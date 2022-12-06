22歲Santis撞樣Yumi二度發育大解放 網民：事業線發生咩事？
Santis撞樣Yumi派福利 網民：條線發生咩事？
今年22歲嘅Santis（陳濬樺）自2021年初自薦加入Youtube 平台「FHProductionHK」後，隨即憑藉清純仙氣外表一鳴驚人，成功竄紅，IG粉絲量激增10幾萬。而向來走氣質路線嘅Santis近日係IG上分享嘅一輯新相中竟然大曬深長事業線，十分火辣。相中Santis妝容精緻，笑容甜美，身著一條淡綠色吊帶長裙配米白色披肩，頗具仙氣。但睇真啲竟然意外地同《星夢傳奇》嘅Yumi（鍾柔美）有幾分相似，兩姐妹一樣。
不過最吸引人係相中Santis大方曬出傲人好身材，「事業線」非常深遠，令一眾網民驚覺原來Santis亦屬於有料之人，真係禾稈冚珍珠！相片一出隨即吸引超過7000人讚好，部份網民更忍唔住以心心眼emoji留言。但亦有網民留言「條呢線發生咩事？」似乎驚訝Santis忽然擁有好身材，懷疑Santis「靜靜雞」再發育。其實翻看Santis以往嘅相片，樣子依然仙氣，但身材瘦削，略顯骨感，上圍並未如今咁亮眼。
Santis 人氣下滑 派福利搶Fo？
Santis離開「FHProductionHK」後，隨即就發展個人Youtube Channel，亦不停作新嘗試，希望吸引新粉絲和保住人氣，但似乎除了同MC（張天賦）嘅緋聞及認曾同熊仔頭拍拖外，就欠缺話題及趣味性。加上御任「熊女郎」後Santis密密接廣告，其個人IG已經儼如廣告營業帳號，近9成圖文均為廣告。未知係米上述等多番原因影響下，Santis嘅人氣明顯下滑，個人IG嘅post讚好量亦倍速下降。唯獨部份吸睛嘅福利圖仍能收穫大量讚好。而似乎己經捉到「流量密碼」嘅Santis今次大方曬事業線，雖然扺死地放係post嘅第二張圖，但己經吸引大量粉絲讚好。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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