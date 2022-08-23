阿Mo女友SoChing深夜出post呼無助心情 林作私訊「關心」再遭網民圍剿
林作：「告訴我情況如何」
So Ching上載IG Story後大約半小時，林作私訊So Ching問：「告訴我情況如何」，後來又表示：「已send DM。在線等回覆」並標記So Ching的帳號，積極在等待對方的回覆。隨後林作公開私訊So Ching的截圖，馬上引起網民留言不齒，並群起批評：「咩時候做咩野囉人地咁陰公 睇曼聯吧啦」、「咪Ｘ搞ching啦Ｘ街」、「你做乜 X ar」、「唔好調戲良家婦女啦」「林作真係好x煩食飽飯冇野做……」
一直「跟進」但無人理
事實上林作在在MIRROR演唱會事故後，一直「積極跟進」，例如事故發生後的一天，林作在IG上載帖文表示現時網上有很多網民為阿Mo「集氣」，但是他認為這些行為根本沒有任何作用，而現時要做的事情是為阿Mo討回公道：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什麼可以為他爭取。」更在之後批評Viu TV的處事手法，指「論更咁輪一日出一個post，信息一模一樣」等，不過始終沒有成功引起討論。林作又指首先是該次活動的責任保險及阿Mo本身的意外保險：「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買，理賠上一定要攞到足。」其次更重要的事就是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟。
MIRROR事件最新發展 演唱會退票 鏡粉：無論等一年兩年都願意等
有鏡粉早前不滿MakerVille處事手法，並在網上發起「MIRROR演唱會 換票不退票」聯署，希望MIRROR演唱會意外事故後，可再重開演唱會；亦指當初用盡方法為求一票，像落回地獄又折返人間，故要求主辦方細心處理，而非單一處理，希望給予觀眾自由選擇退票或待下次演唱會舉行時換票，表明「無論等一年兩年都願意等」。
MIRROR暫停8、9月公開活動
大國文化及MakerVille在8月12日聯合發表聲明，表示公司正積極配合特區政府的工作小組及協助警方的調查，亦一直心繫傷者，與受傷的舞者、其家人及其他舞者一直保持聯繫及會面，並提供幫助。 聲明亦指出，MIRROR和公司決定暫停於八、九月的公開活動，MIRROR成員會按自己的情況去善用時間，務求在下次與大家見面時，以更好狀態出現。