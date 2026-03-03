So Ching蘇芷晴激罕蒲頭開金口獻聲 5字透露近況勁心酸

前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自從男友李啟言（阿Mo）在MIRROR紅館演唱會意外中嚴重受傷後，一直低調陪伴左右，極少在公眾場合露面。不過近日她突然為歌手馬天佑（馬友）的新歌《一世人做一次傻仔》拍片宣傳，罕有大開金口獻唱，當被問及近況時更坦言「努力生存緊」，令一眾粉絲既心疼又感動，紛紛表示終於再次聽到女神的天籟之音。