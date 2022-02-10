Santis玩你問我答回應網民乜都講 大方回應與MC張天賦及熊仔頭關係
虎年前已經解約
FHProduction於聲明提及雙方已在農曆年前（1月27日）解除合約，但Santis並未有同步於個人IG上載解約聲明，有傳Santis與YouTuber「熊仔頭」前年已經秘婚，上月初緋聞傳出後，FHProduction旗下的網站已飽受網民留言「慰問」，今次作出聲明，雙方關係終於有個了斷：
Santis發《解約聲明》
在FHProduction發聲明之後，Santis亦於同日嘅早上發出《解約聲明》，與「熊仔頭」口徑一致。及後Santis更在IG開「你問我答」解答網民疑問。當中包括她與熊仔頭的關係，以及與MC的關係等等。Santis表示結婚消息一直都只是傳聞，重申並無結婚，而對於MC亦落晒閘，稱與對方只屬幕前同事以及朋友關係。
《反對無效》MV女主角Santis
張天賦（MC）於上月被爆與《全民造星4》Ash在平安夜行超市，新聞發酵多天，再有網民爆張天賦與Ash逛超市後3天在同一超市出現，但身旁並非Ash而是《反對無效》MV女主角Santis，而張天賦今次未有回應緋聞，但原來他早前接受陳志雲訪問時，直認想追Santis，一提對方冧到紅到面晒！
MC一聽Santis紅都面晒
張天賦半年前接受陳志雲網上節目《Stephen傾》訪問時，大談擇偶條件，指理想另一半條件包括長髮、大眼、嬌小，另一半絕不能高過168.5cm的張天賦，平頭都唔可以，唔好戴眼鏡等﹗其後談到拍攝《反對無效》MV時 ，陳志雲追問與MV女主角（Santis）的事，張天賦一提對方竟然面紅耳熱，一臉尷尬﹗
張天賦認鍾意Santis：我對佢有興趣
張天賦被陳志雲追問是否鍾意MV女主角（Santis）的類型，張天賦怕怕醜答：「都幾鍾意﹗」直認對對方有興趣，陳志雲追問想唔想追求對方？張天賦答：「少少想啦，（開始追未？）未，係咪算未呢？未追嘅，認識緊嘅。（想唔想追到？）要睇對方點？」張天賦透露由於拍攝MV時有親密動作，故有問Santis有冇男朋友，而當時對方答沒有男朋友，張天賦指如果對方冇男朋友，他拍攝時便不用太多顧慮﹗
張天賦爆Santis臨時加吻戲
張天賦指拍MV時好尷尬令他耳仔紅，又爆Santis臨時加戲：「佢突然錫咗我一啖，冇事先話我知，太突如其來﹗應該唔係導演要求加嘅﹗」陳志雲又問何時正式約會對方？張天賦就答大家工作都好忙：「佢再試吓再忙多陣，就會《反對無效》。」明顯想去馬追求﹗
張天賦約完Ash再約Santis行超市
5月時張天賦和Santis拍攝《反對無效》MV，有指是MC親自欽點選角﹗原來拍完MV後半年仍保持聯絡﹗近日張天賦被爆與Santis在去年12月27日逛超市﹗雖然相片中只見到女方背面，但網民從女方背面、頭髮長度、手袋及衣著打扮，逐一找出都跟Santis相同，更有網民到Santis留言：「我返Aeon兼職，平安夜當晚見到MC同Ash嚟買餸，好多同事都認到，27號我又見到MC，不過佢隔離個女仔不是Ash了，有人話好似係Santis你？？」
Santis前年盛傳秘婚「熊仔頭」
現年22歲的Santis（陳濬樺）在香港大學修讀創意產業課程，樣子標青有有港大楊恭如之稱，去年參與「態仔頭」《第三者故事》招募演員而在網上人氣急升，最後被選用為女主角，同時加入成為「熊仔頭」成員之一﹗去年網紅「熊仔頭」上載與女方家中相似的餸菜，女方被發現無名指戴上戒指，傳出緋聞後更傳有傳已秘婚，張天賦被網民與人妻特別有緣﹗
常見問題
Santis近日與熊仔頭發生什麼事?
「熊仔頭」FHProduction日前宣佈與旗下藝人Santis正式解約, 隨後網民熱論Santis與…詳情請看
Santis對於與熊仔頭已結婚一事有何回應?
Santis表示結婚一事一直只是傳聞, 重申並無…詳情請看
讀者留言