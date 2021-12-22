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曾錯愛王力宏 Rosemary喜誕第二胎 獲老公送肉嘴大晒恩愛

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撰文：東方新地

王力宏近日被前妻爆出醜聞，他與香港混血名模Rosemary多年前的緋聞亦被翻炒，兩人曾被媒體影到拍拖的照片，女方都大方承認二人關係，反而王力宏居然否認戀情，使到Rosemary及其家人都大感無奈，最終讓此事演變成羅生門！如今Rosemary已嫁人生仔，成就幸福家庭，今日（22日）中午她更在社交網宣布已誕下第二胎囝囝，並貼出同老公Jason的甜蜜咀嘴相，狂晒恩愛！

文：東方新地｜圖：[email protected]_vdb、[email protected]、新傳媒照片庫

Rosemary 順產誕3.5KG囝囝

現年40歲的Rosemary在2016年與中印混血富商Jason結婚，2018年誕下大仔Hendrix，相隔3年，Rosemary在社交網宣布第二胎BB出世，她向傳媒透露今胎都係囝囝，重3.5KG，是自然生產，生仔的地點是在港島的香港港安醫院，囝囝起名Sasha Geo Swamy，出生日期是在昨日（21日），同時她又貼出數張她和老公及初生囝囝的合照，老公Jason仲向Rosemary送上肉嘴，非常Sweet。

剛出世的Sasha面圓圓嘴細細，十分可愛。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
剛出世的Sasha面圓圓嘴細細，十分可愛。（圖片來源：[email protected]_vdb）
三年抱兩的Jason開心地向Rosemary送上肉嘴。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
三年抱兩的Jason開心地向Rosemary送上肉嘴。（圖片來源：[email protected]_vdb）
樂基兒、Jessica C、鍾麗淇、王敏德、Amanda S、鄭紹康等好友都紛紛向Rosemary送上恭賀留言。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
樂基兒、Jessica C、鍾麗淇、王敏德、Amanda S、鄭紹康等好友都紛紛向Rosemary送上恭賀留言。（圖片來源：[email protected]_vdb）
臨生前幾日，Rosemary仲拉埋去暢玩水上樂園。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
臨生前幾日，Rosemary仲拉隊去暢玩水上樂園。（圖片來源：[email protected]_vdb）
當時大仔Hendrix都有同行。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
當時大仔Hendrix都有同行。（圖片來源：[email protected]_vdb）
一家三口又趁BB出世時去玩Staycation。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
一家三口又趁BB出世前去玩Staycation。（圖片來源：[email protected]_vdb）
2015年已考獲瑜伽導師證書的Rosemary，大住肚做瑜伽都無難度。（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
2015年已考獲瑜伽導師證書的Rosemary，大住肚做瑜伽都無難度。（圖片來源：[email protected]_vdb）
懷住第二胎的Rosemary雖然上圍谷奶升cup，但手腳就依然纖幼，完全冇水腫！（圖片來源：IG@rosemary_vdb）
懷住第二胎的Rosemary雖然上圍谷奶升cup，但手腳就依然纖幼，完全冇水腫！（圖片來源：[email protected]_vdb）

曾錯愛王力宏 慘被𡁻完唱

俄羅斯、法國混血兒Rosemary Vandenbroucke從小高人一等，14歲已贏得模特兒大賽，年紀輕輕已經躋身名模行列。2001年當時只得19歲的Rosemary通過朋友介紹認識了王力宏，被媒體拍到二人前往一家法國餐廳用餐，女方家人亦同場，疑似是「見家長」。直到記者追問之下，名模Rosemary媽媽Julie向外界表示二人相識的經過及因二人都是於外國長大，因此相當投契。同時直認王力宏力追女兒Rosemary。

王力宏曾被媒體拍到與Rosemary前往一家法國餐廳用餐，當時女方家人亦同場，疑似「見家長」。（圖片來源：IG@wangleehom）
王力宏曾被媒體拍到與Rosemary前往一家法國餐廳用餐，當時女方家人亦同場，疑似「見家長」。（圖片來源：[email protected]
Rosemary媽媽Julie。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Rosemary媽媽Julie。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Rosemary大方認愛

其後被指到二人拖手，Rosemary都大方認愛，更在外界面前大談二人的相處模式。不但「見家長」又指王力宏經常彈琴唱歌，十分浪漫。同時希望外界能給予一點空間，好讓二人感情低調發展下去。正當女方計劃二人未來時，甚至打算到美國讀書，順便到美國探望王力宏家人，當時外界都「睇好」二人戀情。

Rosemary曾大方認愛，並希望外界能給予二人一點空間發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Rosemary曾大方認愛，並希望外界能給予二人一點空間發展。（圖片來源：新傳媒照片庫）

王力宏隨即否認與Rosemary拍拖

正當大家都向二人送上祝福戥，當時身處國外的王力宏竟然透過經理人鍾珍否認，更表示：「Rosemary一家人很Nice，所以王力宏對佢一家人有好好印象，去年年底的平安夜，王力宏跟Rosemary於一個活動上識，母女兩人相約王力宏聖誕一齊去酒店食飯。」，更表示記者所拍到的拖手親熱照，都是因為party玩到勁嗨而拍下的。另外他表示自己仍在讀音樂根本無時間拍拖。最奇怪的王力宏居然跟女方見面只有3次，但已經「見家長」，這正跟李靚蕾所陳述與王力宏相識過程似曾相識嗎？

王力宏只透過經理人表示跟Rosemary於一個活動上識，之後被母女兩人相約在聖誕一齊去酒店食飯。（圖片來源：新傳媒照片庫）
王力宏只透過經理人表示跟Rosemary於一個活動上識，之後被母女兩人相約在聖誕一齊去酒店食飯。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Rosemary遭拒認愛 只好無奈接受

當時因王力宏拒認愛一事使女方及家人感到無奈，Rosemary媽媽事前都曾大讚王力宏是「乖仔」，直至拒認愛都深信王力宏是受公司及經理人壓力而否認，還深信王力宏一定是有苦衷，同時Rosemary媽媽更指香港狗仔隊出名厲害，假設如今不認愛之後再被拍到不是更慘，當時媽媽的說法使外界以為二人轉為地下情發展。

王力宏拒認愛一事使Rosemary及其家人感到無奈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
王力宏拒認愛一事使Rosemary及其家人感到無奈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

王力宏急割席 沒跟Rosemary聯絡

當時拒認愛不久，王力宏急與Rosemary割席，更向記者表示不會再跟女方聯絡，同時更以4字回應「帶眼識人」。絕情回應讓Rosemary媽媽怒插王力宏，不喜歡我女兒，為何經常打電話給她，甚至說：「唔聯絡咪唔聯絡咯，我個女又唔係無人要！」據知當時Rosemary傷心很久，看來如今王力宏落得如斯田地，網友都評價他為「渣中極品」，認為當年的羅生門事件如今已被解開。

曾經反叛兼沉淪毒海，喺美國因連環觸犯藏毒及撞車後不顧而去等控罪兩度被捕，被拍下犯人照更遭美國傳媒公開。
在王力宏拒認愛的羅生門事件後，Rosemary試過同媽媽反面，又試過喺美國因連環觸犯藏毒及撞車後不顧而去等控罪而兩度被捕，被拍下的犯人照更遭美國傳媒公開，直到遇上對她一直不離不棄的Jason，才迎來幸福生活。（圖片來源：新傳媒照片庫）

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