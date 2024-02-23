30歲「港版明日花」Rose Ma遊瑞士一肚氣 揭兩度受歧視：真係嚇親
Rose Ma馬俊怡 遭機場職員狂寸
Rose Ma近日歐遊先後到訪冰島和瑞士，不過她在瑞士期間卻屢次感受到歧視，尤其是在機場遇到的經歷更是讓她感到震驚，她憶述：「最後一日去到機場啲counter職員因為用法式英文，我聽得唔清楚，問可唔可以講多一次，佢寸到話我講十次你都唔會明，所以算啦。」
遇餐廳經理冷漠對待
不僅如此，Rose Ma還在瑞士的一間餐廳中遭遇了冷漠對待。她描述了當時的情況：「入到其中一間餐廳正正常常坐低咗之後，已經feel到個經理眼神超級不友善，然後行過嚟『泊』一聲擺低餐牌，等咗15分鐘特登唔過嚟幫我哋落單。」
有網民反駁：瑞士人純粹係唔熱情
Rose Ma的分享迅速在網上引起了熱烈的討論，許多網友紛紛表示他們也有過類似的經歷，對她表示同情和支持。但亦有網民反駁：「瑞士人純粹係唔熱情，唔會冇禮貌」、「去過，啲人好nice」、「只要講吓德文或者本身英文好就無乜問題」、「平時香港人都成日笑啲人講廣東話唔正」等。
Rose Ma 撞樣神級女優明日花綺羅
Rose Ma曾因為Cosplay春麗而在Twitter成為網絡紅人，2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，被封為「電競女神」，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而有「港版明日花」之稱，不過Rose Ma就謙稱身材唔及明日花，又大讚對方五官精緻好靚女。
Rose Ma近年轉型做演員
2017年，Rose Ma更是與邵子風和林作一起，在ViuTV的節目《晚吹—KO KOL》中擔任主持，人氣急升。她還出版了兩本寫真集，分別是《初次First Rose Ma》和《2nd Impact》，近年她轉型做演員，並參與了ViuTV劇集《IT狗》和《和解在後》的演出。
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