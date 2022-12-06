22歲Santis撞樣Yumi二度發育大解放 網民：事業線發生咩事？

前YouTube Channel「FHProductionHK」幕前女主角Santis Chan（陳濬樺），自從同熊仔頭解約回復自由身後，就開設個人YouTube Channel及在個人IG密密接Job，實行自力更生。雖然離開「FHProductionHK」後人氣大不如前，但Santis樣子標緻仍深得廣告商青睞。Santis亦非常識做，除咗keep住分享自己靚相保人氣外，近日一輯相更設有「限量優惠」，事關Santis新相不但撞樣15歲《星夢》Yumi（鍾柔美），還大解放曬深長「事業線」，向粉絲大派福利！但就惹起「升球」疑雲，其實Santis今年才22歲，莫非二度發育？