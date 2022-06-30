Santis扮可愛晒魔音被力數3宗罪 網民好言相勸：叫MC教你唱歌啦
Santis唱歌嚇窒網民力數3宗罪
1.難聽到尷尬
Santis樣子標緻過去是網民心目中的女神，不過呢條唱歌片就嚇親網民。片中Santis聲線低沉，加上疑似用機頭咪直錄音質麻麻，惹來網民負評：「叫MC教你唱歌啦」、「教會新星」、「耳朵流產」、「唔係一般難聽」，亦有網民話：「唱得好好，下次唔好再唱喇」。
2.狂瞇眼扮可愛
Santis向來sell樣，但今次網民唔買帳，狠批不斷瞇眼扮可愛好趕客，幾乎唱一句瞇一次，兼皺紋盡現，短短1分鐘的影片瞇眼20次惹反感，網民直言：「表情管理錯晒」、「你隻眼瞇夠未，痙攣？」、「個鼻冇事吖嘛？」、「嘩！啲眼紋鼻紋嘴紋出晒嚟！」
3.身形突然升級疑「造假」
Santis向來身形嬌小，但片中她身穿白色緊身衫，上圍突然大升級極具視覺效果，網民留言：「想知塞咗幾多pad入去？」、「升球大墊」、「墊到A變C咁」，更有網民翻出舊照作對比。
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Santis拍《反對無效》MV私下加戲咀MC
Santis拍攝《反對無效》MV時，在毫無預告下突如其來錫了MC張天賦一啖，她解釋：「根據當時導演嘅指示我係一個好迷戀好愛男主角嘅，嗰時覺得係導演想要嘅嘢，身為演員呢，roll機時要投入角色，cut機時要識抽離個角色﹗導演有將呢一幕放喺MV度，即係我做到導演期望嘅畫面啦﹗」
Santis傳曾與熊仔頭已訂婚 疑似搭上MC後即割蓆
Santis之所以會單飛，事源她與MC張天賦傳緋聞後，其所屬「FHProduction」在情人節前突發聲明表示與Santis已正式解約，令外界有更多揣測，Santis回復自由身後在YouTube開設個人頻道，出片逐一回答大家疑問，終認曾與熊仔頭拍拖，但已經分手。有網民翻出她與熊仔頭訂婚的傳聞，當時她未有正面回應，只說提：「點解傳我結婚當時冇澄清呢？係因為當時以一個好認真態度去面對關係，抱一個好長遠嘅目標，所以當時想保護好呢段關係，唔想有太多言論，所以冇特別去交代我哋嘅關係﹗」但就無否認被求婚及訂婚的消息。Santis強調「與緋聞完全無關」，因為有感之前在舊公司拍的片段，翻看時發現自己表現水平未達標，所以想先作個人發展，增加個人經歷，希望能在演藝有長遠發展，並強調和平解約﹗
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