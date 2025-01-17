Coffee劉俐等5位「Sing之天使」15年後再合體 網民勁讚逆生長：回憶返晒嚟！
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15年前錢國偉監製的綜藝節目《耳分高下》中，8位「Sing之天使」曾獲得不少粉絲喜愛，在「Sing之天使」中擔任「雪梨」的Coffee 林芊妤，近日就曬出和4位「Sing之天使」的合照，並分享5人在15年前後的對比照，引發網民熱烈討論，大讚「回憶返晒嚟」！
Coffee曬5位「Sing之天使」15年前後對比照
這次合照的「Sing之天使」有：Coffee 林芊妤（雪梨）、劉俐（藍莓）、陳蕊蕊（柑桔）、郭穎橋（菠蘿）和王嫣辰（香蕉，前名王淑玪），近日這些「天使」再次合體，Coffee更曬出5人在15年前後的對比照，引來網民紛紛大讚：「逆齡」、「愈來愈靚」、「嘩，仲係咁正」、「每位都比15年前後生」、「回憶返晒嚟」等，連出名童顏的孫慧雪都有留言讚她們：「個個都keep得咁靚～」
Coffee感激錢國偉當頭棒喝
Coffee又感慨地憶述：「當時20歲的我還是個不知天高地厚的小屁孩，還記得有一次要為《耳分高下》綵排節目，因為一大班女生柴娃娃的關係，我玩得太過得意忘形完全沒有在認真綵排，突然在拍攝場內聽到一聲很惡的叫咪，是錢監製叫咪罵我：『Coffee你玩夠沒有？現在是在工作！你要玩就走！』場內工作人員導演監製和嘉賓一片寧靜，我當時真的想爬入洞裏，但現在回想起來那是個很好的當頭棒喝。」
5位「Sing之天使」各有發展
Coffee現在已成為擁有百萬Followers的瑜珈KOL，其他「天使」也各自有了不同的發展。例如劉俐（藍莓）在2014年離巢TVB後，曾轉行做售貨員、客戶服務，現在則是在保險公司擔任財務顧問，她近年來還鍾情於拉丁舞，參加過不少比賽。
陳蕊蕊（柑桔）近年投資了美人魚泳術學校及茶飲店等生意，並做KOL不時分享旅遊和美食片。郭穎橋（菠蘿）淡出娛樂圈後，便到了台灣讀攝影，2017年曾獲ViuTV邀請參加攝影真人騷節目《攝·太帥》，並成為總冠軍。王嫣辰（香蕉）則跟隨馬君程「兩儀派」學習玄學，正在堪輿界發展。
撰文：東方新地圖片來源：IG@coffee89921、新傳媒照片庫、IG@kibbyrosella、IG@yuiyuiyuri、IG@kiukwok、IG@vankowong資料或影片來源：原文刊於新假期