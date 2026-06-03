Save Lily奇案如果拍電影 網民點名3大男藝人 女主角佢呼聲高！

「Save Lily」事件持續發酵，43歲姓曾父親及39歲姓關母親因拒絕驗DNA致幼子Danny無法取得出世紙，今日（6月3日）雙雙被警方拘捕，而網民已經急不及待將事件「劇本化」，熱烈討論若改編成奇案劇應由邊個演出。