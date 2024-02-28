ROVER樂隊4子型爆登場 網民意見不一 狠批「三尖八角」

MakerVille在IG昨日（27日）公布，推出4人樂隊ROVER，幾位成員由《全民造星V》的參賽者組成帶來全新音樂風貌，其首作《秒速8公里》將於29日面世。對於MakerVille的新男團網民意見不一，仲鬧爆1樣嘢！