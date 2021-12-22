曾錯愛王力宏 Rosemary喜誕第二胎 獲老公送肉嘴大晒恩愛

王力宏近日被前妻爆出醜聞，他與香港混血名模Rosemary多年前的緋聞亦被翻炒，兩人曾被媒體影到拍拖的照片，女方都大方承認二人關係，反而王力宏居然否認戀情，使到Rosemary及其家人都大感無奈，最終讓此事演變成羅生門！如今Rosemary已嫁人生仔，成就幸福家庭，今日（22日）中午她更在社交網宣布已誕下第二胎囝囝，並貼出同老公Jason的甜蜜咀嘴相，狂晒恩愛！