香港「巴士女神」Sheila Yip起底！意外變身台南骨妹「熙媛」公開招攬客人 真相曝光引熱議

經常喺巴士上曬自拍、被網民封為「巴士女神」嘅香港90後正妹KOL Sheila Yip（葉曉彤），近日竟然被人發現「分身」去咗台南做按摩骨妹？仲改名叫「熙媛」？事件聽落荒謬到極，但背後真相原來係有人盜用佢嘅靚相開設假帳戶招攬生意，而Sheila本人發現之後嘅反應更加令人拍案叫絕！