VS明日花綺羅

Rosa Ma(馬俊怡) 擁有34D豐滿上圍，出席活動時例必狂騷火辣身材，近年大受宅男歡迎，曾在書展出寫真！不過更多人討論的是，Rose Ma同日本神級女優明日花綺羅好鬼似樣，網民仲封Rose Ma為「暗黑明日花」！

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
港產女模Rose Ma（圖片來源：Rose Ma IG）
Rose Ma 日本AV界女神明日花綺羅，唔使多介紹啦？
日本AV界女神明日花綺羅，唔使多介紹啦？
短頭髮的明日花同Rose Ma更似？
短頭髮的明日花同Rose Ma更似？

早前明日花來港同Rose Ma合作拍廣告，片中「兩姊妹」齊齊白色tube top上陣，狂騷事業線，睇到大家鼻血狂流！Rose Ma就謙稱身材唔及明日花，又大讚對方五官精緻好靚女。

七救星｜Rose Ma收過百男性私密照 七師傅逐幅超渡見頭痛
（圖片來源：Rose ma ig）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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