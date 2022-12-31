傳So Ching元旦現身叱咤頒獎典禮　COLLAR終齊人唔使8-1

自7月MIRROR演唱會事故發生後，女子團體COLLAR成員之一So Ching（蘇芷晴）一直專心照顧因演唱會受傷的舞者男友阿Mo（李啟言），在這段時間So Ching沒有再以COLLAR成員身份出席任何活動，外界盛傳她會離隊。So Ching在照顧阿Mo期間，不斷在IG發布一些限時動態更新近況，其中有疑似對公司不滿、與男友甜蜜的回憶等。