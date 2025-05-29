港產女團SMORZ成員起底 韓國出道引爆熱搜 港人之光Live超穩定發揮！
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港產女團 SMORZ 已正式於韓國出道，在《Simply Kpop》音樂節目中首次亮相，更極速登上熱搜，網民都大讚係港人之光！
女團SMORZ 首次亮相韓國《Simply Kpop》受讚賞
女團 SMORZ 六位成員包括 CHARLOTT、LIKA、HIRA、ZELLDA、VICKI 和 GINNI。日前SMORZ 首次亮相韓國音樂節目《Simply Kpop》，帶來出道主打歌《I want you to》的跳唱舞台，展現新世代女團的舞台魅力與實力。
《I want you to》MV閱覽量突破19萬
《I want you to》MV 推出後亦迅速登上熱搜榜，上架僅4日Views數已突破19萬，引起廣泛討論，不少網民大讚歌曲風格清新、舞蹈編排吸睛。作為香港少見進軍韓國的女子音樂組合，SMORZ 的出道備受關注，不少粉絲表示期待她們未來更多音樂及舞台作品。
將於港韓同步展開音樂活動
SMORZ由香港的ECHO Entertainment和韓國的Number K Company共同管理，將於香港和韓國同步展開音樂活動。
Ginni曾參加韓國選秀真人秀成實力擔當
SMORZ的每位成員都有著各自的魅力和才能，特別是Ginni，她曾參加韓國女團選秀真人秀《Girls Planet 999》，並且操流利的韓語。經過三年的專業訓練，Ginni的表現尤為出色，成為團中的亮點。
即睇SMORZ – ‘I want you to’ Official M/V
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《Simply Kpop》資料或影片來源：原文刊於新假期