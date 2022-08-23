阿Mo女友SoChing深夜出post呼無助心情 林作私訊「關心」再遭網民圍剿

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被高處墮下的熒幕擊中，至今仍在深切治療部留醫。事故發生至今，MakerVille除了退票安排外仍未有重大公佈，觀眾不滿此「冷處理」手法，唯有聚焦在阿Mo女友「蘇師兄」蘇芷晴（So Ching）身上，據知道「蘇師兄」一直照顧著阿Mo，昨夜（23日）更暗吐苦水，寫下「Helpless」一字，情況令人擔心，豈料她馬上被「抽水王」林作盯上並私訊，網民不齒林作行為，林作再惹追擊。