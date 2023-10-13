So Ching罕有發布阿Mo近照 男友29歲生日手拖手為佢打氣：知道你從未放棄
Mo29歲生日女友So Ching發手拖手相打氣：知道你從未放棄
今天（12日）是受傷舞者李啟言（MO）的29歲正日生日正日，其女友蘇芷晴（So Ching）便在IG社交平台上罕有分享阿Mo的最新近照，貼出了二人手拖手的相片，畫面相當溫馨。
漫長的康復道路有女友So Ching陪伴和照顧，So Ching在MO的29歲生日就在IG發文向男友打氣，她以英文寫道：「One day you’ll look back on the days you thought you’d never get through & Smile, knowing you never gave up 🙂 （有一天，你會回望那些你以為永遠無法度過的日子 & 笑一笑，知道你從未放棄）」。
Mo爸：迎來出事後第二個生日
李盛林牧師回顧去年阿Mo生日，身體的狀況比對今年，他已沒有任何插入的喉管，也不用24小時躺在床上，頸部和肩膊現在都可以有活動的能力，更可以說話及使用語音控制電子產品。同時，阿Mo全身四肢的神經線得以保持正常，有待頸椎神經的信號傳遞。
代禱信內容如下：「(一) 啟言(Mo)「迎來出事後第二個生日」(感恩)：a) 回顧去年生日身體的狀況比對今年，身體已沒有任何插入的喉管，也不用24小時躺在床上，頸部和肩膊現在都可以有活動的能力，更可以說話及使用語音控制電子產品，與家人友好溝通。b) 去年今日曾提及從紅館的舞台，轉移到「病床」的舞台，現在人生的舞台更是轉到全世界，讓世人觀看阿Mo在創造主的監製下，能譜出生命的樂歌。」
新聞来源： 點新聞
本文著作權歸點新聞平台所有，非商業轉載請註明出處來源點新聞，商業轉載請聯繫點新聞[email protected]
去年Mo李啟言過他的28歲生日時，收到大家的海量祝福。其父李盛林牧師當時也透過好友繼續發出第12封代禱信，提到阿Mo看到自己的生日應援燈箱，感覺特別強烈。身體方面，阿Mo的頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象，繼續向好就是最好的生日禮物。
感謝為阿Mo慶生的所有人
來到阿Mo第12封代禱信，李盛林牧師多謝所有為阿Mo慶生的所有人，有心人的行動讓阿Mo感覺到很強烈的愛與連繫感。信中提到阿Mo的康復進展，李牧師先報喜，表示阿Mo的頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。
繼續禱告 記念 關懷 信望愛不止息
李盛林牧師 // 啟言Mo 代禱信12 (20221016)
感恩：
1. 五大洲的祝福
感謝來自五大洲（亞洲、美洲、大洋洲、歐洲和非洲）各界朋友及信徒，對啟言的祝福和禱告的掛念。
2. 生日祝福應援
感謝各有心人為啟言的生日所做的一切。啟言看到自己的應援燈箱，銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。
3. 微弱的醒覺
感謝神，頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。
4. 感謝醫療專家團隊
感謝醫療團隊對啟言悉心醫治和照顧，並陪同積極解決一關又一關的問題。以致啟言建立了對團隊醫療方案的信任及感受到他們對他的關愛。
代禱：
啟言最新狀況
1. 吞嚥反射神經
由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致啟言間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。
2. 移除氣管造口的掙扎
有望下週移除氣管造口，但掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。
3. 24小時躺在枕頭
上週摘下頸箍後的一個新適應，是動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部。頭部24小時躺平在枕頭上，對一個常人都困難，何況啟言呢！
MO 爸媽
1. Mo 爸媽的代入
a. 曾好幾次在躺平的位置代入啟言的姿勢，一段短時間已受不了，要將頭轉向另一個位置。但感受到啟言……
b. 每當無意中有年輕人出現在我面前，不期然目光就會落在他頸部的3，4節，心裡說：「啟言，你就是這個位置了，求主憐憫你。」
2. 11個星期開始的「另類人生」
做了牧師和教授40年，從沒有直接面對過傳媒和商界，更不知道娛樂界的文化，但藉著啟言這事件開闊了我的眼界，也因此更明白啟言平時所面對的是甚麼。
阿Mo因吸入性肺炎微燒
雖然阿Mo的頸脊椎神經有退消跡象，但其他方面出現了問題，由於吞嚥反射神經還未完全復原，間中把嚥下的水和流質飲料從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，阿Mo產生微燒亦令人擔心。本來阿Mo下周有望移除氣管造口，但若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，之前所做的一切都會打回原狀。阿Mo因為上週摘除頸箍後，動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部，要24小時躺平在枕頭上，對阿Mo來說都是一件很痛苦的事。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！