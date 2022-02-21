Santis突然認曾戀熊仔頭 默認曾訂婚？ 自爆最愛行超市 欲投向MC懷抱？

Santis（陳濬樺）與MC張天賦傳緋聞後，其所屬「FHProduction」在情人節前突發聲明表示與Santis已正式解約，令外界有更多揣測，Santis回復自由身後在YouTube開設個人頻道，出片逐一回答大家疑問，終認曾與熊仔頭拍拖，但已經分手，不過被好記性網民篤爆唔係咁簡單…