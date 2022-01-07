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22歲網紅Rozy膚白貌美成廣告新寵年收1300萬 「成長」背景令人驚訝

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撰文：東方新地

藝人在IG出個Post就可以賺到廣告費，就連《全民造星4》的Ash，一早被淘汰又未出道，一樣有珠寶品牌搵佢賣廣告。而在韓國，有一位22歲網紅—Rozy極速成為大大小小品牌的廣告新寵，過去一年廣告收入高達$1300萬港幣。鬼叫她擁有年輕韓國人都喜歡的靚樣咩！

文：東方新地｜圖：[email protected]

Rozy年紀輕輕只有22歲，但得天獨厚的膚白貌美大長腿，令佢成為近年韓國廣告界新寵。（圖片來源：IG@rozy.gram）
Rozy年紀輕輕只有22歲，但得天獨厚的膚白貌美大長腿，令佢成為近年韓國廣告界新寵。（圖片來源：[email protected]

廣告天后全智賢勁敵

Rozy不只有樣靚，身形更是屈機的名模身段，窈窕纖瘦又有高佻大長腿，羨慕死很多女士，更威脅到韓國女神級數的廣告天后全智賢，因為Rozy代言的產品與行業範疇相當廣闊，遍及保險業、運動用品、化妝品、健康食品、購物網站、便利店等等。

Rozy除了外在條件吃香，其熱衷運動又活躍於社交網絡的開朗、自信個性格更為她加分不少，何況她的穿搭與妝容又大受年輕人追捧，難怪人氣居高不下！

Rozy代言產品範疇遍及各個行業與領域，年收入更過達00萬港元，連廣告天后全智賢都備受威脅。（圖片來源：IG@rozy.gram）
Rozy代言產品範疇遍及各個行業與領域，年收入更過達$1300萬港元，連廣告天后全智賢都備受威脅。（圖片來源：[email protected]

原來份人假到爆

不過，原來如此完美的Rozy並不是人，而韓國製作公司透過收集年輕人偏好的面孔，從而創造出來的虛擬人物。外界得知Rozy真身後無不驚訝萬分，畢竟她常在IG分享生活日常，像踩單車、睇電影、食飯打咭、去游水、行街市等等，全部都記錄著她與一般人無異的平凡生活，非常貼地，加上除了照片以外，Rozy更有公開生活片段，怎也想不到關於Rozy的一切竟是虛擬。

如此完美的Rozy，原來份人假到爆。不是指她性格上人前人後兩個樣，更不是指她整容那種假，而是整個人都不是真人，是虛擬人物。簡單來說，她就是韓國擬真寫實化的初音未來。（圖片來源：IG@rozy.gram）
如此完美的Rozy，原來份人假到爆。不是指她性格上人前人後兩個樣，更不是指她整容那種假，而是整個人都不是真人，是虛擬人物。簡單來說，她就是韓國擬真寫實化的初音未來。（圖片來源：[email protected]

獲內地公司邀請加盟

即使Rozy並非真人，但她受歡迎程度有增無減，人氣與車銀優、朴素丹及丁海寅等16位知名韓星無異，上個月一同獲得韓國時尚雜誌邀請拍攝慈善寫真。不只，Roxy人氣更已衝出韓國，連內地大型網絡公司都以重金力邀她加盟旗下成為力捧的虛擬人物。

Rozy虛擬人的真身沒影響她的人氣，甚至連韓國以外的公司都相中她，表示有興趣合作。（圖片來源：IG@rozy.gram）
Rozy虛擬人的真身沒影響她的人氣，甚至連韓國以外的公司都相中她，表示有興趣合作。（圖片來源：[email protected]
Rozy不時在IG分享生活日常，如平凡人一樣會去睇電影，怎會想到她竟是虛擬出來的。（圖片來源：IG@rozy.gram）
Rozy不時在IG分享生活日常，如平凡人一樣會去睇電影，怎會想到她竟是虛擬出來的。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@rozy.gram）
（圖片來源：[email protected]
Rozy更會貼地逛街市，真到令人難以置信。（圖片來源：IG@rozy.gram）
Rozy更會貼地逛街市，真到令人難以置信。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@rozy.gram）
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