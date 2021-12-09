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鄭秀文初見新一代男神Jeffrey 心心眼含情對望 王君馨踢爆「姐姐」冧得很

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撰文：東方新地

ViuTV遊戲節目《膠戰》已經做到第2輯，六位主持中，靚仔小鮮肉Jeffrey魏浚笙與[email protected]就最搶fo。23歲的Jeffrey標緻混血樣已經夠煞食，chok又得萌又得，玩遊戲時傻勁十足，令所有雌性動物神魂顛倒，就連天后Sammi鄭秀文都嗒糖，日前在公開活動相遇，Sammi與Jeffrey含情對望，好有愛。

撰文：東方新地 圖片：魏浚笙IG圖片、ViuTV影片截圖、[email protected][email protected]_chengsauman

Sammi初見小鮮肉

Sammi出席「女人的故事」短片電影的活動，遇上新一代男神Jeffrey魏浚笙，這是二人初次相見，Sammi其後在社交網發布了和Jeffrey的合照，並留言表示當日認識了很多新朋友很高興，又加hashtag「#我一邊拍照一邊想著枱上的幾盒爆谷實在好想好想食爆谷呀 疫症以來都未食過爆谷」、「#我的好姊妹faye是煨sir的勁粉」不過大家都的重點是相中的Sammi個樣非常之冧，與Jeffrey深情對望，傾慕之情盡現。

Sammi與Jeffrey在公開活動上相遇，惺惺相惜。（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
Sammi與Jeffrey在公開活動上相遇，惺惺相惜。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
Sammi拉埋好姊妹落水，tag佢話係Jeffrey粉絲。（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
Sammi拉埋好姊妹落水，tag佢話係Jeffrey粉絲。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）

好友踢爆心心眼

Sammi出po後，大家都看到她對住Jeffrey雙眼發火，連王君馨也留言寫道：「姐姐好似心心眼」。不過Sammi就回應其實是「鬥雞眼」，而Jeffrey亦有出po回應Sammi，禮尚往來。

Jeffrey在自己的社交網限時動態轉載Sammi的post，留言表示自己能見到Sammi好感恩同超級開心。（圖片來源：IG@jeffreyngai）
Jeffrey在自己的社交網限時動態轉載Sammi的post，留言表示自己能見到Sammi好感恩同超級開心。（圖片來源：[email protected]
王君馨踢爆Sammi對住Jeffrey心心眼。（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
王君馨踢爆Sammi對住Jeffrey心心眼。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
Jeffrey再在Sammi的社交網親自回應。（圖片來源：IG@jeffreyngai）
Jeffrey再在Sammi的社交網親自回應。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey人氣直迫姜濤

Jeffrey去年參與ViuTV電視節目《調教你男友》因外貌出眾人氣急升，短短一年IG粉絲急升至16萬，成為各大品牌的新寵兒，最近他在《膠戰2》繼續傻更更玩遊戲上位，也接拍了ViuTV的原創電視劇《I.SWIM》，劇中不少騷肌場面，讓無數粉絲期待。

Jeffrey早前勤力操肌拍劇缺游水健將。（圖片來源：IG@jeffreyngai）
Jeffrey早前勤力操肌拍劇缺游水健將。（圖片來源：[email protected]
22歲的Jeffery BB魏浚笙擁有超高顏值，外表攞滿分。
23歲的Jeffrey BB魏浚笙擁有超高顏值，外表攞滿分。
在1月1日元旦日，ViuTV搞自家頒獎禮，Jeffery成為ViuTV最想據為己有藝人。
在今年1月1日元旦日，ViuTV搞自家頒獎禮，Jeffrey成為ViuTV最想據為己有藝人。
當日由ViuTV一姐陳俞希頒獎畀Jeffery，姐姐見到小鮮肉搭晒糖，順便抽水。
當日由ViuTV一姐陳俞希頒獎畀Jeffrey，姐姐見到小鮮肉搭晒糖，順便抽水。

Jeffrey BB顏值攞滿分

去年Jeffrey魏浚笙在ViuTV真人騷節目《調教你男友》出現時，已令人眼前一亮，唔止顏值爆晒燈，23歲的他對大四年的女友Evelyn更是癡心一片，姊弟戀拍拖七年仍像熱戀，Jeffrey被封「Jeffery BB」，吸納大批女粉絲。

Jeffrey去年參加ViuTV真人騷《調教你男友》，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動廣受網民注目，節目播出後人氣爆升。
Jeffrey去年參加ViuTV真人騷《調教你男友》，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動廣受網民注目，節目播出後人氣爆升。
《調教你男友》大受網民歡迎，ViuTV馬上找Jeffrey「添食」，由他與MIRROR成員呂爵安Edan、岑珈其、「肥腸」徐浩昌、商台DJ阿正和模特兒劉沛蘅Hillary一起主持新節目《膠戰》，形式有點似韓國人氣綜藝《Running Man》。
《調教你男友》大受網民歡迎，ViuTV馬上找Jeffrey「添食」，由他與MIRROR成員呂爵安Edan、岑珈其、「肥腸」徐浩昌、商台DJ阿正和模特兒劉沛蘅Hillary一起主持新節目《膠戰》，形式有點似韓國人氣綜藝《Running Man》。
23歲Mirror成員Edan和22歲Jeffrey主持《膠戰》成為好兄弟，不停聲稱他們是孖生兄弟，好搞笑！Edan話有睇《調教你男友》，初次見Jeffrey已覺得對方靚仔到不得了。
24歲Mirror成員Edan和23歲Jeffrey主持《膠戰》成為好兄弟，不停聲稱他們是孖生兄弟，好搞笑！Edan話有睇《調教你男友》，初次見Jeffrey已覺得對方靚仔到不得了。

主持ViuTV遊戲節目

模特兒出身的Jeffrey，憑姊弟戀和小鮮肉形象彈起，在觀眾心中留下深刻印象而人氣急升，最初被網民封為「翻版陳冠希」的Jeffrey上位在望，早前與呂爵安（[email protected]）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅一起主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，每集都有不同主題及遊戲，笑料百出，成功吸引觀眾繼續坐定定睇電視。每次有Jeffery玩遊戲的場面，他都一臉天然萌，再加上經常甩碌，令觀眾覺得他非常可愛。

男神Jeffery唔止受女觀眾及網民歡迎，女主持阿正都對他心心眼。
男神Jeffrey唔止受女觀眾及網民歡迎，女主持阿正都對他心心眼。
睇得又玩得的Jeffery，在《膠戰》中成日甩碌笑料百出。
睇得又玩得的Jeffrey，在《膠戰》中成日甩碌笑料百出。
Jeffery的天然呆萌，觀眾覺得好吸睛。
Jeffrey的天然呆萌，觀眾覺得好吸睛。
唔使問阿貴，留言畀心Jeffery的九成九係女粉絲。
唔使問阿貴，留言畀心Jeffrey的九成九係女粉絲。
有女粉絲表示喜歡Jeffery已達迷戀程度。
有女粉絲表示喜歡Jeffrey已達迷戀程度。
看來Jeffery非常之有觀眾緣。
看來Jeffrey非常之有觀眾緣。

本地超新星

雖然Jeffrey在ViuTV出鏡率高，但他仍未全職入行，目前仍是在香港公開大學讀書的全職學生，但Jeffrey的知名度媲美不少已出道藝人，其個人IG粉絲數目至今已有16萬人，而且深受廣告客戶及國際時裝品牌歡迎，邀請他為產品宣傳，有指Jeffrey會是繼18年出道的姜濤後，成為最矚目的本地「超新星」。

Jeffery的IG內有不少靚仔相，張張都電死人。
Jeffrey的IG內有不少靚仔相，張張都電死人。
零死角的俊俏五官，令Jeffery成為廣告界新寵。
零死角的俊俏五官，令Jeffrey成為廣告界新寵。
中學時期的Jeffery(左一)肯定是學校校草。
中學時期的Jeffrey(左一)肯定是學校校草。
一出道就受到萬千姐姐同姨姨歡迎，早前Jeffery更搞粉絲活動，與一大班女粉絲見面。
一出道就受到萬千姐姐同姨姨歡迎，早前Jeffrey更搞粉絲活動，與一大班女粉絲見面。

女友暫代經理人一職

Jeffrey有樣有外形又有觀眾緣，有指ViuTV志在必得有意羅致旗下，不過Jeffrey決意大學畢業後才考慮，現在則由拍拖七年的女友Evelyn暫代經理人一職，為他接工作、化妝和搞形象。小鮮肉就最受姐姐同姨姨歡迎，Jeffrey前途無可限量，得Jeffrey得天下，等佢一畢業應該爭崩頭。

與拍拖六年的Evelyn打風都打唔甩，Jeffery話唔介意女友大他四年，因為他就是喜歡姐姐。
與拍拖七年的Evelyn打風都打唔甩，Jeffrey話唔介意女友大他四年，因為他就是喜歡姐姐。
Jeffery唔止要女友Evelyn暫做經理人，仲成日孖住幫客戶做宣傳。
Jeffrey唔止要女友Evelyn暫做經理人，仲成日孖住幫客戶做宣傳。
Jeffery擁有男神外表，但現實中卻是專一暖男，過去經常被誤會是Playboy。
Jeffrey擁有男神外表，但現實中卻是專一暖男，過去經常被誤會是Playboy。
Jeffrey與女友不時孖公仔為品牌做代言。（圖片來源：IG@jeffreyngai）
Jeffrey與女友不時孖公仔為品牌做代言。（圖片來源：[email protected]

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