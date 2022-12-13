Serrini教皇仁仔尊重女性+如何靠M巾溝死女

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）一向都非常關注女性話題，日前她應邀到名校皇仁書院的歌唱比賽擔任評審及表演嘉賓，席間即席開講座教育台下仔仔尊重女性的重要，又趁機宣傳她代言的衛生巾。而參賽的學生其中一位獻唱高難度的《浮誇》，超水準表演片段在網上瘋傳。