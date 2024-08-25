Sica媽媽洪淑燕參加《美麗40路》參賽者檔案整曝光自我介紹超爆笑
美麗40路｜Sica媽媽洪淑燕入圍《美麗40路》
根據官方介紹，Sica媽媽似乎甚有幽默感，人生經歷過的瘋狂事件絕不比Sica失色！Sica媽原名洪淑燕，6歲時試過煲金魚粥。7歲用鷹粟粉扮白粉嚇媽媽。8歲將白兔便便當陳皮糖請人食。10歲將黑色牙膏同高露潔牙膏嘅盒對調，結果啲師奶熟客買完返去唔對路落嚟搵我媽媽，我媽媽即刻怒啤我。18歲住宿舍時，同學認為我冇可能唔識打麻雀，一試就愛上了。23歲結婚，26歲意外地生了個女兒。
Sica 媽咪兩次仆崩下巴要縫針榴槤放題大胃王
30歲喺金鐘電車站不小心跌倒，下巴縫了針。31歲，其實我無乜親身湊過小朋友，但做咗份Baby Care Consultant 嘅工，好好笑。34歲教女數學功課，太勞氣，疑似激動到拍枱拍斷手指。36歲自助餐食得落40隻生蠔，37歲放題可以食100隻生蝦。38歲攪媽媽身後事，我老豆俾人坤佢擇日農曆七月十四出殯，我癲咗破口大罵反對成功。39歲「榴槤放題」食了52.5粒馬來西亞榴槤。40歲比100蚊女去長洲，仲以為自己好豪。40+歲一次過食20隻大閘蟹，笑到在幾個朋友面前失禁。面對不同的別離，喺禁堂食前一晚與最好的朋友喪食Farewell (再見有時)。再一次在金鐘電車站不小心跌倒，下巴縫針(估計應該20年一次，下次再跌應該會直接死)。第一次半馬成功，唔洗上巴士。
美麗40路｜Sica媽媽曾現身ViuTV節目 踢爆女兒愛Marco
其實Sica媽媽曾經在兩年前的《男女自然觀察學會》現身，當時是母親節的特備環節，製作組透過視象電話安排Sica與媽媽對話，本來是深情的示愛環節，不過中間就爆出了「你鍾意Marco，我鍾意姜濤」的金句，節目播出後不少觀眾都讚Sica媽看上去十分年輕，對答也充滿幽默感，想不到兩年後Sica媽成為了綜藝節目的參賽者。
Sica媽媽 400字自我簡介原文：
6歲 煲金魚粥
7歲 用鷹粟粉扮白粉嚇媽媽
8歲 將白兔便便當陳皮糖請人食
10歲 將黑x牙膏同高露x牙膏嘅盒對調 啲師奶熟客買完返去唔對路落嚟搵我媽媽 我媽媽即刻怒啤住我
18歲 住宿舍時 同學認為我冇可能唔識打麻雀 一試就愛上了
23歲 結婚
26歲 意外地生了天氣之女
30歲 喺金鐘電車站PK 下巴縫了針
31歲 其實無乜親身湊過小朋友 但做咗份Baby Care Consultant 嘅工 好笑
34歲 教女數學功課 太勞氣 疑似激動到拍枱拍斷手指
36歲 自助餐可以食40隻生蠔
37歲 放題可以食100隻生蝦
38歲 攪媽媽身後事 我老豆俾人坤佢擇日農曆七月十四出殯 我癲咗 破口大罵式反對成功
39歲 榴槤放題食了52.5粒馬來西亞榴槤
40歲 比100蚊個女去長洲仲以為自己好豪
40+歲 一次過食20隻大閘蟹 失笑到在幾個朋友面前失禁 (外星老母失禁症）面對不同的別離 喺禁堂食前一晚與最好的朋友喪食Farewell (再見有時) 再一次PK 下巴縫針 (估計應該20年一次，下次再PK應該會直接死) 第一隻半馬成功，唔洗上巴士
美麗40路｜40名入圍參賽者名單
|中文名
|英文名/䁥稱
|IG
|1號
|周雅韻
|Connie
|@hotmaconnie
|2號
|文炎君
|Bonnie
|@bonnieman_
|3號
|盧慧茵
|Sue
|@5ue1o
|4號
|葉慧如
|Heidi
|@heidi_yip_
|5號
|鄭紫筠
|Sophia
|@sophiac_cheng
|6號
|曾甜詩
|Sophie
|@glowing.soul.sophie
|7號
|吳寳儀
|Polly
|@pollyng911
|8號
|梁晞雯
|雲千藍
|@renihaymond
|9號
|陳懿汶
|Barbie
|@barbie_barbie.c
|10號
|彭方廷
|Kiko
|@kikopang2020
|11號
|林慧倩
|Giselle
|@gisellelam.official
|12號
|鄧祖欣
|Pam
|@pampamt_
|13號
|廖嘉麗
|Athene
|@atheneluu
|14號
|翁貝怡
|Florrie
|@florrie_art_travel_adventure
|15號
|李橋芝
|Jennifer
|@jenleeboo1
|16號
|馬麗如
|Taylor
|@tayeyre
|17號
|黃捷㯋
|繪子手
|@vinky_wong
|18號
|黃瑞瑜
|Ester
|@wifeywifeywardrobe
|19號
|陳雅慧
|仙迪
|@kawaiicaw
|20號
|李泳芯
|Nika
|nika