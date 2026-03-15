So Ching社交網刪走阿Mo帳號 男方1舉動掀網民熱議感情生變
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前COLLAR成員So Ching與男友阿Mo（李啟言）的感情再度引起關注，有網民發現So Ching昨日悄悄更改社交網自我介紹，移走了阿Mo的帳戶連結，同時阿Mo亦刪除了2024年平安夜的放閃短片。自2022年MIRROR紅館演唱會意外發生後，So Ching一直不離不棄陪伴重傷的男友，如今這些微妙變化令外界猜測二人感情或有變數。
So Ching社交網悄悄移除男友帳號
網民發現So Ching在Instagram自我介紹一欄中，移走了原本附有黃色心心圖案的阿Mo帳戶連結。此外，她的置頂影片亦有所調整，原本置頂的三條與阿Mo跳舞片段，現在只保留一條，其餘兩條則換成她在西班牙的旅遊照片及在排舞室跳舞的片段。不過在追蹤名單上，仍可見到阿Mo的名字，顯示二人並未完全斷絕聯繫。
阿Mo同步刪除平安夜放閃短片
與此同時，阿Mo亦被發現已移除2024年平安夜上載的溫馨短片。該片段記錄了他與So Ching昔日在家中佈置聖誕樹的甜蜜時光，當時他更寫下深情祈盼「my only wish for every Christmas with So Ching」，So Ching亦在留言區以心心表情符號回應互動。然而，二人的社交平台至今仍保留其他一起的片段，而今年2月阿Mo上載學習操作電動輪椅的短片時，So Ching亦有按讚支持。
So Ching三年來不離不棄陪伴男友
自MIRROR紅館演唱會事故發生後，So Ching即在Instagram自我介紹加入阿Mo的帳戶並附上黃色心心圖案，又把二人一起跳舞的三條片段置頂，與身在醫院的男友緊緊連結。她更在男友出事後退出女團COLLAR，重返跳舞老師一職，全心全意照顧重傷的阿Mo。在這三年間的艱難歲月中，So Ching一直守護在阿Mo身邊，面對男友的漫長治療過程及官司訴訟。
網民理解支持各自重新開始
對於So Ching移除男友帳號的舉動，網民普遍表示理解和支持。有網民留言表示「真心講條女算係咁啦，放棄咗事業同青春！未經他人苦 莫勸他人善！」該留言在短時間內獲得過千人讚好。另有網民認為「So Ching已經做得好好。試問幾多人做到，另一半癱瘓，仲對另一半不離不棄幾年」，亦有人直言「其實都咁多年啦，真係做凸啦，蘇晴真係仁至義盡啦」、「要人守生寡咩」，認為無論二人是否分手，大家都應該給予祝福。
圖片來源：IG@soching_nat資料或影片來源：原文刊於新假期