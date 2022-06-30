Santis扮可愛晒魔音被力數3宗罪 網民好言相勸：叫MC教你唱歌啦

Santis（陳濬樺）與網台「FHProduction」解約後單飛自己搞channel做KOL，日前她大晒歌喉翻唱TomFatKi光頭幫與JFFT的新歌《Calling Now》惹來負評，網民留言：「耳朵流 產」、「可以返去拍尷尬系列」。