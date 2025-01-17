Coffee劉俐等5位「Sing之天使」15年後再合體 網民勁讚逆生長：回憶返晒嚟！

15年前錢國偉監製的綜藝節目《耳分高下》中，8位「Sing之天使」曾獲得不少粉絲喜愛，在「Sing之天使」中擔任「雪梨」的Coffee 林芊妤，近日就曬出和4位「Sing之天使」的合照，並分享5人在15年前後的對比照，引發網民熱烈討論，大讚「回憶返晒嚟」！