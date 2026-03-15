So Ching社交網刪走阿Mo帳號 男方1舉動掀網民熱議感情生變

前COLLAR成員So Ching與男友阿Mo（李啟言）的感情再度引起關注，有網民發現So Ching昨日悄悄更改社交網自我介紹，移走了阿Mo的帳戶連結，同時阿Mo亦刪除了2024年平安夜的放閃短片。自2022年MIRROR紅館演唱會意外發生後，So Ching一直不離不棄陪伴重傷的男友，如今這些微妙變化令外界猜測二人感情或有變數。