23歲Sica何洛瑤外貌大崩壞 滿頭亂髮兼額頭現皺紋被網民恥笑

現年23歲的Sica（何洛瑤）自從2年前參加《全民造星IV》之後，憑着騎呢搞笑本色受到網民的喜愛，不過比賽完結至今都是以主持工作為主。近日她宣布正式歌手出道，並將於本月31日推出第一首的派台作品《樂壇未來的天氣》，引起大批粉絲熱烈留言支持。