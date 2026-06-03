Save Lily奇案如果拍電影 網民點名3大男藝人 女主角佢呼聲高！
廣告
「Save Lily」事件持續發酵，43歲姓曾父親及39歲姓關母親因拒絕驗DNA致幼子Danny無法取得出世紙，今日（6月3日）雙雙被警方拘捕，而網民已經急不及待將事件「劇本化」，熱烈討論若改編成奇案劇應由邊個演出。
父母被捕幼子送院檢查事件震動全港
事件源於涉事夫婦早年在芬蘭家中分娩，首胎不幸夭折，其後次女Lily因健康問題遭瑞典當局強制接管。二人回港後再次選擇在家中誕下幼子Danny，但堅持拒絕進行DNA檢驗，令男嬰一直未能領取出世紙，身份懸而未決。警方最終以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將二人拘捕，Danny隨即被送往明愛醫院接受身體檢查。
警方入境處社署聯合記者會公佈最新進展
警方、入境處及社署今日召開聯合記者會，交代案件最新情況。當局表示被捕父母已同意抽取DNA樣本，將與男嬰進行親子比對。與此同時，法庭已頒令將Danny送往收容所，交由專業人士照顧。當局強調會以兒童福祉為最優先考慮，確保男嬰在安全環境下成長，案件仍在調查中。
網民腦洞大開 提議多位藝人出演奇案劇
事件轟動程度令網民忍不住「創作」起來，紛紛在社交平台討論若將事件改編成電影或劇集，應該由誰飾演兩位主角。不少網民力撐林盛斌（Bob）與蝦頭合演，更有人笑言「Bob有權一人分飾兩角」。亦有網民提議《中年好聲音3》季軍劉洋外形相似可以考慮，另有留言指「麥沛東似D」，麥沛東演過律政懸疑犯罪片《正義迴廊》自然得心應手，各種配搭建議令討論區笑聲不斷！
資料或影片來源：原文刊於新假期