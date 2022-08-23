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阿Mo女友SoChing深夜出post呼無助心情 林作私訊「關心」再遭網民圍剿

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MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被高處墮下的熒幕擊中，至今仍在深切治療部留醫。事故發生至今，MakerVille除了退票安排外仍未有重大公佈，觀眾不滿此「冷處理」手法，唯有聚焦在阿Mo女友「蘇師兄」蘇芷晴（So Ching）身上，據知道「蘇師兄」一直照顧著阿Mo，昨夜（23日）更暗吐苦水，寫下「Helpless」一字，情況令人擔心，豈料她馬上被「抽水王」林作盯上並私訊，網民不齒林作行為，林作再惹追擊。

SoChing 林作一直「追蹤」著事件
林作一直「追蹤」著事件（圖片來源：[email protected]

林作：「告訴我情況如何」

So Ching上載IG Story後大約半小時，林作私訊So Ching問：「告訴我情況如何」，後來又表示：「已send DM。在線等回覆」並標記So Ching的帳號，積極在等待對方的回覆。隨後林作公開私訊So Ching的截圖，馬上引起網民留言不齒，並群起批評：「咩時候做咩野囉人地咁陰公 睇曼聯吧啦」、「咪Ｘ搞ching啦Ｘ街」、「你做乜 X ar」、「唔好調戲良家婦女啦」「林作真係好x煩食飽飯冇野做……」

SoChing 林作抽水馬上惹來批評
林作抽水馬上惹來批評（圖片來源：FB留言區網絡截圖）

一直「跟進」但無人理

事實上林作在在MIRROR演唱會事故後，一直「積極跟進」，例如事故發生後的一天，林作在IG上載帖文表示現時網上有很多網民為阿Mo「集氣」，但是他認為這些行為根本沒有任何作用，而現時要做的事情是為阿Mo討回公道：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什麼可以為他爭取。」更在之後批評Viu TV的處事手法，指「論更咁輪一日出一個post，信息一模一樣」等，不過始終沒有成功引起討論。林作又指首先是該次活動的責任保險及阿Mo本身的意外保險：「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買，理賠上一定要攞到足。」其次更重要的事就是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟。

SoChing 林作「跟進」事件不過並沒有人理會他
林作「跟進」事件不過並沒有人理會他（圖片來源：[email protected]林作）
SoChing 林作多次就事件評論
林作多次就事件評論（圖片來源：[email protected]林作）
SoChing 一直「積極介入」事件
一直「積極介入」事件（圖片來源：[email protected]林作）

MIRROR事件最新發展 演唱會退票 鏡粉：無論等一年兩年都願意等

有鏡粉早前不滿MakerVille處事手法，並在網上發起「MIRROR演唱會 換票不退票」聯署，希望MIRROR演唱會意外事故後，可再重開演唱會；亦指當初用盡方法為求一票，像落回地獄又折返人間，故要求主辦方細心處理，而非單一處理，希望給予觀眾自由選擇退票或待下次演唱會舉行時換票，表明「無論等一年兩年都願意等」。

SoChing MIRROR演唱會 鏡粉發公開信為要求MakerVille召開記者會交代演唱會意外事宜，並不滿高層以MIRROR十二子作擋箭牌。
鏡粉發公開信為要求MakerVille召開記者會交代演唱會意外事宜。（圖片來源：[email protected]

MIRROR暫停8、9月公開活動

大國文化及MakerVille在8月12日聯合發表聲明，表示公司正積極配合特區政府的工作小組及協助警方的調查，亦一直心繫傷者，與受傷的舞者、其家人及其他舞者一直保持聯繫及會面，並提供幫助。 聲明亦指出，MIRROR和公司決定暫停於八、九月的公開活動，MIRROR成員會按自己的情況去善用時間，務求在下次與大家見面時，以更好狀態出現。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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