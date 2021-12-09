鄭秀文初見新一代男神Jeffrey 心心眼含情對望 王君馨踢爆「姐姐」冧得很
撰文：東方新地 圖片：魏浚笙IG圖片、ViuTV影片截圖、[email protected]、[email protected]_chengsauman
Sammi初見小鮮肉
Sammi出席「女人的故事」短片電影的活動，遇上新一代男神Jeffrey魏浚笙，這是二人初次相見，Sammi其後在社交網發布了和Jeffrey的合照，並留言表示當日認識了很多新朋友很高興，又加hashtag「#我一邊拍照一邊想著枱上的幾盒爆谷實在好想好想食爆谷呀 疫症以來都未食過爆谷」、「#我的好姊妹faye是煨sir的勁粉」不過大家都的重點是相中的Sammi個樣非常之冧，與Jeffrey深情對望，傾慕之情盡現。
好友踢爆心心眼
Sammi出po後，大家都看到她對住Jeffrey雙眼發火，連王君馨也留言寫道：「姐姐好似心心眼」。不過Sammi就回應其實是「鬥雞眼」，而Jeffrey亦有出po回應Sammi，禮尚往來。
Jeffrey人氣直迫姜濤
Jeffrey去年參與ViuTV電視節目《調教你男友》因外貌出眾人氣急升，短短一年IG粉絲急升至16萬，成為各大品牌的新寵兒，最近他在《膠戰2》繼續傻更更玩遊戲上位，也接拍了ViuTV的原創電視劇《I.SWIM》，劇中不少騷肌場面，讓無數粉絲期待。
Jeffrey BB顏值攞滿分
去年Jeffrey魏浚笙在ViuTV真人騷節目《調教你男友》出現時，已令人眼前一亮，唔止顏值爆晒燈，23歲的他對大四年的女友Evelyn更是癡心一片，姊弟戀拍拖七年仍像熱戀，Jeffrey被封「Jeffery BB」，吸納大批女粉絲。
主持ViuTV遊戲節目
模特兒出身的Jeffrey，憑姊弟戀和小鮮肉形象彈起，在觀眾心中留下深刻印象而人氣急升，最初被網民封為「翻版陳冠希」的Jeffrey上位在望，早前與呂爵安（[email protected]）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅一起主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，每集都有不同主題及遊戲，笑料百出，成功吸引觀眾繼續坐定定睇電視。每次有Jeffery玩遊戲的場面，他都一臉天然萌，再加上經常甩碌，令觀眾覺得他非常可愛。
本地超新星
雖然Jeffrey在ViuTV出鏡率高，但他仍未全職入行，目前仍是在香港公開大學讀書的全職學生，但Jeffrey的知名度媲美不少已出道藝人，其個人IG粉絲數目至今已有16萬人，而且深受廣告客戶及國際時裝品牌歡迎，邀請他為產品宣傳，有指Jeffrey會是繼18年出道的姜濤後，成為最矚目的本地「超新星」。
女友暫代經理人一職
Jeffrey有樣有外形又有觀眾緣，有指ViuTV志在必得有意羅致旗下，不過Jeffrey決意大學畢業後才考慮，現在則由拍拖七年的女友Evelyn暫代經理人一職，為他接工作、化妝和搞形象。小鮮肉就最受姐姐同姨姨歡迎，Jeffrey前途無可限量，得Jeffrey得天下，等佢一畢業應該爭崩頭。