22歲網紅Rozy膚白貌美成廣告新寵年收1300萬 「成長」背景令人驚訝
藝人在IG出個Post就可以賺到廣告費，就連《全民造星4》的Ash，一早被淘汰又未出道，一樣有珠寶品牌搵佢賣廣告。而在韓國，有一位22歲網紅—Rozy極速成為大大小小品牌的廣告新寵，過去一年廣告收入高達$1300萬港幣。鬼叫她擁有年輕韓國人都喜歡的靚樣咩！
文：東方新地｜圖：[email protected]
廣告天后全智賢勁敵
Rozy不只有樣靚，身形更是屈機的名模身段，窈窕纖瘦又有高佻大長腿，羨慕死很多女士，更威脅到韓國女神級數的廣告天后全智賢，因為Rozy代言的產品與行業範疇相當廣闊，遍及保險業、運動用品、化妝品、健康食品、購物網站、便利店等等。
Rozy除了外在條件吃香，其熱衷運動又活躍於社交網絡的開朗、自信個性格更為她加分不少，何況她的穿搭與妝容又大受年輕人追捧，難怪人氣居高不下！
原來份人假到爆
不過，原來如此完美的Rozy並不是人，而韓國製作公司透過收集年輕人偏好的面孔，從而創造出來的虛擬人物。外界得知Rozy真身後無不驚訝萬分，畢竟她常在IG分享生活日常，像踩單車、睇電影、食飯打咭、去游水、行街市等等，全部都記錄著她與一般人無異的平凡生活，非常貼地，加上除了照片以外，Rozy更有公開生活片段，怎也想不到關於Rozy的一切竟是虛擬。
獲內地公司邀請加盟
即使Rozy並非真人，但她受歡迎程度有增無減，人氣與車銀優、朴素丹及丁海寅等16位知名韓星無異，上個月一同獲得韓國時尚雜誌邀請拍攝慈善寫真。不只，Roxy人氣更已衝出韓國，連內地大型網絡公司都以重金力邀她加盟旗下成為力捧的虛擬人物。