49歲郭羨妮鬧爆Smart Travel「空姐」直指對方「老屈」自己剛過世的爸爸
郭羡妮悼父之痛遭Smart Travel污衊！
郭羡妮近日在社交平台發文，透露其父親丁夫憂不幸離世的噩耗。她貼出與父親的合照，表達對父親的思念和悼念之情。郭羡妮表示，自己在得知父親病危的消息後，立即趕往加拿大探望，但不幸的是，父親很快就離開了人世。然而，在郭羡妮承受喪父之痛的同時，YouTube頻道Smart Travel Tsar Pang，人稱「空姐」卻發布短片，數郭羡妮的父親的不是，聲稱其「好賭成性、欠下巨債，並使得郭羡妮的母親不得不四處籌錢」。更甚的是，Smart Travel還在影片封面上使用了郭羡妮與家人以及與陶大宇的合照，引發了她的極大憤怒：「今早起床給這頻道報道氣醒！」
郭羡妮澄清並反擊 為父親正名
面對這樣的污衊，郭羡妮選擇站出來為父親正名。她通過社交平台發表聲明，嚴正否認父親有賭債和沉迷賭博的指控，並強調父母從未離婚，父親一直是家庭的堅強後盾，母親則是全職家庭主婦。郭羡妮表示，雖然她過去曾面對許多負面報道，但從未反駁，因為她明白這是作為藝人的代價。然而，對於Smart Travel 的不實報道，她感到無法接受。
強烈要求Smart Travel 下架不實內容
郭羡妮進一步表達了對Smart Travel的失望，並要求對方下架有關其父親的不實內容。她表示，雖然尊重Smart Travel的Tsar Pang曾是空姐老總，但對於其散播不實消息的行為深感失望，因為Tsar Pang一直標榜自己會「fact check」，但今次竟然只係搬字過紙，湊成一條影片，形容像「臨記頻道一樣」，並表示以為Tsar Pang與其他「口水網主」不一様。郭羡妮強調，她可以忍受對自己的非議，但不能容忍對已故父親的污蔑。在聲明最後表示：「人已不在，我不許任何人污蔑我的父親」，並強調：「沒有根據的報道，你可以選擇不報，為何要在人家傷口灑鹽！」
一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang ，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是空姐老總，曾經以為你跟其他口水網主不一様。
父親一生為人正直，白手興家，不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。
人已不在，我不許任何人污蔑我的父親😡！！你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎？Please, put yourself in other people’s shoes!
沒有根據的報導，你可以選擇不報 ，為何要在人家傷口灑盬？？？你說我什麼，我可以𠄘受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！
請下架你給我的禮物，謝謝！
李龍基炒車表示自己係中立 掀退訂潮
Smart Travel的報導以及空姐近日不斷「炒車」的行為受到不少網民評擊，事關空姐早前瘋狂追擊李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的爺孫戀，狂爆料引起網民關注。點知近日一條專訪影片突然轉晒軚，更拍片講到李龍基搵律師時，就強調自己係中立，只係因為自己好關心李龍基，而李龍基又願意同佢分享咁解，仲好多謝李龍基並表示自己知道「不實質指控，會負上罪名」。事後令網民大鬧兼引發大量退訂：「收擋啦，亂講人既耶，唯恐天下大亂」、「佩服你面皮真厚」、「空姐辣着唔少火頭，郭羨妮都得罪埋」、「中立？執笠啦你」、「人又是你、鬼又是你。害人不浅」等等留言。不過仍有不少粉絲表示支持：「支持到底，Tsar加油」、「做好自己，繼續支持Smart Travel」。
YouTuber分析空姐玩完 力數3宗罪
同樣係講新聞時事的YouTuber井仔，都有談論Smart Travel，表示本來以為Smart Travel因李龍基事件應該玩完，點知今次再因郭羡妮「破埋地獄」。井仔先指出空姐唔應該咁高調地指責他人，報假新聞之餘仲要唔識落架，要搞到俾人開晒名鬧先識下架，形象聲譽全毀。第2，空姐一直引以為傲娛樂圈識好多人的賣點，以後邊個夠膽話識你！最後表示講娛樂新聞精準性，情報情都無晒，唔識分邊啲講得邊啲唔講得，華人一直都好尊重自己父母，而且仲要人哋走咗的時候，夠膽無證無據講人哋父母，真係衰過問候人哋父母。
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