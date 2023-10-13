So Ching罕有發布阿Mo近照 男友29歲生日手拖手為佢打氣：知道你從未放棄

MIRROR紅館演唱會事故發生至今已有一年多，在事故受傷的舞者Mo依然還在院留醫，而女友So Ching亦一直常在陪伴及照顧他，今天（12日）是他的29歲生日，So Ching便在IG罕有發布他的近照，而父親李牧師也在信中提及： 「出事後第二個生日」。