Sica媽媽洪淑燕參加《美麗40路》參賽者檔案整曝光自我介紹超爆笑

Sica媽媽洪淑燕在ViuTV 9月開播《美麗40路》入圍成為40位參賽者之一，這位40歲開外的「星媽」其實早就在ViuTV節目中現身，官方公開的自我介紹中，爆笑程度不比阿女Sica遜色，綜藝感似乎甚為強烈，甚怪網友都視她為今次選美比賽的大熱！

