23歲Sica何洛瑤外貌大崩壞 滿頭亂髮兼額頭現皺紋被網民恥笑
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現年23歲的Sica（何洛瑤）自從2年前參加《全民造星IV》之後，憑着騎呢搞笑本色受到網民的喜愛，不過比賽完結至今都是以主持工作為主。近日她宣布正式歌手出道，並將於本月31日推出第一首的派台作品《樂壇未來的天氣》，引起大批粉絲熱烈留言支持。
剪短髮去旅行
自出道起就以長直黑髮示人的Sica，早前突然剪成一頭爽朗的短髮，並出走台灣周圍玩。她在Instagram分享旅行時的照片，素顏上陣的她與平時鏡頭前的濃妝模樣非常不同。
限時動態大崩壞
不過，Sica在其中一個IG限時動態卻突然「崩壞」，額頭出現多條皺紋，再加上滿頭亂髮，被網民恥笑猶如老了20歲，並質疑她平時P太多圖，與真人太大分別：「話40歲都信」、「本身就係咁嘅樣」、「不嬲化到成面粉都係好樣衰」、「素顏即死」、「短髮真係好蝦人」、「搞唔掂」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]