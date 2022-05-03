Santis小背心打羽毛球勁吸睛 網民：一定要做佢對手
Santis（陳濬樺）早前與網台「FHProduction」正式解約恢復自由身，其後自己創辦YouTube頻道，繼續做YouTuber和KOL分享生活日常。日前運動場所正式因疫情緩和而解禁，Santis約埋神秘人一齊打羽毛球，吊帶背心上陣飛身殺波的她相當火辣吸睛，即時成為網民的討論對象。與此同時，有網民又發現MC張天賦咁啱得咁橋又係差唔多時間打緊羽毛球！
Santis吊帶背心上陣同「神秘人」打波
由於疫情緩和，政府早前解封室內、外運動場所，巿民報復式做運動導致一場難求。不過Santis好好彩，約到幾位朋友一齊去打羽毛球，Santis事後更與其中一位「神秘人」共進餐，在IG開心Share。網民見到Santis身穿黑色吊帶背心上陣飛身殺波，很有動感，紛紛表示被Santis吸引眼球，寫道「正X到癫」、「3條仔真係打緊波?」、「姿勢都冇啦，姿色就有」、「一定要做佢對手，做佢隊友乜都冇得睇好慘」等等。
MC張天賦又咁啱打羽毛球
Santis（陳濬樺）早前曾經與MC張天賦傳過緋聞（MV偷加嘴戲/相約一齊行超巿等），雖然事後Santis都解釋二人只是朋友和工作的關係，但網民亦已經將Santis和MC劃上等號。咁啱得咁橋，喺Santis在IG表示打羽毛球的同一日差不多時間，MC亦在IG分享了自己打羽毛球的限時動態，令部分網民又對號入座！不過MC當時就係同陳柏宇一齊打，而且場地都明顯唔同，只係咁啱大家都係有共同興趣罷了！
Santis解釋與MC行超巿
Santis曾在其個人YouTube頻道上大玩「你問我答」，曾經就有人問過佢有關興MC行超巿的事，雖然她否認與MC曾經有戀情，不過就笑晒口講好鍾意行超市：「特別係一啲好大型超市，有好多好創新嘅嘢，好似之前我見到自家種薄荷葉，我覺得好新奇，所以鍾意去超市發掘一啲新嘢，當係其中一個shopping嘅必去點，所以好多時我會自己一個去行超市﹗」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chan、[email protected]_、YouTube＠Santis Chan）
讀者留言