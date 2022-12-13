Serrini教皇仁仔尊重女性+如何靠M巾溝死女
自嘲打扮似校董
Serrini日前獲邀到男校皇仁書院的歌唱比賽擔任評審，她自嘲為了前來名校擔任嘉賓而著到成個校董一樣。又以歌手的身份向台下學生作分享，認為在學校相對簡單的設備，學生在台上唱歌會有半秒delay在所難免。
Serrini爆歌手秘密：有現場調音
Serrini更大爆「歌手秘密」：「你哋以為我哋唱歌好好聽，其實後面我已經俾錢一個人，喺現場唱歪咗啲，幫我推返上去，所以大家唔好以為我哋唱歌咁好聽呀，其實都係其實有live tuning（現場調音）。頭先你哋應該無啦，你哋應該係無budget嘅。」
教名校仔仔尊重女性
除了被邀請擔任歌唱比賽評審，Serrini還即席舉行了一個以尊重女性為題的講座，她先向台下學生介紹關注性暴力的機構「風雨蘭」，並講到有關「consent（同意/許可）」的重要性：「即係對方同意你先去做，或者去尊重人哋say no嘅意願。其實唔一定關於身體、性別，我出嚟讀書或者做嘢，發現好多人都唔知咩係consent。」
Serrini於男校分享點靠M巾溝死女
Serrini更自爆從小的「志願」：「我從小嘅理想同興趣，就係喺男校度講女性衛生用品。」最近代言了衛生巾品牌的她，更趁機呼籲台下學生要到其社交網站like和留言，推高IG Post的流量。
接著再教曉台下一班男校學生，如何得到女性的喜愛：「例如當你見到身邊嘅人流血，唔係問對方係咪受傷，而係話幫對方去買一啲（衛生）用品，話俾你聽，呢啲溝死女！尊重女性點解咁重要，並唔係人哋逼你，係因為會令你變成一個非常之受歡迎嘅男士。」
召喚皇仁仔仔推衛生巾帖文
事後Serrini在其IG的衛生巾廣告帖文下留言：「皇仁仔你地又話今日聽完女性健康/m到/consent個talk之後留言嘅，I’m waiting 大家今日有無唔記得重點」，除了吸引到皇仁學生讚好及留言，有網民更建議：「皇仁仔仔都可以買嚟索下汗㗎」，非常搞笑。
皇仁學生挑戰《浮誇》被瘋傳
是次的歌唱比賽除了Serrini的片段，學生李昊汶所唱的《浮誇》亦受到讚賞，影片被資深歌唱導師Calvin讚賞：「唱得幾好，但係呢位同學橫睇掂睇都唔似嘍囉，平時應該溝唔少女。」疑似李同學本人則回覆：「Calvin老師，please低調thanks！」
據悉現年就讀中六的李同學是學校歌唱比賽的「常客」，早前在初賽獻唱MC張天賦的《小心地滑》的片段已經引起網民注意，之後又與同學分別在初賽合唱《聖誕很忙》，以及在決賽於原唱者Serrini面前唱出《誅神的黃昏》，有唱功又有膽色。最後李同學更勇奪冠軍。
皇仁中六生李同學挑戰陳奕迅《浮誇》。
「呢條女」到底在紅甚麼？
作為「陀地歌姬」的Serrini，從underground一直走到主流，而說話直率怪奇的她來頭絕不惹少。Serrini於 2012 年以獨立唱作人身份出道前，被形容為「騎呢小清新」，但Serrini 其實不只騎呢，由中文大學英文系，到考取獎學金攻讀香港大學文學碩士、文學院博士研究生。
作為樂壇的梁博士，她的創作中，當然少不了諷刺時弊的內容，像是2016年推出的《油尖旺金毛玲》，歌詞描述了住在油尖旺劏房單位內的「金毛玲」，在「邪K」場所工作時遇到一位純情「西裝友」，偷偷暗戀對方的心情，成為了一首MK情歌。
Serrini 在上年推出的《網絡安全隱患》，成為走入「主流」途徑。以罕有的曲風歌詞，講述一段段的網絡情緣。正是此曲讓她的怪奇成為人人口中愛唱的：「我就會令你令你令你，感覺很安全！」
樹妮妮一開始被形容為「騎呢小清新」，從她第一首在網上發表的歌曲《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，談及被樂迷稱為神曲一事，她在訪問中回應：
「正因歌曲夠無聊，認真做無聊事，就是樹妮妮。」
紛擾時代，大概樂迷更需要一個出口，認真地做無聊事，正是得到療癒的最佳方法。
我們都想成為樹妮妮：勇於自嘲、怪奇麻甩、骨子裏的文藝青年
骨子裏依舊藏著非主流格調，不願成為標準藝人的她，在創作中寫下了自己的人生哲理。不談偽善的情情塔塔，Serrini的一首《粟米六粒飯》歌名由「粟米肉粒飯」衍生而成，麻甩卻又道出不少打工仔心聲。工作忙碌之際「快、靚、正」頹食粟米肉粒飯，幽默又思索人生真正的意義，鼓勵大家要多享受生活！
「大世界是個黑暗森林／入到去人人講金不講心」－〈何朗生痱滋〉
「雖則我一向一向也很好心／好心卻被你被你踩滿踩滿黑腳印」－〈請小心車門〉
「驚覺樣子殘／再沒有歡顏／埋首工作間／放工天已晚」－〈粟米六粒飯〉
從前有人在Serrini 的Instagram叫她減肥訊息，她卻大方回應：
「多少女生為了世俗這簡單一句而落淚、憂傷、節食、討厭自己。尤其更多接觸主流媒體的時候我看到更多更多這種價值觀，瘦就讚，不瘦就說你不努力。那麼，我的學養、品行、文采，通通都值得被誰說句『要減肥啦』？不。說這句的時候，想想是什麼文化驅使你說這一句。世界因為肥美而美麗」
多久我們不曾在樂壇中，見識過如何敢言，忠於自己的歌手。好一句世界因肥美而美麗，這比起某些向來愛説女性獨立，談及feminism衝出來po黑白照的藝人來得更真實，更有自己一套。
如果你問：「呢條女點解咁紅？」大概樹妮妮未必能得到大台的甚最受歡迎獎，但正如在網上討論區有人開post「Serrini這條女真係好X正」 說：「聽LUGTYAI聽到眼濕濕，之後就瘋狂鍾意咗mami。」那位勇於自嘲、怪奇麻甩、骨子裏卻藏了熱愛香港的女子，誰不喜歡？
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap