Rosemary為中印混血富商老公Jason連生兩子 在港註冊正式獲名份

一代名模Rosemary於15年與印籍富商Jason於印度舉行盛大婚禮，之後三年抱兩子，一家四口幸福滿瀉，但原來Rosemary與Jason未在港正式註冊，婚後7年終於獲名份，日前在金鐘紅棉道婚姻註冊署簽紙。一身晚裝打扮的Rosemary明艷照人，不過Rosemary手上連一隻鑽戒都唔見，低調做闊太。