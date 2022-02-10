Santis玩你問我答回應網民乜都講 大方回應與MC張天賦及熊仔頭關係

前「熊仔頭」FHProduction旗下藝人Santis Chan一直被傳與「熊仔頭」已經秘密結婚，早前又被爆與MC張天賦行超市私會。在沒有解釋過任何關係之下，「熊仔頭」的FHProduction頻道於2月10日凌晨發出聲明，表示與旗下藝人Santis Chan正式解約，及後Santis Chan更大方玩「你問我答」講自己與兩男的關係。