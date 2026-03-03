So Ching蘇芷晴激罕蒲頭開金口獻聲 5字透露近況勁心酸
So Ching罕有開金口為馬天佑新歌獻聲
馬天佑近日推出新歌《一世人做一次傻仔》，邀請了82位在香港樂壇出道的歌手及音樂人參與宣傳計劃，橫跨45年音樂歷程。在眾多參與者中，So Ching的出現最令人驚喜，因為自從退出COLLAR後，她極少在鏡頭前露面，更遑論開金口唱歌。片段中，So Ching獨唱了一段歌詞：「教我如何不愛你，相信無人落這田地，如何做起如何問起如何認識你，今次插翼都難飛，一世人有一次面對大難題」，聲線依然清澈動人，充滿感情。
坦言努力生存緊引網民心疼
在拍攝過程中，馬天佑關心地問So Ching：「你最近幾好嗎？」So Ching簡單回答：「Ok啦，努力生存緊。」這句看似輕鬆的回應，卻透露出她這段時間的不易。自從阿Mo在2022年7月28日的紅館演唱會意外中受重傷後，So Ching一直不離不棄地陪伴在側，給予無限量精神支持，自己的演藝事業亦因此暫停。她的「努力生存緊」五個字，道盡了這段艱難歲月的心路歷程。
馬天佑大讚So Ching純真感覺
拍攝完成後，馬天佑在社交平台留言大讚So Ching：「見到你真人感受到你係一個開朗嘅女仔❤️充滿愛同埋passion，唱歌嘅時候有一種好純真嘅感覺❤️ thank you so ching!!」他的讚美不僅是對So Ching歌聲的肯定，更是對她在逆境中仍保持樂觀態度的欣賞。片段中可見So Ching展現燦爛笑容，在陽光下顯得格外動人，證明她雖然經歷了人生低潮，但內心依然堅強。
網民激動回應掛念女神歌聲
So Ching的突然現身立即引爆網民熱烈反應，大家紛紛留言表達對她的掛念和支持。有網民留言：「聲線幾有辨識度😍」、「好掛住soching把聲🥹🫶🏻好好聽但你開心就好🩵」、「💜💜💜💜💜好多謝你揾Soching ，太掛住佢把聲💜💜💜」、「救命，so ching好好聽呀。勁靚女😍」。更有網民感性地表示：「因為經歷，Soching唱得有感情 特別好聽🥹💕」、「好耐冇聽蘇晴唱歌😭😭💜」，可見粉絲對她的深深思念和不捨。
退團後專注舞蹈工作低調生活
自從退出COLLAR後，So Ching一直專注於舞蹈相關工作，亦有組織舞蹈團到外國演出和比賽，生活相對低調。她選擇將重心放在陪伴受傷的男友阿Mo身上，展現了她對愛情的忠誠和堅持。雖然暫別了光鮮亮麗的娛樂圈生活，但她依然保持著對音樂和舞蹈的熱愛，這次為馬天佑獻聲正好證明了這一點。網民都表示理解她的選擇，並祝願她和阿Mo能夠度過難關，重新找回屬於他們的幸福。
在 Instagram 查看這則帖子