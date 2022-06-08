Rosemary為中印混血富商老公Jason連生兩子 在港註冊正式獲名份
Rosemary正式在港註冊
Rosemary於2015年宣布與中印混血富商Jason結婚，先後誕下兩子，婚姻美滿夫妻非常恩愛，不過原來二人7年前只在印度搞婚禮，未在香港正式登記註冊結婚。日前二人終於正式註冊，Rosemary在社交網公開當日的靚相，並以英文留言表示：「冇咩大不了，要做嘅就正式做咗佢……在印度齋浦爾舉行夢幻婚禮的7年後！」當年曾是好姊妹的名模如樂基兒、Ana R.及Amada S.雖然人唔到，但有在社交網留言恭喜。
Rosemary零行頭冇排場
從Rosemary公開的照片中可見，這次正式註冊一切從簡，Rosemary身穿一件米色性感晚裝，手上沒有戴上鑽戒，髮型與化妝都很隨意，更可見Rosemary的髮線有向上移的危機。現場只有十數位親友在場見證，Rosemary兩個囝囝非常搶鏡，在父母講結婚誓詞時大仔仲搞搞震，據知Rosemary今次是為了兩個囝囝著想，才決定在7年後的6月1日正式與老公Jason註冊。
Rosemary 順產誕3.5KG囝囝
現年40歲的Rosemary在2015年與中印混血富商Jason結婚，2018年誕下大仔Hendrix，相隔3年，Rosemary在社交網宣布第二胎BB出世，她向傳媒透露今胎都係囝囝，重3.5KG，是自然生產，生仔的地點是在港島的香港港安醫院，囝囝起名Sasha Geo Swamy，同時她又貼出數張她和老公及初生囝囝的合照，老公Jason仲向Rosemary送上肉嘴，非常Sweet。
曾錯愛王力宏 慘被𡁻完唱
俄羅斯、法國混血兒Rosemary Vandenbroucke從小高人一等，14歲已贏得模特兒大賽，年紀輕輕已經躋身名模行列。2001年當時只得19歲的Rosemary通過朋友介紹認識了王力宏，被媒體拍到二人前往一家法國餐廳用餐，女方家人亦同場，疑似是「見家長」。直到記者追問之下，名模Rosemary媽媽Julie向外界表示二人相識的經過及因二人都是於外國長大，因此相當投契。同時直認王力宏力追女兒Rosemary。
Rosemary大方認愛
其後被指到二人拖手，Rosemary都大方認愛，更在外界面前大談二人的相處模式。不但「見家長」又指王力宏經常彈琴唱歌，十分浪漫。同時希望外界能給予一點空間，好讓二人感情低調發展下去。正當女方計劃二人未來時，甚至打算到美國讀書，順便到美國探望王力宏家人，當時外界都「睇好」二人戀情。
王力宏隨即否認與Rosemary拍拖
正當大家都向二人送上祝福戥，當時身處國外的王力宏竟然透過經理人鍾珍否認，更表示：「Rosemary一家人很Nice，所以王力宏對佢一家人有好好印象，去年年底的平安夜，王力宏跟Rosemary於一個活動上識，母女兩人相約王力宏聖誕一齊去酒店食飯。」，更表示記者所拍到的拖手親熱照，都是因為party玩到勁嗨而拍下的。另外他表示自己仍在讀音樂根本無時間拍拖。最奇怪的王力宏居然跟女方見面只有3次，但已經「見家長」，這正跟李靚蕾所陳述與王力宏相識過程似曾相識嗎？
Rosemary遭拒認愛 只好無奈接受
當時因王力宏拒認愛一事使女方及家人感到無奈，Rosemary媽媽事前都曾大讚王力宏是「乖仔」，直至拒認愛都深信王力宏是受公司及經理人壓力而否認，還深信王力宏一定是有苦衷，同時Rosemary媽媽更指香港狗仔隊出名厲害，假設如今不認愛之後再被拍到不是更慘，當時媽媽的說法使外界以為二人轉為地下情發展。
王力宏急割席 沒跟Rosemary聯絡
當時拒認愛不久，王力宏急與Rosemary割席，更向記者表示不會再跟女方聯絡，同時更以4字回應「帶眼識人」。絕情回應讓Rosemary媽媽怒插王力宏，不喜歡我女兒，為何經常打電話給她，甚至說：「唔聯絡咪唔聯絡咯，我個女又唔係無人要！」據知當時Rosemary傷心很久，看來如今王力宏落得如斯田地，網友都評價他為「渣中極品」，認為當年的羅生門事件如今已被解開。
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