22歲網紅Rozy膚白貌美成廣告新寵年收1300萬 「成長」背景令人驚訝

藝人在IG出個Post就可以賺到廣告費，就連《全民造星4》的Ash，一早被淘汰又未出道，一樣有珠寶品牌搵佢賣廣告。而在韓國，有一位22歲網紅—Rozy極速成為大大小小品牌的廣告新寵，過去一年廣告收入高達$1300萬港幣。鬼叫她擁有年輕韓國人都喜歡的靚樣咩！