傳So Ching元旦現身叱咤頒獎典禮 COLLAR終齊人唔使8-1
盛傳So Ching元旦將歸隊COLLAR
在這段時間一直盛傳So Ching不滿公司，因而有會離隊的傳聞，而COLLAR出席公開場合一直缺少So Ching的出現，令離隊一事可信性大大提高。不過今天（31日）有報導指So Ching將會在1月1 日舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上復出，到時COLLAR以齊人方式登場。距離叱咤樂壇流行榜頒獎典禮只有一天，到時候若So Ching在台上復出，相信不少COLLAR粉絲也很高興看見她有勇氣繼續追尋自己的夢想。
So Ching停工全心照顧阿Mo
今年7月28日MIRROR第四場紅館演唱會演出期間發生嚴重意外，舞台上方大屏幕墮下令多名舞蹈員受到重擊，So Ching男友阿Mo傷勢最嚴重，心情大受影響的So Ching決定全面停工，專心照顧男友。
8-1=0？COLLAR已復工
So Ching停工影響COLLAR的工作，曾經有粉絲要求她退團不要拖累眾人，當時成員Winka（陳泳伽）曾經回覆網民：「8-1=0」，但近日已見COLLAR眾女開始復工。
早於意外發生後不久，COLLAR餘下的7位成員已經到商台接受訪問，早前又齊齊現身為代言品牌撐場，為《明日戰記》獻唱主題曲的Winka出席各類宣傳及首映活動，其中最多人支持的Ivy So（蘇雅琳）則獲安排參演ViuTV重頭劇《和解在後》。
最後一次全員演出
參加選秀節目《全民造星4》出道的COLLAR，回看最後一次集齊8女的公開演出，已經要數今年5月26日為張敬軒的紅館演唱會擔任嘉賓，當時被網民狠批唱歌走音似唱K水準，又有成員大叫「記起」、「躲避」被力插離曬大譜。
8變7、7變4、4變3
8缺1變成7名或員後，於上月底出席代言活動，成員阿Day（許軼）因病缺席，然而有份出席主持跑步比賽鳴槍儀式的Ivy So與Candy（王家晴），在COLLAR其餘成員SumLing（李心駖）、Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）及隊長Gao（沈貞巧）在台上獻唱時，竟然只在台下充當「啦啦隊」，負責打氣和拍照。
接著在本月初，只剩下Day、Ivy So及Winka，3女出席喇沙書院的Talent Quest擔任嘉賓。現身中學的3女全部都不是跳舞主將，唱歌方面只剩下唱得之人Winka撐場，然而似乎是缺乏演出經驗和練習，連Winka都唱得不夠穩陣多次瀕臨走音狀況。
常見問題
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