Santis小背心打羽毛球勁吸睛 網民：一定要做佢對手

Santis（陳濬樺）早前與網台「FHProduction」正式解約恢復自由身，其後自己創辦YouTube頻道，繼續做YouTuber和KOL分享生活日常。日前運動場所正式因疫情緩和而解禁，Santis約埋神秘人一齊打羽毛球，吊帶背心上陣飛身殺波的她相當火辣吸睛，即時成為網民的討論對象。與此同時，有網民又發現MC張天賦咁啱得咁橋又係差唔多時間打緊羽毛球！