So Ching退出COLLAR｜Winka回應「8-1=0」：而家係歸零 我哋重新出發
COLLAR成員Winka回應「8-1=0」言論
提到「8-1=0」呢個說法時，Winka表示:「呢句說話係我當時自己講，咁由我解釋返啦。其實當時8-1=0呢個說法係我自己個人俾一個力量So Ching，話俾So Ching聽我哋之後嘅團歌或者之後嘅一啲新作品好想等埋佢返嚟先做。咁但係而家佢有呢個決定，我哋一定係要尊重同埋要接納，咁8-1=0，我哋而家係歸零，所以我哋重新出發，希望大家會繼續支持我哋之後嘅作品，同埋我哋之後7個人都會試唔同嘅嘢，做唔同作品出嚟，希望大家會繼續支持我哋？或者我哋都會更加努力去做好我哋嘅表現。」另外對於會否加入新團員？Gao表示COLLAR 將以七個人嘅方式繼續行落去，並以團隊為主，未來陸續有好多個人同團隊計劃包括演唱會。
不考慮加入新成員
記者會上，經理人阿Wing宣佈So Ching退團，並回應一啲較尖銳問題，例如SoChing是否仍屬MakerVille藝人、會否加入新成員、合約問題等。阿Wing只係講唔方便透露合約詳情，而COLLAR會繼續以7人姿態工作，亦唔會考慮加入新成員。
COLLAR隊長Gao：So Ching做咗一個艱難決定
接著到COLLAR隊長Gao表示：「今日喺度同大家講呢件事，So Ching做咗一個艱難決定，就係決定退團離開，我哋同大家一樣唔捨得佢。呢段日子見到佢好努力平衡各方面，包括佢再次上舞台表演，希望大家畀啲空間佢，等佢重新出發，過佢平靜自在嘅日子。知道佢呢段時間好唔容易，完全尊重So Ching嘅決定，往後日子COLLAR會繼續行落去，同以前一樣努力，一直以來多謝大家不離不棄，陪伴我哋行每一步，希望一齊好好祝福So Ching。以後COLLAR會七個人行落去，希望大家繼續支持COLLAR。」有關So Ching幾時有退團決定，Gao表示：「較早前幾時，我哋都唔係好記得。」再追問係咪因為Chill Club時已有退隊打算，「其實Chill Club時我哋好少時間排練，個個隊員都有嘢做緊，喺嗰段時間SoChing己經病咗，其實我哋啲隊員有啲都陸續好返同病緊。」
Gao：一直都有同So Ching溝通
有冇選擇挽留同因為So Ching退團而喊，Gao：「一直都有同So Ching溝通。關於佢嘅心情，較早前已在social media都表達咗，唔方便評論太多。過去呢段時間，當然有唔開心同唔捨得。喺過去的日子佢好努力去重新適應佢嘅生活，面對唔同嘅挑戰！我哋都好明白佢亦都好尊重佢。」
COLLAR 7位成員發表個人感受
Ivy So：「So Ching歸隊嘅時候好開心，但見到佢一直好努力咁去適應一個挑戰，我覺得佢係好勇敢嘅女仔，亦希望佢生活開開心心！所以即使有唔捨得，我哋都非常尊重佢嘅決定，同埋即使換咗個身份，COLLAR曾經經歷過嘅嘢係唔會變。」
Candy：「知道呢個消息一定會唔開心同唔捨得，但相信在坐每一位最想見到So Ching過得開心幸福同自在，所以絕對尊重佢個決定。」
Marf：「對於So Ching嘅理解，同大家咁耐嘅相識，知道佢有呢個決定我已經係冇再多問，純粹要尊重同唔會加以評論佢。尊重同support佢之後嘅決定，唯一之後我哋會focus係，因為8個女仔都係好有夢想，好多嘢想挑戰，想帶畀大家好多嘢 ，所以COLLAR嚟緊以7個人姿態比更多能量大家睇，希望大家繼續支持我哋！」
Gao：「一直以嚟都見到So Ching好勇敢咁企返出嚟去join in返我哋所有演出或者作品，但係呢個過程見到佢真係唔易，而我自己覺得佢做退團決定係更唔容易，所以我哋係會完全尊重佢決定，希望大家真係畀空間佢！」
芯駖：「So Ching有呢個決定，我哋係非常尊重，當然唔開心一定會有，由造星到而家都係8個人嘅一個團隊，相信大家最希望都係So Ching身心健康，能夠走到最舒服嘅路，做舒服嘅自己，呢個都係我哋嘅期望，嚟緊7個人好似So Ching所講，希望繼續有力量行落去。」
Winka：「第一下知道佢決定，我感覺反而係唔想佢因為咁而愧疚，因為我覺得每個人都有自己嘅權利去搵自己開心嘅生活，同埋我都好希望佢會幸福快樂，所以，在我角度，我會接納同尊重佢呢個決定，佢都有講希望我哋可以好好咁繼續落去，所以希望佢之後會搵到快樂！」
Day：「由成團到而家，之間嘅回憶都喺我哋心入面或者fans心入面都唔會消失，佢做呢個決定，我哋其實都係點都有啲感受，但大家都一齊祝福So Ching 亦祝福COLLAR未來發展。」
So Ching發長文公布退出COLLAR決定
各位朋友：
自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。
在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。
過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。
我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。
感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。
最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。
很感恩一直有你們陪伴
謝謝大家。
另一方面，MakerVille在So Ching發文後，亦在IG發出聲明，內容如下：
我們尊重 Soching 退團的意願，並會作出適當配合，
祝福 Soching 未來找到自己的方向，我們亦會繼續支持 COLLAR 在舞台上發光，與 fans一起再出發。
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