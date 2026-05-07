香港「巴士女神」Sheila Yip起底！意外變身台南骨妹「熙媛」公開招攬客人 真相曝光引熱議
Sheila Yip「巴士女神」稱號點嚟
Sheila Yip喺社交平台上以分享穿搭、職場心得同烹飪內容聞名，但最令佢爆紅嘅反而係佢經常會在巴士上自拍，高炒角度展示完美身材，加上佢天生麗質嘅甜美外貌，令網民紛紛封佢做「巴士女神」，喺17LIVE直播平台上亦係人氣主播之一。
數位行銷才女真實身份曝光
Sheila Yip並唔係淨係得個靚字，佢嘅真實身份其實係一位數位商業營銷管理專家，仲有涉獵AI應用領域。作為專業嘅數位創作者，佢一直活躍於Instagram同Threads等社交平台，分享職場穿搭同生活日常。除此之外，佢仲係一個愛貓之人，曾經影過同寵物貓極度一致嘅合照，不過巴打們睇到張相通常都會「錯重點」，焦點完全唔係隻貓身上。
靚相慘被盜用變「台南骨妹夢琪」
最離譜嘅事發生喺近期，有人竟然將Sheila Yip嘅相片盜用，喺台南開設假帳戶，將佢包裝成一個叫「熙媛」嘅按摩骨妹，仲喺社交平台上公然用佢嘅靚相招攬客人。呢個假帳戶最初用嘅名係「余熙媛」，之後更加變身成為「夢琪」，可見騙徒為咗呃人不斷更換身份，而Sheila嘅相就一直被利用。
Sheila高EQ反擊Cap圖玩返轉頭
最搞笑嘅係，Sheila Yip原來早就發現自己被盜圖嘅事，但佢並冇嬲到爆炸，反而用極高EQ嘅方式處理。佢直接將假帳戶嘅截圖Cap低，然後放上自己嘅社交平台「玩返轉頭」，以自嘲嘅方式公開呢件荒謬事，令粉絲們睇到都忍唔住笑。呢種幽默又淡定嘅反應，反而令佢嘅人氣再升一級，網民大讚佢EQ高之餘仲識得自娛娛人。
並非首次被盜圖 多次警示假帳號
事實上，Sheila Yip被盜圖並唔係第一次發生。由於佢外貌出眾，過往已經多次發現有人利用佢嘅相片開設假帳號，佢亦曾經多次喺社交平台上發出警示，提醒粉絲同網民小心辨別真假帳戶。今次「台南骨妹」事件可以話係最荒謬嘅一次，由香港數位行銷專家變成台南按摩店員工，呢個身份落差大到令人哭笑不得。
網民熱議：靚到被盜圖都係一種實力
事件曝光之後，網民反應非常熱烈。有人留言話「靚到連騙徒都要借佢張臉嚟搵食」，亦有人笑言「由數位行銷專家變台南骨妹，呢個career change都幾大」。更有網民表示「佢嘅反應真係太正，換咗第二個人可能已經嬲到報警」、「高EQ示範，Cap圖玩返轉頭呢招真係絕」。不過亦有網民認真提醒大家要小心網上假帳戶，唔好輕易相信來歷不明嘅社交帳號。