ROVER樂隊4子型爆登場 網民意見不一 狠批「三尖八角」
ROVER樂隊《造星V》四子正式出道
繼《全民造星V》節目播出後，參賽者們的去向一直受到粉絲熱切關注。昨日（27日），MakerVille終於揭曉謎底，公布了首隊樂隊ROVER的四位成員，他們分別是王希晉（希晉）、陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）和雷濠權（Jason Loi）。這四位音樂新星將攜手合作，帶來全新的音樂作品，令人期待。- 王希晉（希晉）擔任主音- 陳鎮亨（亨仔）擔當結他手- 卓金樂（Kim）負責低音結他- 雷濠權（Jason Loi）為鼓手。ROVER樂隊不僅公布成員，更帶來新歌《秒速8公里》。這首歌曲將於29日叱咤樂壇首播。
連登仔3大唔睇好：點解有陣低成本low味
對於MakerVille再推出新男子樂隊時，網友再次表示不看好，首先指MIRROR都未搞好又推一隊，亦有網民留言戥ERROR不值，認為公司資源分配不均。
第2指樂隊由公司組合而成通常都較差，第3亦指MakerVille不懂打造其造型，首次亮相已經成經「有陣低成本low味」將原來大大隻的亨仔變到成個「唱乸型情歌嘅歌手」！「點解有陣低成本low味」「有無錢養咁多隊啊」「mirror都已經飽飽地，仲整多隊做乜」「由公司安排砌出嚟嘅唔可以叫做band」「隊名：三尖八角」「班死MK以為自己識跳舞 Gel吓頭就可以做明星」「我唔想睇一隊男團打band」「同 collar 一樣造型炒車，夾 band 但著到乸型咁做咩，明明亨仔一直個造型係大大隻 show 下肌肉咁，本身呢種 look 算叫好啱 band，而家執到佢似個唱乸型情歌嘅歌手咁為咩」「7過超星團」
不過都有網民力撐表示Band仔多數不是sell樣，而且平均顏值已經好過好多樂隊很多「公道講句，平均顏值高過好多band」「Dear Jane咪又係得Tim係正常樣，歌好聽就得啦」「幾時band都要睇樣？」「算幾型，尤其對比超星團班x菇碌，呢隊清泉好多」
《造星V》亞軍KC與Tsoul推出首支跳舞片
除了ROVER樂隊的出道，MakerVille還宣布，《造星V》中的舞蹈好手黃家灝（KC）和田曜誠（Tsoul）將會推出首支跳舞片《Get Silly》。這支跳舞片將於2月29日在商臺節目《叱咤樂壇》首播，屆時MV也會同步發布。值得一提的是，KC的女朋友Win Win更有份參與編舞，讓這支跳舞片更添看點。
冠軍Lyman香胤宅獨立開創舞蹈劇場
在《全民造星V》中高票勝出的Lyman香胤宅，雖然與MakerVille未能達成簽約，但他的藝術道路並未因此停滯。Lyman將於4月至5月在藝術中心演出個人舞蹈劇場《Unspoken》，展現他對舞蹈藝術的熱情與承諾，繼續以獨立身分發展自己的舞蹈事業。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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